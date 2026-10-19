A Palazzo Reale, “Youth and Future” porta in mostra le parole dei giovani trasformate in arte. Giovanni Caccamo ci racconta il progetto e la sua idea di cambiamento.

Che cosa cambieremmo della società in cui viviamo, se avessimo davvero la possibilità di far sentire la nostra voce? E quale parola potrebbe dare inizio a un cambiamento? Da queste sollecitazioni nasce Youth and Future – Parola ai Giovani, il progetto ideato da Giovanni Caccamo in mostra nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale fino al 1° novembre 2026.

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Dietro le parole e le immagini esposte, riecheggiano le migliaia di voci che ragazze e ragazzi, incontrati negli anni in università, carceri e centri di accoglienza, hanno affidato alla scrittura. Mettendo nero su bianco idee, desideri e inquietudini. Alcune di queste testimonianze sono diventate lo spunto per la creatività di artisti italiani e internazionali, da Maurizio Cattelan a Michelangelo Pistoletto, da Emilio Isgrò a Mimmo Paladino.

E così la parola è diventata immagine, in un dialogo che mette in relazione generazioni e vocabolari differenti, facendo della parola uno strumento concreto con cui immaginare il futuro.

Foto di allestimento di Luca Vegetti da Ufficio Stampa

Il percorso, valorizzato dalla storica sala che affaccia su Piazza Duomo, sfilano fotografie, installazioni e documenti che ripercorrono le diverse tappe del progetto, comprese le performance Agorà del cambiamento e The Ark of Change. E al centro resta una convinzione: per parlare delle nuove generazioni bisogna innanzitutto permettere loro di esprimersi.

Nell’intervista, Giovanni Caccamo racconta la genesi di Youth and Future, il dialogo con gli artisti e il valore delle parole che possono aiutarci a ripensare il nostro modo di stare al mondo.

Le parole dei giovani incontrano l’arte: intervista a Giovanni Caccamo

Quello che vediamo è il risultato di un lungo percorso. Ce ne parli?

«La mostra antologica Youth and Future nasce con il supporto del Comune di Milano e di Palazzo Reale, in collaborazione con l’Associazione Arte Continua e la Fondazione Silva. È un viaggio che ripercorre un progetto per me molto emozionante, un progetto del cuore: Parola ai Giovani. Quest’iniziativa risponde a un appello di Andrea Camilleri, che disse essere molto preoccupato dal futuro, ma sicuro che le nuove generazioni saranno in grado il mondo facendo partire un nuovo umanesimo della parola.

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Ho deciso di rispondere a questo appello scrivendo un disco, Parola, in cui ogni canzone è ispirata a un testo di letteratura italiana o straniera. Una volta pubblicato il disco, però, ho pensato che la risposta di un singolo artista non sarebbe stata ma sarebbe servita la risposta di migliaia di giovani. Così, negli ultimi anni, ho girato per università, carceri e centri di accoglienza, prima in Italia e poi nel mondo, collaborando con le Nazioni Unite, Yale, Harvard e istituzioni internazionali, per capire come le nuove generazioni vedono il futuro».

Che cosa avete chiesto ai ragazzi di tutto il mondo?

«La domanda è stata: cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? Qual è la tua parola di cambiamento? E hanno risposto per iscritto in migliaia. Abbiamo raccolto 3.000 testi in oltre sei lingue diverse. Quello che ho colto è che la crisi di cui nessuno parla è che troppi ragazzi e ragazze oggi hanno spento il motore dei sogni. Proprio per questo ho fondato un’associazione che si chiama Youth and Future – Parola ai Giovani APS, che mira a creare dei defibrillatori per le coscienze. Cioè, strumenti capaci di riaccendere chi si è spento attraverso le arti, dando spazio e parola alle nuove generazioni».

E arriviamo a questa mostra.

«Questa mostra racconta uno dei concetti cardine del viaggio: il dialogo tra arte e parola. Ventiquattro testi di ragazzi e ragazze da tutto il mondo sono stati stampati su fogli di carta cotone, con caratteri tipografici in piombo, e affidati a maestri straordinari che li hanno trasformati in opere d’arte.

Foto di allestimento di Luca Vegetti da Ufficio Stampa

Foto di allestimento di Luca Vegetti da Ufficio Stampa

Ad accompagnare la mostra c’è anche una video installazione del regista premio Oscar Luc Jacquet, dedicata alla performance The Ark of Change. Ovvero, la traversata dall’isola di Capo Verde a Paramaribo, che si è svolta lo scorso marzo. E ancora, ci sono poi le fotografie di Marco Anelli dell’Agorà del cambiamento, questa riunione, questa performance nella Stanza della Segnatura di Raffaello, sotto la Scuola di Atene».

In che modo queste esperienze dialogano?

«In queste due occasioni, The Ark of Change e Agorà del cambiamento, abbiamo redatto un manifesto culturale che riassume i valori in cui le nuove generazioni si riconoscono e alcune idee concrete per cambiare il mondo, o quantomeno per sognare di farlo. I due manifesti sono stati cancellati fisicamente in mostra da Emilio Isgrò, mentre Mimmo Paladino ha disegnato quaranta bandiere, che rappresentano quaranta parole di cambiamento dei giovani di tutto il mondo. Bandiere che sono state issate in un gran pavese durante il viaggio di The Ark of Change e, per questa mostra, diventano un arazzo.

Michelangelo Pistoletto, invece, ha creato un’opera specchiante intitolata Onde, in cui i visitatori hanno la sensazione di immergersi, di tuffarsi in quell’oceano nel quale, per diciotto giorni, abbiamo vissuto e condiviso idee e prospettive future. Infine, le fotografie di Jamie Oxford, amico e artista straordinario, ritraggono in qualche modo questa altalena tra bene e male, questa oscillazione costante che ci interroga quotidianamente. Viviamo in un mondo che precipita verso l’oscurità e nel quale non ci riconosciamo. Forse è il male che avanza, ma forse la luce ha bisogno di manifestarsi sempre di più».

Foto di allestimento di Luca Vegetti da Ufficio Stampa

L’opera di Pistoletto sembra dirci che tutti possiamo far parte del cambiamento…

«Sì, Onde ha in qualche modo la capacità di portarci a essere fisicamente parte di questa esposizione. Ed è proprio questo il senso di ciò che stiamo facendo perché la parte più importante di questo progetto, di questa esposizione, siamo tutti. Anche agli ospiti chiediamo: qual è la tua parola di cambiamento? E per coinvolgere più persone possibili la mostra è gratuita, quindi aspettiamo tutti per tornare a emozionarci insieme».

Fra l’altro, fino a qualche settimana fa in questa sala erano esposte le opere di Kiefer. Quanto è importante arrivare con questo progetto nel cuore di Milano?

«È una responsabilità essere qui, nella Sala delle Cariatidi, che custodisce in qualche modo un valore molto affine a quello che stiamo facendo. È un’emozione abbastanza rara, che custodirò».

La mostra ci restituisce il punto dei vista dei giovani, ma allo stesso tempo interroga gli adulti sullo sguardo che hanno nei loro confronti. Pensi sia anche una responsabilità anche nostra, quindi, quella di guardare diversamente alle loro potenzialità?

«Penso che viviamo in una società che troppo spesso parla di nuove generazioni senza dare loro effettivamente spazio. Lo notiamo anche in Italia: nei talk show si parla spesso di giovani, ma a parlarne sono gli over 50. È difficile trovare ragazzi e ragazze che abbiano la possibilità di esprimere le proprie traiettorie. La forza di questi maestri è servita ad accendere un faro su storie straordinarie di eroi senza superpoteri, come li chiamo io.

Foto di allestimento di Luca Vegetti da Ufficio Stampa

Sono storie che hanno cambiato la mia vita e che trovate custodite nel Manifesto del cambiamento, edito da Treccani e accompagnato da una prefazione commovente di Papa Francesco. Inoltre, saranno nell’antologia Youth and Future – Parola ai Giovani, in uscita in questi giorni, sempre per Treccani. Il volume raccoglie tutte queste opere e alcuni dei testi più emozionanti scritti da giovani di ogni parte del mondo».

E tra le parole che ci circondano, ce n’è una in particolare a cui sei più legato? E qual è stata la prima da cui sei partito?

«Il primo anello di questa catena, che ho cercato io in prima persona, è stata gratitudine. È una parola in cui credo molto, perché oggi abbiamo bisogno di cambiare il nostro modo di pensare al cambiamento. Dobbiamo essere in grado di percepire che non dipende soltanto dalla politica o dalle grandi forze che, in qualche modo, manovrano le decisioni del mondo: dipende molto anche da ognuno di noi.

Le scelte quotidiane dipendono da noi, quindi possiamo scegliere ogni giorno quale energia mettere in circolo. Questo progetto non ha la pretesa di cambiare il mondo, ma ha l’auspicio di provare a cambiare il nostro modo di stare al mondo. Farlo con gentilezza, con amore, con ascolto, dando peso alla parola. A quale sono più legato? Oggi direi che le parole più che mai urgenti sono disarmo e natura».

Foto di allestimento di Luca Vegetti da Ufficio Stampa