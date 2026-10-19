Per la Giornata mondiale contro il cancro al seno, aleXsandro Palombo trasforma la Monna Lisa in una sopravvissuta: un murale davanti all’Istituto Nazionale dei Tumori che parla di prevenzione, cicatrici e identità.

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro al seno, aleXsandro Palombo ha realizzato un nuovo murale davanti all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT). Sulla facciata del comprehensive cancer center, attivo dal 1928 e punto di riferimento per la ricerca e la cura oncologica, è apparsa una Gioconda con i segni di una doppia mastectomia.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Una Monna Lisa con le cicatrici della mastectomia

L’opera reinterpreta la celebre Monna Lisa come una sopravvissuta: il volto riconoscibile del dipinto di Leonardo da Vinci indossa una veste rosa, simbolo delle campagne di sensibilizzazione sul tumore al seno, che viene scostata per mostrare sul torace le cicatrici della doppia mastectomia. Attraverso l’icona femminile più conosciuta al mondo, Palombo porta nello spazio pubblico segni lasciati dalla chirurgia ancora poco rappresentati nell’immaginario collettivo.

Il murale richiama l’attenzione sulla prevenzione, sugli screening e sulla diagnosi precoce, ribadendo come la tempestività dei controlli possa fare la differenza nei percorsi di cura. La scelta di collocare l’intervento proprio davanti all’istituto milanese rafforza il legame tra arte, ricerca scientifica e quotidiano impegno dei pazienti e del personale sanitario.

LEGGI ANCHE: Mostre immersive Milano 2026: le esperienze da non perdere tra arte e tecnologia

Corpo, identità e lotta allo stigma

L’artista affronta anche le conseguenze che la malattia può avere sulla percezione di sé. In una società che espone continuamente il corpo femminile a modelli di perfezione, la Gioconda di Palombo inserisce nello spazio urbano segni spesso confinati alla dimensione privata. Le cicatrici diventano parte dell’immagine, richiamando la realtà che molte donne vivono dopo la mastectomia.

In questo modo il murale contribuisce a contrastare lo stigma legato ai segni della chirurgia e a promuovere una riflessione sull’accettazione del proprio corpo e dei suoi cambiamenti. L’intervento si inserisce nel percorso di aleXsandro Palombo, che da anni utilizza la cultura pop per affrontare temi sociali e diritti civili, trasformando icone globali in strumenti di consapevolezza e inclusione.

Foto: Ufficio Stampa