L’Istituto Italiano di Cultura di New York espone per la prima volta negli Stati Uniti la Maddalena in estasi, dipinto attribuito a Caravaggio sul quale, dopo anni, non si sono ancora spente polemiche e discussioni.

Un dipinto attribuito a Caravaggio è arrivato a New York, ma la sua autenticità continua a dividere gli storici dell’arte. Dal 15 ottobre 2026, l’Istituto Italiano di Cultura di New York espone per la prima volta negli Stati Uniti la Maddalena in estasi, una delle composizioni più enigmatiche legate al nome del maestro lombardo. Un’opera intensa, che raffigura Maria Maddalena abbandonata a un’esperienza mistica, ma soprattutto al centro di un dibattito attributivo ancora aperto.

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La Maddalena che Mina Gregori attribuì a Caravaggio

La tela, proveniente da una collezione privata, è stata identificata nel 2014 dalla storica dell’arte Mina Gregori come un originale di Caravaggio. Secondo questa interpretazione, il dipinto sarebbe la versione autografa di una composizione conosciuta attraverso diverse repliche, la cui attribuzione ha alimentato per anni il confronto tra gli studiosi.

La Maddalena in estasi appartiene all’immaginario dell’ultimo Caravaggio, segnato da una pittura sempre più essenziale e da una profonda intensità emotiva. La figura della santa, colta in un momento di abbandono spirituale, traduce l’esperienza religiosa in una rappresentazione fortemente umana.

Ma il riconoscimento proposto da Gregori non ha messo fine alla discussione.

Due Maddalene, un solo Caravaggio?

Il problema è che esistono più versioni della stessa composizione, alcune delle quali considerate autografe da studiosi differenti. Tra queste figura la cosiddetta Maddalena Klain, sostenuta come originale da altri esperti.

Nel 2018 le due tele furono persino esposte una accanto all’altra a Parigi, offrendo un’occasione eccezionale per confrontarne direttamente le caratteristiche pittoriche. Eppure, neanche quell’accostamento è riuscito a produrre un consenso definitivo.

La vicenda mostra quanto possa essere complesso attribuire un dipinto antico, soprattutto quando mancano documenti risolutivi e le opere sono conosciute attraverso copie, varianti e testimonianze storiche.

A New York una mostra che riapre il dibattito

L’esposizione newyorkese, inaugurata il 14 ottobre e aperta al pubblico dal giorno successivo, rappresenta dunque qualcosa di più della presentazione americana di un’opera attribuita al grande pittore.

È anche l’occasione per riportare l’attenzione su uno dei problemi più affascinanti della storia dell’arte: come si riconosce la mano di Caravaggio?

Tra confronti stilistici, provenienze e interpretazioni degli specialisti, la Maddalena in estasi continua a interrogare gli studiosi. E la domanda resta aperta: quale delle diverse versioni è davvero quella dipinta dal maestro?