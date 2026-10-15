A Bellinzona Yuri Catania firma ‘Bellinzona Secret Garden’: 600 mq di collage fotografico con oltre 10.000 fiori e farfalle di carta, creato con migliaia di cittadini e destinato a scomparire con il tempo.

Quanto dura il per sempre? A Bellinzona, capitale del Canton Ticino, Yuri Catania prova a rispondere con un giardino di carta destinato a scomparire. Sulla Scalinata Visconti, accanto alla stazione, l’artista milanese ha realizzato l’opera di street art site-specific Bellinzona Secret Garden: un collage fotografico di circa 600 metri quadrati che trasforma cinquanta gradini di pietra e le pareti laterali in un’esplosione di colori.

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Oltre 10.000 fiori e farfalle di carta, di ogni dimensione, ricoprono l’intero passaggio, cambiandone la percezione: da luogo di transito veloce a spazio in cui fermarsi, osservare e attraversare con lentezza. Commissionato dalla Città di Bellinzona, il progetto porta nel cuore urbano un giardino nato da immagini fotografiche e dalla partecipazione collettiva.

Dipingere con la carta: dalla fotografia al collage urbano

All’origine dell’intervento c’è la fotografia. Catania ha ritratto la flora di un parco pubblico di Bellinzona e le piante del giardino del suo atelier, trasformando poi gli scatti in supporto per la sua pratica di paste-up. Le immagini sono state stampate su carta, ritagliate a mano una a una e fissate alla pietra con la stessa colla vinilica che si usa a scuola.

Il gesto ricorda la pittura: un pennello intriso di colla, strati che si sovrappongono fino a dare al collage spessore e rilievo. È una sorta di dipingere con la carta che unisce fotografia, installazione e street art, in linea con la ricerca dell’artista sul rapporto tra natura, uomo e tecnologia. Il prato che invade la scalinata nasce infatti da un obiettivo fotografico e da una stampante, ma è destinato a consumarsi come un prato reale.

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Un’opera collettiva tra partecipazione e memoria

La realizzazione di Bellinzona Secret Garden ha richiesto quindici giorni di lavoro e il coinvolgimento di migliaia di persone. Circa 1.300 bambini delle scuole elementari, ospiti delle case per anziani, gruppi di persone con disabilità e circa 1.000 famiglie hanno ritagliato e incollato fiori e farfalle, scegliendo insieme all’artista il punto in cui posare il proprio elemento.

Per Catania l’opera fotografica diventa da anni una performance collettiva: la cittadinanza è chiamata a sentirsi partecipe e protagonista, lasciando una traccia personale in un intervento condiviso. Il giardino di carta diventa così un archivio effimero di gesti, incontri e memorie, che si sedimentano nello spazio pubblico prima di essere affidati al tempo.

Un’opera effimera e biodegradabile sul tema del tempo

La natura effimera è parte costitutiva del progetto. Carta e colla sono biodegradabili: pioggia, sole e il continuo passaggio dei cittadini consumeranno poco a poco il giardino, senza lasciare rifiuti o residui inquinanti. Nella durata limitata dell’intervento si concentra uno dei temi centrali della ricerca di Catania: la natura in relazione all’uomo e alla tecnologia, tra immagini prodotte artificialmente e cicli vitali reali.

Il prato fotografico che abita la scalinata è nato da dispositivi tecnici, ma finirà come finiscono i fiori. A chi gli chiede quanto durerà, l’artista risponde con una citazione dal romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll: «Quanto dura il per sempre? A volte, solo un secondo». L’opera diventa così una riflessione visiva sul tempo, sulla fragilità e sulla possibilità di trasformare uno spazio quotidiano in un’esperienza condivisa, intensa e temporanea.

Chi è Yuri Catania

Nato a Milano nel 1975, Yuri Catania vive e lavora dal 2013 a Rovio, in Svizzera. Dopo gli esordi come fotografo di moda, ha progressivamente orientato la propria ricerca verso installazioni di street art realizzate con la tecnica del paste-up: collage fotografici su carta stampata, inchiostri a base d’acqua e colla, spesso concepiti per coinvolgere attivamente il pubblico.

Le sue opere sono state presentate in contesti internazionali come il Palais de Tokyo di Parigi, il Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona e le fiere Volta di New York e Basilea. Informazioni e progetti sono disponibili sul sito ufficiale dell’artista, Yuri Catania, dove il percorso di Bellinzona Secret Garden si inserisce in una più ampia indagine sul paesaggio, la memoria e la trasformazione degli spazi urbani.

Foto: Ufficio Stampa