Il Metropolitan Museum di New York conserva uno dei ritratti più celebri di Cristoforo Colombo. Ma fu dipinto dopo la sua morte e l’identità del personaggio è ancora discussa. Come nasce il volto di un personaggio storico?

Sappiamo quando Cristoforo Colombo attraversò l’Atlantico, conosciamo i nomi delle sue caravelle e continuiamo a discutere perfino delle sue origini. Ma c’è una domanda apparentemente più semplice alla quale gli storici non riescono a dare una risposta definitiva: che faccia aveva Cristoforo Colombo?

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Per cinquant’anni mancava il Terzo Re dell’Inferno, poi è ricomparso in un museo giapponese

Uno dei suoi ritratti più celebri è conservato al Metropolitan Museum of Art di New York. Mostra un uomo anziano, con i capelli grigi, lo sguardo rivolto verso lo spettatore e un pesante mantello scuro. È un dipinto attribuito a Sebastiano del Piombo, datato 1519, che per secoli ha contribuito a costruire l’immagine del navigatore. C’è però un problema: Colombo era morto nel 1506, tredici anni prima. E il museo stesso ammette che l’identificazione del personaggio è tutt’altro che certa.

Un ritratto realizzato dopo la morte di Colombo

Il dipinto porta un’iscrizione latina che identifica il soggetto come Colombo, il navigatore ligure che per primo raggiunse via mare il mondo degli antipodi. Ma quella scritta, secondo gli studi del Metropolitan, non è stata realizzata dalla mano del pittore. La presenza del nome, dunque, non basta a dimostrare che l’uomo raffigurato sia realmente Colombo. Esiste però una possibile spiegazione. Tra il 1516 e il 1517, Ferdinando Colombo, figlio dell’esploratore, soggiornò a Roma. Sebastiano del Piombo, che aveva lasciato Venezia e si era trasferito nella città papale, era allora un artista molto apprezzato.

Secondo un’ipotesi riportata dal museo, Ferdinando potrebbe avergli commissionato un ritratto commemorativo del padre. In quel caso il pittore avrebbe dovuto lavorare a partire da un’immagine precedente, oggi perduta, oppure da indicazioni ricevute da chi conosceva il navigatore. Ma non esistono documenti che confermino questa commissione. E gli studiosi non escludono neppure che la data riportata sul quadro sia inesatta e che l’opera sia stata realizzata alcuni anni più tardi.

Come un volto incerto è diventato quello ufficiale

La storia diventa ancora più interessante alla fine del Cinquecento. Intorno al 1590, il dipinto cominciò a essere riprodotto attraverso le incisioni. Una delle versioni più influenti fu quella utilizzata da Theodor de Bry, incisore ed editore fiammingo, nella sua celebre raccolta illustrata dedicata ai viaggi e alle esplorazioni. Attraverso la stampa, quel volto poté circolare ben oltre i luoghi in cui era conservato il dipinto originale. E più veniva riprodotto, più acquistava autorevolezza.

Il ritratto ebbe anche una lunga storia collezionistica. Nel 1814 apparteneva al principe Charles-Maurice de Talleyrand, tanto da essere conosciuto come ritratto Talleyrand. Nel 1900 entrò nelle collezioni del Metropolitan Museum grazie a una donazione di J. Pierpont Morgan. Oggi il museo lo presenta con un titolo volutamente prudente: Portrait of a Man, Said to be Christopher Columbus, ovvero Ritratto di uomo, detto Cristoforo Colombo.

Ma esiste un ritratto autentico di Cristoforo Colombo?

Il problema non riguarda soltanto Sebastiano del Piombo. Esistono diverse immagini storiche attribuite a Colombo, ma nessuna è universalmente riconosciuta come un ritratto eseguito dal vivo e sicuramente autentico. Alcune potrebbero derivare da modelli precedenti andati perduti. Altre appartengono a tradizioni figurative differenti, sviluppatesi quando il navigatore era già diventato un personaggio storico. In assenza di una testimonianza visiva indiscutibile, gli artisti hanno continuato a riprendere, modificare e reinventare la sua fisionomia.

È così che un’immagine può diventare familiare senza essere necessariamente fedele alla realtà: attraverso copie, incisioni, libri e secoli di riproduzioni. Continuiamo a discutere di dove fosse nato Cristoforo Colombo. Ma forse dovremmo chiederci anche come abbiamo deciso che faccia avesse.

Foto Preview: Sebastiano del Piombo, Ritratto di uomo, detto Cristoforo Colombo, 1519. Il dipinto, realizzato dopo la morte del navigatore, è uno dei suoi ritratti più celebri, ma l’identità del personaggio rimane discussa. The Metropolitan Museum of Art, New York, Gift of J. Pierpont Morgan, 1900. Pubblico dominio.