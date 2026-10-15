Una statuetta egizia di 2.500 anni fa, passata dalla collezione di William Randolph Hearst, potrebbe aver ispirato il premio più famoso del cinema. A Frieze Masters 2026 riemerge una storia che intreccia antico Egitto, Hollywood e la scoperta della tomba di Tutankhamon.

Nel 1921, il magnate della stampa americana William Randolph Hearst acquistò all’asta una piccola statuetta egizia raffigurante Ptah, il dio degli artigiani. Sei anni dopo, nel 1927, uno dei suoi amici e collaboratori più assidui, Cedric Gibbons, disegnò quella che sarebbe diventata la statuetta più famosa del cinema: l’Oscar. Due figure erette, con le braccia raccolte davanti al corpo, entrambe con un oggetto impugnato verticalmente. La somiglianza è sorprendente. Coincidenza? Potrebbe esserci qualcosa di più.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Per cinquant’anni mancava il Terzo Re dell’Inferno, poi è ricomparso in un museo giapponese

A suggerirlo è l’antiquario britannico Rupert Wace, che presenta il bronzo egizio a Frieze Masters 2026, a Londra, dal 14 al 18 ottobre. La scultura, risalente alla XXVI dinastia egizia (664-525 a.C.), ha una storia collezionistica che attraversa due continenti e permette di ricostruire un possibile collegamento con l’uomo che inventò la forma dell’Oscar. Non esiste una prova definitiva che Gibbons si sia ispirato proprio a questa statuetta. Ma il bronzo si trovava nella collezione di Hearst quando il direttore artistico della Metro-Goldwyn-Mayer progettò il premio, e Gibbons frequentava abitualmente la sua residenza californiana di San Simeon. Per comprendere come un dio dell’antico Egitto possa essere entrato nell’immaginario di Hollywood bisogna però tornare indietro, nell’Inghilterra vittoriana.

Una statuetta egizia nella collezione che diede inizio alla carriera di Howard Carter

Alta appena 24,2 centimetri, la scultura raffigura Ptah, una delle divinità più antiche dell’Egitto, particolarmente venerata a Menfi. Il dio indossa una veste aderente che avvolge quasi completamente il corpo, lasciando scoperti soltanto il volto e le mani. Ha una lunga barba squadrata, un copricapo aderente e stringe uno scettro was, simbolo di potere e autorità. Gli occhi sono intarsiati d’oro, mentre sulla veste e sullo scettro sopravvivono tracce di doratura. La barba, ampia e leggermente svasata, richiama modelli molto più antichi, risalenti all’Antico Regno e alla scultura dell’epoca del faraone Djoser.

La sua storia moderna comincia nella collezione di William Amhurst Tyssen-Amherst, primo barone Amherst of Hackney, aristocratico britannico appassionato di antichità egizie. A partire dagli anni Sessanta dell’Ottocento, Amherst raccolse papiri, stele, bronzi e altri reperti, allestendo un vero museo privato nella sua residenza di Didlington Hall, nel Norfolk. Una fotografia storica della collezione mostra numerose statuette egizie disposte su scaffali: tra queste è riconoscibile anche il piccolo Ptah, collocato sul ripiano superiore.

C’è un dettaglio particolarmente curioso. Nel 1891, la famiglia Amherst assunse un giovanissimo disegnatore del luogo per collaborare alla catalogazione della raccolta. Quel ragazzo si chiamava Howard Carter. Fu proprio grazie all’incoraggiamento e al sostegno degli Amherst che Carter iniziò la sua carriera nell’egittologia, entrando nello stesso anno nella missione dell’Egypt Exploration Society a Beni Hasan. Trentun anni dopo, nel 1922, sarebbe diventato celebre in tutto il mondo per la scoperta della tomba di Tutankhamon nella Valle dei Re.

Lo scandalo finanziario che portò il dio Ptah all’asta

La collezione Amherst sarebbe potuta rimanere a Didlington Hall ancora per molti anni. Ma uno scandalo finanziario ne cambiò il destino. Il barone aveva affidato la gestione del patrimonio a Charles Chester Cheston, che per circa un decennio sottrasse ingenti somme di denaro per finanziare il proprio vizio del gioco. La frode venne scoperta nel 1906, quando gran parte della fortuna familiare era ormai compromessa. Amherst fu costretto a mettere in vendita le proprie raccolte. La biblioteca cominciò a essere dispersa da Sotheby’s nel 1908, poco prima della sua morte, avvenuta nel gennaio 1909. Le antichità egizie rimasero invece agli eredi fino al giugno 1921, quando furono finalmente battute all’asta a Londra. Tra gli oggetti in vendita, al lotto 116, figurava proprio la statuetta di Ptah.

Ad acquistarla fu William Randolph Hearst, il potentissimo editore americano che aveva costruito un impero di giornali e riviste, investendo anche nell’industria cinematografica. È lo stesso personaggio che avrebbe ispirato a Orson Welles il protagonista di Quarto potere. Hearst era un collezionista vorace. Acquistava armature, arazzi, vasi greci, sculture antiche, mobili e frammenti architettonici. Negli anni Venti e Trenta arrivò perfino a comprare due monasteri medievali spagnoli, facendoli smontare e spedire negli Stati Uniti. Gran parte delle sue raccolte trovò posto nella spettacolare residenza di San Simeon, in California, il castello progettato dall’architetta Julia Morgan. È qui che la storia del piccolo bronzo egizio incontra quella di Hollywood.

Cedric Gibbons e il castello di Hearst: il possibile legame con l’Oscar

Nel 1927, Louis B. Mayer, tra i fondatori della Metro-Goldwyn-Mayer e dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, affidò a Cedric Gibbons il compito di disegnare un premio per la neonata organizzazione cinematografica. Gibbons era uno dei più influenti direttori artistici di Hollywood. Aveva visitato l’Esposizione internazionale delle arti decorative di Parigi del 1925 ed era rimasto profondamente affascinato dall’Art Déco, uno stile che avrebbe caratterizzato le scenografie della MGM per i decenni successivi. Gibbons, tra le altre cose, aveva anche un rapporto privilegiato con Hearst.

Il catalogo pubblicato dalla galleria Rupert Wace ricorda che il direttore artistico lavorò alle scenografie di oltre venti film prodotti dal magnate, tutti interpretati da Marion Davies, attrice e compagna di Hearst. Era quindi un frequentatore abituale di San Simeon. Fu proprio durante una festa nella residenza che conobbe l’attrice messicana Dolores del Río, che avrebbe sposato nel 1930. Fotografie e filmati dell’epoca documentano la presenza della coppia nella proprietà californiana, tra feste in costume e giornate trascorse a bordo piscina.

Cedric Gibbons con l’Oscar

Gibbons conosceva dunque un ambiente in cui le antichità egizie erano parte integrante dell’arredamento e della cultura visiva del proprietario. Secondo Rupert Wace, la statuetta di Ptah potrebbe essere stata una di quelle immagini rimaste impresse nella memoria del designer. La somiglianza riguarda soprattutto la struttura delle due figure: la posa frontale, il corpo allungato, la posizione sovrapposta delle mani e l’oggetto impugnato al centro. Ptah stringe uno scettro, mentre l’Oscar impugna una spada.

Anche il significato della divinità rende il possibile collegamento particolarmente suggestivo. Ptah era il protettore degli scultori, degli architetti e degli artigiani, considerato nella tradizione egizia il creatore delle arti e dei mestieri. L’Oscar, invece, nasceva per celebrare proprio il lavoro creativo e tecnico dei professionisti del cinema.

L’egittomania che conquistò Hollywood negli anni Venti

L’ipotesi di Wace si inserisce in un contesto culturale preciso. Nel novembre 1922, la scoperta della tomba di Tutankhamon aveva scatenato in Europa e negli Stati Uniti una nuova ondata di interesse per l’antico Egitto. Le immagini dei tesori rinvenuti da Howard Carter, ricchi di oro e forme stilizzate, influenzarono il design, la moda, l’architettura e naturalmente il cinema. A Hollywood, l’Egyptian Theatre, inaugurato proprio nel 1922, era uno degli esempi più evidenti di questa fascinazione. Motivi decorativi ispirati all’Egitto entrarono negli edifici, nelle scenografie e nell’estetica dell’Art Déco.

Per un artista come Gibbons, attento alle tendenze decorative internazionali, l’utilizzo di un modello egizio per un oggetto destinato a rappresentare Hollywood non sarebbe stato dunque sorprendente. Ma è importante distinguere il contesto storico dalla prova di un’ispirazione diretta.

Come nacque davvero la statuetta degli Oscar?

La versione ufficiale dell’Academy racconta una storia differente. Gibbons disegnò un cavaliere stilizzato che impugna una spada, in piedi davanti a una bobina cinematografica. I cinque raggi della bobina simboleggiavano i cinque rami originari dell’Academy: attori, registi, produttori, tecnici e sceneggiatori. Nel 1928, lo scultore George Stanley trasformò il disegno in un modello tridimensionale, semplificando progressivamente le forme fino ad arrivare alla figura che conosciamo oggi. Il 16 maggio 1929, durante la prima cerimonia degli Academy Awards all’Hollywood Roosevelt Hotel, vennero consegnate le prime statuette.

L’Academy precisa che nel processo di progettazione non furono utilizzati modelli dal vivo o altri modelli preparatori. E Gibbons, morto nel 1960 dopo aver conquistato personalmente undici Oscar, non lasciò testimonianze che collegassero il suo disegno all’arte egizia. L’ipotesi di Rupert Wace rimane quindi tale: una ricostruzione basata sulla provenienza del bronzo, sui rapporti personali tra Hearst e Gibbons, sul contesto artistico degli anni Venti e su una somiglianza visiva notevole.

Da Hollywood alla Francia, fino al ritorno sul mercato

La storia della statuetta non si esaurisce però negli anni Venti. Alla fine degli anni Trenta, le difficoltà finanziarie costrinsero Hearst a vendere una parte considerevole delle proprie collezioni. Il bronzo di Ptah passò attraverso la società International Studio Art Corporation, appartenente al magnate, e fu acquistato dal mercante d’arte Ernest Brummer nel 1940, secondo la scheda di provenienza della galleria. Il 16 novembre 1964, la scultura ricomparve in un’asta Sotheby’s a Londra dedicata alla raccolta Brummer, prima di entrare in una collezione privata francese.

Decenni dopo fu esposta al Musée d’Art Classique de Mougins, nel sud della Francia, dove rimase dal 2011 al 2020. Dal 2020 risulta nella provenienza di una collezione privata britannica. Ora il bronzo è tornato sotto i riflettori grazie a Frieze Masters, dove Rupert Wace lo presenta insieme alla ricostruzione della sua straordinaria vicenda collezionistica. Non sappiamo se Cedric Gibbons abbia davvero osservato Ptah nei saloni di San Simeon, né se abbia deciso di trasformare un’antica divinità egizia nel simbolo del cinema mondiale.

LEGGI ANCHE: I volti del Fayum hanno attraversato duemila anni per arrivare all’Ara Pacis

Ma sappiamo che quella statuetta era nella collezione di Hearst prima della nascita dell’Oscar, che Gibbons frequentava il castello e che le forme dell’antico Egitto esercitavano una forte influenza sull’immaginario visivo della Hollywood degli anni Venti. Forse il premio cinematografico più famoso del mondo deve qualcosa a un dio egizio di oltre 2.500 anni fa. Oppure è una coincidenza. Di certo, dopo aver visto le due statuette affiancate, è difficile non porsi almeno la domanda.

Foto: Courtesy of Rupert Wace Ltd. Photo: Richard Valencia.