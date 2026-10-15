Una serie di dipinti buddhisti coreani del Trecento, dispersa dagli anni Sessanta, torna insieme a Cleveland. L’ultimo tassello è stato identificato in un museo giapponese, dove si trovava dal 1974.

Per oltre cinquant’anni non si è saputo dove fosse finito il Terzo Re dell’Inferno. Non un personaggio mitologico, naturalmente, ma uno dei protagonisti di una serie di dieci dipinti buddhisti realizzati nella Corea del Trecento, durante la dinastia Goryeo. Le opere, conservate insieme fino agli anni Sessanta del Novecento, erano state progressivamente disperse tra collezioni private e musei di diversi Paesi. Di nove si conosceva la collocazione. Il decimo sembrava scomparso.

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La svolta è arrivata durante le ricerche per la mostra del Cleveland Museum of Art, inaugurata nell’ottobre 2026. Il dipinto mancante è stato identificato nella collezione Kohōan Inoue del Museum of Modern Art di Gunma, in Giappone, dove era conservato dal 1974. Il museo americano ha reso nota la scoperta nell’agosto 2026, senza precisare quando sia avvenuta esattamente l’identificazione. Il Terzo Re, dunque, non era andato perduto: per oltre cinquant’anni se ne erano semplicemente perse le tracce. La scoperta ha permesso di riunire per la prima volta dagli anni Sessanta tutti e dieci i dipinti, oggi appartenenti a sei musei diversi.

Chi sono i dieci re dell’inferno?

Nella tradizione buddhista dell’Asia orientale, i Dieci Re dell’Inferno sono i giudici chiamati a esaminare le azioni compiute dagli esseri umani durante la vita e a determinarne il destino dopo la morte. Il loro compito segue una precisa scansione temporale. Le anime affrontano sette giudizi nelle prime sette settimane dopo il decesso, quindi altri tre processi: dopo cento giorni, dopo un anno e infine dopo tre anni. Nei dipinti coreani questi sovrani sono rappresentati come magistrati seduti dietro grandi tavoli, circondati da funzionari, guardiani e demoni. Sotto i loro occhi si consumano le punizioni riservate alle anime giudicate colpevoli.

Nel Quarto Re dell’Inferno, oggi conservato a Cleveland, il sovrano guarda direttamente lo spettatore, mentre nella parte inferiore della composizione alcuni dannati subiscono tormenti in un calderone d’acqua bollente. Erano immagini che rendevano visibili le conseguenze delle azioni umane e invitavano i fedeli a riflettere sul karma, sul pentimento e sulla possibilità di salvezza.

Dai templi giapponesi alla collezione Packard

La storia moderna dei dieci dipinti è quasi altrettanto complessa di quella che raccontano. Una testimonianza dello storico dell’arte giapponese Wakimoto Rakushiken (1883-1963), ritrovata insieme al Terzo Re, ha permesso di ricostruire una parte della loro provenienza. Secondo il documento, i rotoli erano conservati in un tempio buddhista di Nagoya, in Giappone, che alla fine dell’Ottocento fu costretto a venderli a causa di difficoltà economiche legate alle politiche antibuddiste del periodo Meiji.

Nel Novecento la serie entrò nella raccolta di Harry G. C. Packard (1914-1991), mercante e collezionista americano specializzato nell’arte giapponese e coreana. Le dieci opere sono ancora conosciute dagli studiosi come former Packard set, dal nome del loro primo collezionista dell’epoca moderna. La dispersione della raccolta cominciò poi negli anni Sessanta. Il Sesto Re fu, ad esempio, acquistato dall’Honolulu Museum of Art nel 1967, mentre il Primo entrò negli Harvard Art Museums nel 1974, attraverso una donazione del mercante Nathan Vadim Hammer. Il Nono Re, passato nella collezione di John ed Emma Bunker, fu donato al Denver Art Museum nel 1982.

Alla morte di Packard, nel 1991, soltanto quattro dipinti della serie erano ancora in suo possesso: il Quarto, il Quinto, l’Ottavo e il Decimo Re. Nel 1992 furono venduti all’asta da Christie’s e acquistati dal mercante d’arte coreana Joseph P. Carroll. Quest’ultimo cedette nel 2010 il Quinto, l’Ottavo e il Decimo Re al National Museum of Korea, mentre il Quarto Re fu acquistato nel 2019 dal Cleveland Museum of Art, attraverso un’operazione che combinava acquisto e donazione. Mancava ancora il Terzo Re, quello conservato a Gunma dal 1974 e identificato soltanto durante le ricerche per la nuova esposizione.

Dieci dipinti riuniti dopo oltre sessant’anni

La ricomposizione è il cuore di Ten Kings of Hell: The Afterlife in Medieval Korea, la mostra aperta al Cleveland Museum of Art dall’11 ottobre 2026 al 3 gennaio 2027, organizzata in collaborazione con il National Museum of Korea e curata da Sooa Im McCormick. L’esposizione comprende oltre cento opere tra dipinti, sculture e oggetti rituali, ma il suo centro è costituito proprio dai dieci rotoli del Trecento. Per la prima volta dopo oltre sessant’anni, i sovrani dell’aldilà sono disposti nuovamente in sequenza, attorno all’immagine di Kṣitigarbha, il bodhisattva associato alla salvezza degli esseri negli inferi.

La ricostruzione dell’ordine originale permette agli studiosi di comprendere meglio il rapporto tra le diverse immagini, il loro significato religioso e il modo in cui venivano osservate nei rituali buddhisti. C’è però un’ultima particolarità: il Terzo Re, il dipinto che ha reso possibile questa riunione, resterà esposto a Cleveland soltanto fino alla fine di novembre. Il 1° dicembre 2026 il museo effettuerà infatti una rotazione delle opere, sostituendolo con The Third King of Hell Afterimage (2025), una reinterpretazione contemporanea dell’artista Gala Porras-Kim. Dopo più di mezzo secolo, dunque, i dieci giudici dell’aldilà hanno finalmente ritrovato il loro posto. Anche se soltanto per poche settimane.

Foto Preview: Il Quarto Re dell’Inferno, autore anonimo coreano, fine XIV secolo, dinastia Goryeo. Cleveland Museum of Art, 2019.224. Immagine Open Access, CC0.