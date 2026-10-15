Cristalfarma lancia a Casa Cristalfarma il ciclo di incontri ‘L’arte che fa stare meglio’, curato da Bruna Roccasalva, per esplorare il legame tra arte, benessere mentale e salute collettiva.

Che cosa accade dentro di noi davanti a un’opera d’arte? E quale ruolo può avere l’esperienza artistica sulla nostra salute individuale e collettiva? Da queste domande nasce L’arte che fa stare meglio, il ciclo di incontri ideato e promosso da Cristalfarma e curato da Bruna Roccasalva, dedicato al rapporto tra arte, salute e qualità della vita.

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Il primo talk: arte e benessere mentale

Il progetto è stato presentato il 14 ottobre a Casa Cristalfarma con il primo appuntamento, Arte e benessere mentale, che ha riunito il neurologo Michele Gennuso, l’arteterapeuta Emanuela Zaietta e l’artista Luca Santiago Mora, fondatore del collettivo Atelier dell’Errore. Tre prospettive diverse – la neurologia, l’arteterapia e la pratica artistica – si sono confrontate mettendo in dialogo ricerca scientifica, pratica terapeutica e processo creativo.

L’arte è da sempre una componente essenziale dell’esperienza umana: aiuta a dare forma a ciò che sentiamo, a interpretare il mondo, a entrare in relazione con gli altri e a immaginare nuove possibilità. Un numero crescente di studi in ambito neuroscientifico, psicologico e sociale indaga il rapporto tra esperienza artistica e benessere, evidenziando il potenziale delle arti nel sostenere la salute, l’equilibrio emotivo, la stimolazione cognitiva e le relazioni sociali.

È a partire da questa prospettiva che Cristalfarma promuove il ciclo di conversazioni sul ruolo che l’esperienza artistica può avere nel migliorare la qualità della nostra vita. Il programma rappresenta l’inizio di un percorso a lungo termine che si arricchirà di altri progetti e iniziative, in continuità con l’impegno dell’azienda nella promozione della cultura e dell’arte come strumenti capaci di contribuire alla salute individuale e collettiva.

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Cosa succede nel cervello e nella relazione terapeutica

Nel suo intervento il Dr. Michele Gennuso, medico specialista neurologo, si concentra sul rapporto tra esperienza estetica e attività cerebrale, spiegando cosa avviene dal punto di vista neurologico quando entriamo in contatto con un’opera d’arte, sia attraverso la fruizione sia attraverso l’atto creativo. La sua prospettiva permette di avvicinarsi ai meccanismi attraverso cui percezione, emozione, memoria e attenzione partecipano all’esperienza estetica.

Con la Dr.ssa Emanuela Zaietta, arteterapeuta, il discorso si sposta dal cervello alla persona, dalla spiegazione scientifica all’esperienza concreta. Attraverso la sua pratica professionale, Zaietta racconta come il processo creativo possa mettere in relazione il mondo esterno con la dimensione interiore dell’individuo e, all’interno di un percorso di arteterapia, favorire forme di espressione e di elaborazione che non passano necessariamente attraverso il linguaggio verbale.

L’arteterapia utilizza infatti il fare artistico all’interno di un metodo e di una relazione terapeutica specifici, con l’obiettivo di accompagnare la persona nell’esplorazione della propria sfera emotiva. L’esperienza del fare diventa così uno strumento di conoscenza di sé, di riconoscimento e di relazione.

Dall’Atelier dell’Errore alle prossime tappe del ciclo

Con Luca Santiago Mora, artista e fondatore del collettivo Atelier dell’Errore, la conversazione si sposta dall’ambito scientifico e terapeutico all’esperienza concreta di chi l’arte la produce. La storia dell’Atelier, nato all’interno di un contesto legato alla cura e sviluppatosi nel tempo come collettivo artistico autonomo, permette di interrogarsi sulla differenza tra una pratica artistica e una pratica terapeutica, tra l’applicazione di un metodo clinico e il processo creativo inteso come pratica autonoma.

Tre prospettive diverse si incontrano così attorno a una stessa domanda: che cosa può fare l’arte per il benessere mentale? L’incontro non cerca una risposta univoca, ma prova a comprendere le molte forme attraverso cui l’esperienza artistica può coinvolgere la mente, le emozioni e le relazioni, contribuendo alla qualità della nostra esperienza individuale e collettiva.

Dopo questo primo appuntamento, il ciclo di talk proseguirà con Arte e salute sociale, per allargare lo sguardo dalla dimensione individuale a quella collettiva, indagando la capacità dell’arte di creare relazioni, attivare comunità e generare consapevolezza attraverso esperienze di arte pubblica, pratiche partecipative e progetti capaci di coinvolgere persone e territori.

Il terzo incontro sarà dedicato a Arte e gli spazi che abitiamo, esplorando il rapporto tra esperienza artistica e ambiente e le modalità attraverso cui l’arte può trasformare la qualità degli spazi e il modo in cui li percepiamo e li viviamo. Infine, L’arte che accompagna la vita affronterà la relazione tra arte e salute lungo l’intero arco dell’esistenza, dall’infanzia alla maturità, fino alle riflessioni più recenti sul ruolo dell’esperienza culturale nella salute e nella longevità.

Cristalfarma tra scienza, natura e cultura

Fondata nel 2004, Cristalfarma è un’azienda italiana specializzata nell’ideazione e nella commercializzazione di integratori naturali avanzati. Una profonda conoscenza della fitoterapia, abbinata a un approccio scientifico rigoroso, consente di sviluppare prodotti riconosciuti dai professionisti della salute, con l’obiettivo di far vivere meglio tutti più a lungo, in modo scientificamente naturale.

L’azienda utilizza materie prime naturali di alta qualità, molte delle quali coltivate in Italia in vertical farming, e formula miscele studiate scientificamente con ingredienti calibrati in percentuali specifiche, che lavorano in sinergia per garantire il benessere delle persone in sicurezza. La ricerca spazia da ambiti come neurologia, gastroenterologia e ginecologia fino alle aree del benessere generale.

Accanto alla dimensione scientifica, Cristalfarma investe nel mondo dell’arte sostenendo mostre, iniziative culturali e portando l’arte anche nei propri ambienti di lavoro. Tra i progetti di responsabilità sociale ha creato il Talento Generoso, nato dal desiderio di restituire alla collettività la fiducia ricevuta ogni giorno, premiando idee capaci di generare un impatto positivo sulla società e sostenendo numerose associazioni impegnate a supportare chi ha più bisogno.

Il percorso avviato con L’arte che fa stare meglio non intende attribuire all’arte una funzione terapeutica in senso stretto, ma interrogarsi sulle molte forme attraverso cui l’esperienza artistica può contribuire a far stare meglio, individualmente e collettivamente, e sul modo in cui arte, scienza e pratiche di cura possano dialogare senza sovrapporsi.

Foto: Ufficio Stampa