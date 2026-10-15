A Montmartre, il Cirque Fernando divenne un punto di ritrovo per Degas, Seurat, Picasso e altri protagonisti dell’arte moderna. Una mostra racconta come acrobati e clown abbiano cambiato il loro modo di dipingere.

A Montmartre, alla fine dell’Ottocento, c’era un circo in cui il pubblico non andava soltanto per vedere acrobati, clown e cavallerizze. Tra gli spettatori sedevano anche alcuni degli artisti destinati a rivoluzionare la pittura moderna. Edgar Degas, Georges Seurat, Henri de Toulouse-Lautrec e, qualche anno dopo, Pablo Picasso trovavano nella pista uno straordinario laboratorio di immagini, movimenti e personaggi.

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Si chiamava Cirque Fernando e si trovava sul boulevard de Rochechouart, a pochi passi dagli atelier di Montmartre. Inaugurato nel 1875, nel 1897 cambiò nome e divenne il Cirque Medrano. Per decenni fu uno dei luoghi più frequentati della vita notturna parigina, tanto da guadagnarsi il soprannome di circo dei pittori. Ma che cosa cercavano gli artisti in quel mondo di trapezisti e saltimbanchi?

Degas e la donna che rimaneva sospesa per i denti

Nel 1879 Degas dipinse Miss La La al Cirque Fernando, ritraendo una delle più celebri acrobate dell’epoca. La donna, il cui vero nome era Anna Albertine Olga Brown, si esibiva in un numero impressionante: veniva sollevata verso il soffitto del circo rimanendo sospesa grazie alla sola forza della mascella, stretta attorno a un dispositivo di cuoio. Degas assistette più volte alle sue esibizioni. Nel dipinto scelse un’inquadratura insolita: l’acrobata appare vista dal basso, come se lo spettatore fosse seduto tra il pubblico, con lo sguardo rivolto verso il soffitto. Era un modo nuovo di rappresentare il corpo umano, lontano dalle pose tradizionali della pittura accademica.

Seurat e Picasso, due modi diversi di raccontare il circo

Anche Georges Seurat rimase affascinato da quel mondo. Nel suo dipinto Il circo, realizzato nel 1891, una cavallerizza vestita di giallo si esibisce su un cavallo bianco, mentre gli acrobati si muovono davanti a una platea ordinatamente disposta sulle gradinate. La pista diventa un intreccio di linee curve, colori e geometrie. Attraverso la tecnica divisionista, Seurat cerca di restituire il ritmo e l’energia dello spettacolo.

Per Pablo Picasso, invece, il circo fu soprattutto un universo umano. Durante il periodo rosa, nei primi anni del Novecento, popolò i propri dipinti di acrobati, arlecchini e saltimbanchi, spesso rappresentati lontano dalla pista, nei momenti di pausa o di solitudine. In opere come Famiglia di saltimbanchi del 1905, gli artisti del circo diventano figure malinconiche, quasi un riflesso della condizione dell’artista moderno.

Il circo come laboratorio dell’arte moderna

Quella pista circolare offriva ai pittori qualcosa che gli atelier non potevano dare: corpi in movimento, costumi sgargianti, illuminazione artificiale e prospettive inattese. Un universo in cui sperimentare nuove forme e nuovi modi di guardare. È proprio questa storia che racconta Le Cirque, fabrique de l’art moderne, la mostra in programma al Musée de Montmartre di Parigi dal 16 ottobre 2026 al 14 febbraio 2027.

Attraverso dipinti, sculture, disegni, manifesti, costumi e oggetti originali, l’esposizione ricostruisce il rapporto tra il circo e le avanguardie artistiche, da Degas a Picasso, fino a Fernand Léger e Marc Chagall. Perché una parte importante dell’arte moderna, prima ancora di nascere nei musei, ha preso forma davanti a una pista piena di clown, cavalli e acrobati.