Un reperto di oltre duemila anni fa era conservato dal 1997 in un museo di Amsterdam. A mettere in discussione la sua provenienza è stato un rullino fotografico del 1976, sul quale comparivano anche le immagini di un matrimonio.

Un matrimonio celebrato in Sicilia nel 1976 ha contribuito a ricostruire la storia di un vaso antico di oltre duemila anni, conservato per quasi trent’anni in un museo olandese. Il particolare più curioso è che anche sul reperto era raffigurata una scena di nozze. Due matrimoni separati da più di venti secoli, entrambi a Centuripe, in provincia di Enna, sono così finiti al centro di un’indagine sulla provenienza di un’opera archeologica.

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Il vaso, una pisside del III secolo a.C., è stato restituito alla Sicilia il 7 ottobre 2026 dall’Allard Pierson, il museo dell’Università di Amsterdam. A rendere possibile il suo ritorno è stata una ricerca che ha permesso di mettere in discussione la provenienza dichiarata al momento dell’acquisto.

Il matrimonio del 1976 e il mistero del vaso antico

La storia comincia con alcuni vecchi negativi fotografici entrati in possesso dell’associazione SiciliAntica di Centuripe. Le immagini erano opera di un fotografo locale che, oltre ai normali servizi, documentava anche reperti appena scavati per conto dei tombaroli. Su uno dei rullini comparivano le fotografie della pisside. Ma non soltanto: sulla stessa pellicola c’era anche una fotografia di gruppo di un matrimonio celebrato a Centuripe nel 1976.

Quell’immagine è diventata un indizio importante per ricostruire il percorso moderno del reperto, perché permetteva di collocare le fotografie del vaso in un contesto incompatibile con la provenienza dichiarata al museo. Nel 1997, infatti, l’Allard Pierson aveva acquistato la pisside da un mercante d’arte svizzero durante la fiera TEFAF di Maastricht. Il venditore aveva sostenuto che appartenesse a una collezione privata svizzera già prima del 1970. Non erano però stati forniti documenti che ricostruissero i precedenti passaggi di proprietà, né un’autorizzazione all’esportazione.

Le immagini ritrovate in Sicilia, insieme alle altre evidenze raccolte dagli investigatori, hanno reso molto più plausibile un’origine legata agli scavi clandestini e al traffico illecito di reperti.

Perché il museo di Amsterdam ha restituito il vaso

Nel 2017 le autorità siciliane avevano chiesto formalmente la restituzione della pisside, dopo un’indagine condotta dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale sotto il coordinamento della Procura di Enna. Il museo ha infine deciso di restituirla volontariamente, per ragioni etiche. Secondo la ricostruzione dell’istituzione olandese, infatti, la normativa applicabile non imponeva in questo caso un obbligo giuridico di restituzione.

La pisside è un oggetto particolarmente significativo: realizzata in argilla locale e decorata con colori vivaci, raffigura una scena nuziale alla presenza del dio Apollo e di alcune divinità dell’amore. Dopo quasi trent’anni ad Amsterdam, il reperto è destinato all’esposizione permanente nel Museo archeologico regionale di Centuripe. La restituzione apre inoltre una collaborazione tra studiosi italiani e olandesi per approfondire la storia e l’autenticità di altri manufatti della stessa produzione.

Resta anche un piccolo mistero: nelle fotografie del 1976 il vaso presentava un elemento decorativo sulla sommità del coperchio che non era compreso nell’acquisto del 1997. Dove si trovi oggi, non è noto. Un dettaglio ancora da chiarire in una vicenda nella quale, più di duemila anni dopo, una fotografia di matrimonio ha aiutato a ricostruire la storia di un altro matrimonio.

Foto Preview: Pisside dipinta da Centuripe, III sec. a.C., già Allard Pierson Museum, Amsterdam. Foto: Dosseman / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.