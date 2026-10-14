Alla Galleria degli Uffizi un ciclo di incontri gratuiti ripercorre la spedizione di Giovanni Pagni in Tunisia e la riscoperta dell’Africa romana nelle collezioni mediceo-lorenesi tra Seicento e Ottocento.

La Toscana del Seicento torna a dialogare con il mito dell’Africa romana in un ciclo di incontri che Galleria degli Uffizi dedica alla riscoperta di uno degli episodi più affascinanti della storia del collezionismo mediceo-lorenese. Dal 16 ottobre al 6 novembre, ogni venerdì alle 17, l’Auditorium Paolucci ospita studiosi e archeologi che ricostruiranno la spedizione di Giovanni Pagni in Tunisia e il destino delle epigrafi africane oggi conservate nel museo fiorentino.

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Autore ignoto della metà del XVIII sec., conservato nell’aula magna dell’Università di Pisa

Giovanni Pagni, medico, archeologo e viaggiatore

Al centro del programma c’è la figura di Giovanni Pagni, professore di medicina all’Università di Pisa e appassionato studioso dell’antichità della sua città. Nel 1667 i Granduchi Lorenesi lo inviarono alla corte di Re Mura II, sovrano di Tunisi, affidandogli una delicata missione diplomatica e scientifica in un’area del Nord Africa allora difficilmente accessibile per motivi politici. Nel corso di un anno Pagni attraversò le città di Tuccabor, Suas, Uthina, Vallis e Cartagine, raccogliendo testimonianze antropologiche, naturalistiche e archeologiche e lasciando pagine suggestive sulla Cartagine ormai in rovina ma ancora avvolta da un’eterna primavera.

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Dalle epigrafi di Barberia alle collezioni mediceo-lorenesi

Al rientro in Toscana, Pagni fece giungere quasi trenta epigrafi e una statua frammentaria di Afrodite, tra i primi arrivi sistematici di antichità africane in Italia. Dopo la morte del cardinale Leopoldo de’ Medici, nel 1675 le iscrizioni confluirono nella Galleria degli Uffizi, dove per quasi due secoli furono esposte nel cosiddetto Ricetto delle iscrizioni, la sala d’ingresso della Galleria, considerate reperti di primaria importanza dagli antiquari dell’epoca. La memoria di quella impresa riemerse anche nel 1873, quando l’archeologo Gian Francesco Gamurrini la richiamò per sostenere l’acquisto di quattro rilievi punico-romani da una collezione privata, contribuendo a formare un nucleo unico in Italia dedicato all’Africa romana.

Il calendario degli incontri all’Auditorium Paolucci

Il ciclo di conferenze, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si articola in più appuntamenti pomeridiani. Venerdì 16 ottobre Fabrizio Paolucci aprirà il programma con un intervento su Giovanni Pagni e le epigrafi di Barberia. Il 23 ottobre Alessandro Muscillo approfondirà la fortuna delle epigrafi africane nelle collezioni mediceo-lorenesi, mentre il 30 ottobre Novella Lapini analizzerà dediche religiose e omaggi alla domus Augusta nelle iscrizioni raccolte da Pagni. A chiudere il percorso, venerdì 6 novembre, sarà Alberto Gavini con una conferenza dedicata alla storia e all’archeologia di un’iscrizione africana giunta dalla Tunisia a Firenze, offrendo uno sguardo complessivo sul dialogo tra Toscana e Africa romana dal XVII al XIX secolo.

Foto: Ufficio Stampa