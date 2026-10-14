La Galleria Borghese e Proger lanciano un concorso internazionale di architettura per ampliare spazi e servizi del museo, tra sostenibilità, tutela storica e nuove funzioni.

La Galleria Borghese e Proger S.p.A. lanciano un concorso internazionale di architettura per ripensare gli spazi del museo e rispondere alla crescente domanda di un’offerta culturale accessibile a tutti. L’iniziativa, che vede anche l’adesione di Roma Capitale, punta ad ampliare le funzioni del complesso museale nel pieno rispetto dei vincoli di tutela, dell’inserimento paesaggistico e della sostenibilità ambientale.

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Nuovi spazi tra tutela, paesaggio e sostenibilità

La competizione di idee è finalizzata all’acquisizione di una proposta progettuale capace di coniugare innovazione, tutela storica e valorizzazione del patrimonio. Il bando prevede l’eventuale realizzazione di un nuovo volume o la riprogettazione di strutture esistenti per una superficie fino a 3.000 metri quadrati, comprese le sistemazioni esterne, all’interno del contesto di Villa Borghese.

Tra le funzioni richieste figurano l’esposizione dei capolavori oggi custoditi nei depositi, spazi per mostre temporanee internazionali, laboratori di conservazione e restauro, aree didattiche, sale conferenze, bookshop, servizi di ristorazione e infrastrutture digitali avanzate. L’obiettivo è migliorare la gestione dei flussi di visita e ridurre la pressione sugli spazi del Casino Nobile, rendendo il museo più inclusivo per un pubblico in crescita, per le persone con disabilità e per le scuole.

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La procedura in due fasi e i premi in palio

Il concorso si articola in due fasi ed è gestito interamente online sulla piattaforma certificata CAN – Competition Architecture Network dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. La prima fase, di preselezione palese, è aperta a tutti i professionisti abilitati, singoli o raggruppati, che dovranno inviare il dossier di candidatura entro le ore 12 del 13 novembre 2026.

Sulla base dei progetti di referenza, dell’esperienza del gruppo di progettazione e di un primo approccio metodologico saranno selezionati fino a cinque finalisti. Nella seconda fase, anonima, i finalisti presenteranno i propri progetti entro il 18 marzo 2027. La commissione giudicatrice, composta da esperti indipendenti e personalità di chiara fama, proclamerà il vincitore entro il 14 maggio 2027.

Criteri di valutazione e requisiti progettuali

La valutazione premierà la qualità complessiva del progetto in relazione ai vincoli del sito, alla capacità di valorizzare il contesto e al rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale. Saranno particolarmente apprezzate soluzioni tecnologiche innovative orientate a efficienza, risparmio energetico e flessibilità, anche attraverso l’impiego di sistemi di smart building.

Il progetto dovrà essere sviluppato con metodologia BIM, recepire i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e integrare le valutazioni del ciclo di vita (LCA). Particolare attenzione è richiesta alla salvaguardia del patrimonio arboreo della Villa e alla riqualificazione delle aree circostanti, garantendo a fine lavori un saldo vegetazionale positivo. La documentazione completa e il bando sono consultabili sul portale del concorso.

Foto: Ufficio Stampa