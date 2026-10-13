Una nuova tomba, reperti dispersi dall’Ottocento e un patrimonio diviso tra musei di tutto il mondo. Laura Maria Michetti racconta ‘Ritorno a Vulci’, il progetto che torna a scavare nelle necropoli etrusche per recuperare i contesti perduti e ricostruire le storie spezzate dagli scavi clandestini e dal commercio antiquario.

Un vaso al Louvre, un altro al British Museum: oggetti che appartenevano alla stessa tomba possono oggi trovarsi a migliaia di chilometri di distanza. A Vulci, tornare a scavare significa anche provare a ricomporre queste storie. La scoperta della Tomba della Camera di pietra si inserisce in questo lavoro, che Laura Maria Michetti, docente di Etruscologia e antichità italiche alla Sapienza e co-direttrice di Ritorno a Vulci, ci racconta partendo da una questione fondamentale: che cosa perdiamo quando un reperto viene sottratto al suo contesto?

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Ritorno a Vulci: intervista a Laura Maria Michetti

Partiamo dal progetto nel suo insieme: che cos’è Ritorno a Vulci?

«È un progetto internazionale che dirigiamo in tre: io e Alessandro Conti, del Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza, e Christian Mazet, curatore della sezione delle Culture dell’Italia e del Mediterraneo occidentale del British Museum. Coinvolge anche l’École française de Rome, il Parco di Vulci, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale e la Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio, con il Museo archeologico di Vulci: gli enti preposti alla tutela e alla valorizzazione lavorano insieme agli istituti culturali e agli enti di ricerca.

Il progetto nasce da un lavoro iniziato nel 2021 sulle aree etrusche particolarmente danneggiate dai vecchi scavi, condotti in epoche precedenti alla emanazione delle leggi di tutela (in particolare la Legge 20 giugno 1909, n. 364, e la Legge 1° giugno 1939, n. 1089), e dagli scavi clandestini del Novecento, che hanno alimentato il traffico illecito e la dispersione dei reperti. Siamo partiti da Vulci, che tra le città etrusche è sicuramente quella che ha più subito questa situazione».

L’inizio del progetto

Come è iniziato tutto?

«Abbiamo inizialmente organizzato, con l’École française de Rome, un ciclo di seminari con studiosi e curatori di musei stranieri che si sono occupati a vario titolo delle vicende degli scavi e dei reperti provenienti da Vulci, coinvolgendo anche la nuova generazione di direttori e curatori che, a differenza di quanto accaduto in passato, è molto sensibile a questi temi e disponibile a collaborare. Gli incontri sono stati pubblicati con il titolo Chroniques Vulciennes – Cronache vulcenti e accompagnati da una mostra al Museo delle Antichità Etrusche e Italiche della Sapienza.

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Un secondo passo è consistito nella volontà di provare a recuperare nuovi dati nelle aree maggiormente danneggiate dagli scavi incontrollati: soprattutto le necropoli orientali e sud-orientali, nei terreni appartenuti a Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone e principe di Canino e Musignano, e a sua moglie Alexandrine de Bleschamp. A partire dal 1828 furono condotti dei veri e propri sterri e gli oggetti partirono per i musei d’Europa e del mondo. Il titolo del progetto Ritorno a Vulci fa proprio riferimento alla volontà di puntare di nuovo l’attenzione su quel settore delle necropoli di Vulci e tornare scavare in quei luoghi con un metodo scientifico, per recuperare più informazioni possibili».

L’importanza del contesto

Che cosa si perde quando un oggetto viene separato dal luogo del ritrovamento?

«In archeologia il contesto è fondamentale. Un oggetto estrapolato dal proprio ambito perde valore storico: può essere un bellissimo vaso greco, o un oggetto molto prezioso, ma, una volta strappato dalla terra e separato dagli altri elementi ai quali era associato nel luogo di ritrovamento, è come se fosse diventato muto rispetto al contesto in cui era stato collocato, secondo criteri e ragioni precise.

Noi archeologi siamo degli storici: attraverso gli oggetti, anche quelli apparentemente meno significativi, studiati nel loro contesto, possiamo ricostruire la storia di un sito in un certo periodo. Quando i materiali, magari provenienti da una stessa tomba, vengono dispersi e disseminati in luoghi diversi spesso perdendo l’indicazione esatta di provenienza, non possono più contribuire a una ricostruzione storica. È come un’esplosione di elementi che non riusciamo più a rimettere insieme».

La Tomba della Camera di Pietra

Come siete arrivati alla Tomba della Camera di pietra?

«Siamo partiti dagli scavi di Stéphane Gsell, un archeologo francese vissuto tra la seconda metà dell’Ottocento e gli anni ’30 del Novecento che ha scavato con grande rigore nella necropoli della Polledrara per conto dell’École française de Rome, registrando la posizione delle tombe. Nel 1889 aveva individuato un tumulo grandissimo, uno dei più grandi di Vulci, ma non era riuscito a scavarlo interamente né a indagare la camera principale per mancanza di finanziamento: lo scrive nel suo rapporto.

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Avevamo quindi un appiglio, la planimetria del tumulo, ormai quasi invisibile sul terreno a causa delle trasformazioni agricole. Lo abbiamo riposizionato utilizzando anche fotografie aeree, poi abbiamo effettuato prospezioni non invasive con georadar e magnetometria, tecniche che consentono di sondare il sottosuolo nel terreno prima di scavare. La campagna dell’anno scorso non era stata troppo soddisfacente: non avevamo capito bene quale fosse l’esatta configurazione del tumulo. Durante l’inverno abbiamo continuato a studiare i documenti di archivio e i dati derivanti dalle prospezioni e quest’anno siamo riusciti a individuare e scavare quella che abbiamo chiamato Tomba della Camera di pietra, risalente alla fine del VII sec. a.C».

Gli interni della Tomba

Come l’avete trovata?

«Era già stata parzialmente saccheggiata dai clandestini, sicuramente nel Novecento. Ma l’architettura interna è molto bella, con pareti costruite in grandi blocchi di nenfro, e sono rimasti importanti elementi di corredo che esprimono molto bene il rango elevato della famiglia titolare della tomba: elementi in bronzo di carro, lamine d’oro, molta ceramica, anche di importazione, oggetti in osso e in avorio. Qualcosa era rimasto nella posizione originaria, nonostante i crolli e le manomissioni.

Al di là dei reperti, è un caso virtuoso di ritorno a vecchi scavi di cui sapevamo pochissimo. Questa zona ospitava tombe importanti dell’aristocrazia vulcente del VII secolo a.C., nell’epoca che chiamiamo orientalizzante: un momento di grande fioritura delle città etrusche della costa, in contatto con il Vicino Oriente e il Mediterraneo. Nelle vicinanze si trovava anche la celebre Tomba di Iside, i cui reperti sono in parte al British Museum. Non sappiamo esattamente dove fosse: anche questo sarà da indagare. È un altro caso in cui la dispersione dei materiali ha fatto perdere il contesto».

Il progetto Vulci nel Mondo

Vulci nel Mondo prova invece a riunire i reperti conservati nei musei. Come funziona?

«È un progetto parallelo a Ritorno a Vulci, ma strettamente intrecciato. Abbiamo realizzato una piattaforma che stiamo popolando con schede dettagliate e documentazione fotografica dei reperti sicuramente provenienti da Vulci, sulla base degli inventari dei musei. Sono dispersi ovunque: da Israele all’Australia, al Giappone, agli Stati Uniti e in tutta Europa.

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Lo scopo è creare un museo virtuale: non potendo apprezzare fisicamente insieme tutti questi oggetti, possiamo almeno fruire virtualmente di un’immagine complessiva della ricchezza del patrimonio archeologico di Vulci. Possiamo anche ricomporre il corredo di una singola tomba, oggi diviso tra tre, quattro o cinque musei. È un lavoro certosino, che parte da un principio: questo è un patrimonio. Studiosi, università e musei hanno il dovere di metterlo a disposizione delle persone e spiegare il danno provocato dagli scavi clandestini e dai vecchi scavi non soggetti alle leggi di tutela».

Il lavoro con le comunità locali

Quanto conta lavorare su questa consapevolezza nelle comunità locali?

«Moltissimo. Parliamoci chiaramente: nei territori interessati dalla presenza etrusca generazioni di famiglie sono vissute praticando scavi clandestini. Lavorare in questi territori significa spiegare che togliere un oggetto dal contesto danneggia tutta la comunità: perdiamo un dato, un pezzettino della storia di quel luogo. Oggi la capacità di tutela è molto maggiore rispetto a trenta, quaranta o cinquant’anni fa, ma questa piaga prosegue. Durante il nostro scavo abbiamo dovuto dormire fisicamente accanto al tumulo per evitare interferenze e proteggere il monumento.

Bisogna lavorare con le persone del luogo, far capire che quelli sono beni comuni e che sottrarli significa precludere la possibilità di godere di un patrimonio che appartiene a tutti. A volte la Soprintendenza è vista come una presenza che disturba, un ostacolo: anche questa percezione va scardinata. Ma percepiamo anche un grande interesse, al quale è fondamentale dare una risposta corretta. Fare conferenze, favorire visite agli scavi e spiegare che cosa stiamo facendo nei luoghi in cui operiamo è importantissimo».

Il ruolo degli studenti

Nel progetto hanno un ruolo centrale anche gli studenti.

«A questo tengo moltissimo. Sia gli scavi sia il lavoro di inserimento dei dati nella piattaforma di Vulci nel Mondo coinvolgono studenti della Sapienza che studiano etruscologia. Imparano a realizzare le schede secondo i criteri ministeriali e acquisiscono una sensibilità particolare verso il patrimonio disperso. È importante formare le generazioni di archeologi che lavoreranno nelle soprintendenze e nei musei, ma attraverso questi ragazzi possiamo raggiungere anche le loro famiglie. Molti provengono da territori che hanno subito queste situazioni: è un modo per allargare la consapevolezza che il patrimonio archeologico, come tutto il patrimonio culturale, è di tutti. È un po’ una missione.

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Vulci nel Mondo nasce inoltre da una collaborazione tra pubblico e privato: la consulenza scientifica è mia e del Dipartimento, mentre un privato molto interessato a Vulci e alla valorizzazione del territorio ha finanziato la piattaforma e sostenuto il lavoro di schedatura. Anche questo coinvolgimento è un valore aggiunto».

Questo modello può essere esteso ad altre città etrusche?

«È quello che vogliamo fare. Dopo Vulci abbiamo iniziato a lavorare su Cerveteri e Veio. Attraverso l’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici abbiamo appena avviato il progetto Etruschi nel Mondo, che parte dall’esperienza di questa piattaforma ormai strutturata e rodata. L’obiettivo è estendere lo stesso modello alle altre città che hanno subito gli stessi danni: Tarquinia, Cerveteri, Veio, ma anche Chiusi, Orvieto e altri centri».

Un interesse rinnovato

Anche l’arrivo degli affreschi della Tomba François a Villa Giulia si inserisce in questo percorso?

«Esatto. L’acquisto da parte dello Stato e la possibilità di rendere gli affreschi, finora chiusi in una proprietà privata, finalmente accessibili a tutti vanno in questa direzione. Ma anche il corredo di questa straordinaria tomba dipinta era stato disperso. La mostra a Villa Giulia ne espone una parte, ricomposta attraverso studi complessi sulle collezioni e sulle provenienze, facendo arrivare reperti da cinque musei diversi. Oggetti che provenivano tutti dalla stessa tomba: anche questa operazione riguarda il recupero del patrimonio disperso».

Si avverte un interesse rinnovato per gli Etruschi, una civiltà che spesso conosciamo soprattutto attraverso le tombe. Lo riscontrate anche voi?

«C’è un grandissimo interesse e lo vediamo direttamente. Adesso sono a Santa Severa, dove la Sapienza scava a Pyrgi, il porto e santuario marittimo di Cerveteri. In certi orari lo scavo è aperto: si può entrare accompagnati dagli studenti e vedere le attività in corso. Arriva una quantità di persone veramente enorme. È un interesse che va intercettato e indirizzato anche verso questi temi, che sono particolarmente rilevanti».

Foto: ©Ritorno a Vulci Project 2026.