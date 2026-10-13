Cinque edifici, 60 mila mq e i più avanzati standard di efficienza energetica: le Torri dell’Eur tornano a nuova vita grazie al progetto di rigenerazione urbana promosso dal Gruppo CDP.

Le Torri dell’Eur tornano a disposizione della città di Roma completamente riqualificate, al termine di uno degli interventi di rigenerazione urbana più significativi per la Capitale. Il complesso immobiliare, di grande valore storico e architettonico, è stato riportato alla piena funzionalità dal Gruppo CDP, proprietario attraverso CDP Real Asset SGR.

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Il progetto tra tutela, innovazione e sostenibilità

Il cantiere, aperto nel 2022, ha permesso di far rinascere un asset rimasto inutilizzato per anni, con un intervento finanziato dal Gruppo CDP che coniuga tutela e innovazione. La riqualificazione ha recuperato i caratteri architettonici originari delle Torri, reinterpretandoli alla luce dei più avanzati criteri di efficienza energetica, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Il complesso è costituito da cinque edifici – tre torri di 17 piani, due corpi bassi e un edificio di collegamento – per circa 60.000 metri quadrati fuori terra, a cui si aggiungono oltre 21.700 metri quadrati di spazi interrati.

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Un nuovo rapporto con il quartiere Eur e la città

Progettate e realizzate all’inizio degli anni Sessanta dall’architetto razionalista Cesare Ligini, le Torri dell’Eur sorgono in una posizione strategica nel cuore di uno dei principali centri direzionali di Roma. La riqualificazione ha perseguito l’obiettivo di ristabilire una continuità fisica e visiva con il tessuto urbano circostante, ridefinendo la connessione tra gli edifici e lo spazio pubblico e restituendo al quartiere un punto di riferimento riconoscibile nel panorama cittadino.

Dichiarazioni istituzionali e prospettive per il territorio

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte rappresentanti del Governo, delle istituzioni locali e del mondo industriale e finanziario. Il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo ha sottolineato come la valorizzazione del patrimonio immobiliare possa contribuire all’ammodernamento e allo sviluppo delle città, mentre il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri ha definito il progetto un esempio del modello di rigenerazione che l’amministrazione intende promuovere: recuperare il patrimonio esistente coniugando qualità, sostenibilità e innovazione.

L’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco ha evidenziato la capacità del Gruppo CDP di mettere a sistema competenze finanziarie, immobiliari e industriali per realizzare interventi complessi, riconvertendo le Torri in un complesso moderno ed efficiente in grado di generare valore duraturo per il territorio. L’Amministratore Delegato di CDP Real Asset SGR Antonino Turicchi ha infine ricordato come l’intervento abbia preservato l’identità originaria delle Torri, restituendo a Roma uno dei suoi simboli architettonici e creando nuove opportunità di sviluppo senza ulteriore consumo di suolo.

Foto: Ufficio Stampa