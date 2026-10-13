Rubati a settembre dal museo di Cagnes-sur-Mer, i due dipinti erano nascosti sotto una scala. A tradire i sospettati sono stati una traccia di DNA e gli spostamenti di un’automobile.

Sotto una scala, dietro una falsa parete. Per nascondere due dipinti di Pierre-Auguste Renoir, qualcuno aveva costruito un muro all’interno di un’abitazione di Clermont-l’Hérault, nel sud della Francia. Gli investigatori li hanno recuperati l’8 ottobre: erano scomparsi esattamente un mese prima dal Musée Renoir di Cagnes-sur-Mer. Il 12 ottobre, il procuratore di Marsiglia Nicolas Bessone ha raccontato i dettagli del ritrovamento.

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Le opere sono Ritratto di Madame Colonna Romano e Giovane donna al pozzo, valutate complessivamente 4,2 milioni di euro. Il recupero ha però rivelato alcuni danni: il ritratto presenta una lacerazione, mentre la seconda opera ha riportato un danno lieve alla cornice.

Il DNA e il sospetto di un altro furto

Il primo indizio era rimasto su una protezione abbandonata durante il furto: una traccia di DNA che ha permesso di identificare un sospettato. Il tracciamento di un’automobile ha poi ricostruito gli spostamenti successivi al colpo, conducendo gli investigatori verso l’abitazione dove erano stati nascosti i quadri.

A far accelerare l’intervento è stato il timore di un nuovo furto. Il 3 ottobre, uno dei sospettati aveva visitato la Fondation Maeght, a Saint-Paul-de-Vence. Per gli investigatori, quella visita poteva essere un sopralluogo: un’ipotesi che ha contribuito alla decisione di procedere agli arresti. Quattro uomini sono stati formalmente incriminati nell’ambito dell’indagine.

Due dipinti già recuperati dopo la guerra

La storia delle due opere, però, comincia molto prima di quel muro. Entrambe appartengono al gruppo dei MNR, Musées Nationaux Récupération: opere recuperate in Germania dopo la Seconda guerra mondiale e affidate ai musei francesi in attesa di identificarne i proprietari o gli eredi. Una sigla che non equivale automaticamente a una spoliazione nazista.

Per Giovane donna al pozzo, la banca dati del ministero della Cultura francese indica una provenienza ancora incerta e la definisce «probabilmente spoliata». Potrebbe essere stata acquistata dall’organizzazione tedesca Otto oppure sequestrata in Francia durante l’occupazione. Il ritrovamento chiude dunque la scomparsa più recente. Resta aperta, per queste opere, un’altra ricerca: quella di chi le possedeva prima che la guerra ne interrompesse il percorso.

Foto: Pierre-Auguste Renoir, Giovane donna al pozzo, circa 1886, olio su tavola. Rubata l’8 settembre 2026 dal Musée Renoir di Cagnes-sur-Mer, l’opera è stata recuperata l’8 ottobre dietro una falsa parete in un’abitazione francese. Immagine: Wikimedia Commons, pubblico dominio.