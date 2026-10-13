Sabato 17 ottobre la Fishes Invasion di Merioone approda al Forno Roscioli Esquilino: street art, capsule collection, special pack di biscotti, dj-set e sapori romani per un pomeriggio gratuito aperto a tutti.

Di notte c’è chi impasta e chi fa street art: dalla sovrapposizione di questi due mondi nasce l’incontro tra la Fishes Invasion di Merioone e il Forno Roscioli Esquilino. Sabato 17 ottobre, dalle 15:30 alle 20:30, l’artista romano porterà i suoi iconici pesci mutanti nei locali guidati da Andrea Roscioli, trasformando il forno in uno spazio dove arte urbana, cibo e musica dialogano in modo spontaneo. L’appuntamento è gratuito e aperto al pubblico, nel cuore dell’Esquilino a Roma.

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Merioone e Andrea Roscioli: due artigiani della notte

Andrea Roscioli e Merioone fanno lavori diversi, almeno sulla carta: uno è cresciuto tra impasti, farine e pale, l’altro ha trasformato un pesce disegnato quasi per caso in un segno riconoscibile sui muri di oltre cinquanta nazioni. Entrambi, però, condividono un legame profondo con Roma, il lavoro manuale e il ritmo notturno, quando la città dorme e le loro creazioni prendono forma. Non è un caso che lo statement di Merioone, DON’T SLEEP, diventi il filo conduttore naturale di questo incontro, con l’Esquilino come terreno ideale per far convivere linguaggi diversi.

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Capsule collection e special pack di biscotti

Per celebrare la collaborazione con Andrea Roscioli, Merioone ha creato un set di soggetti originali che daranno vita a una capsule collection inedita e a uno speciale pack di biscotti dedicato all’iniziativa. Nel pomeriggio del 17 ottobre, tra dj-set e specialità del forno, sarà possibile acquistare i prodotti della collezione nella storica sede di via Buonarroti 46/48. Il pack di biscotti resterà disponibile anche nei giorni successivi e nasconderà una sorpresa: la possibilità, per alcuni, di portarsi a casa una mini opera originale firmata Merioone, trasformando un gesto quotidiano come comprare un dolce in un incontro diretto con l’arte.

Merioone tra street art, design e progetti sociali

Merioone è un artista e designer italiano noto per il progetto Fishes Invasion, iniziato a New York nel 2015 e cresciuto fino a coinvolgere novanta città in trentanove nazioni, dal Sud America all’Estremo Oriente. I suoi fish, diffusi attraverso sticker e poster art, sono diventati veicolo di campagne virali e programmi sociali. Accanto all’attività di street artist, realizza opere su tela e prodotti in edizione limitata, spesso lanciati con pop-up store tematici. Dal 2021 è protagonista anche del progetto Regalo Sospeso in collaborazione con Unicef, che porta un kit da gioco illustrato ai bambini ricoverati in diversi ospedali italiani durante il periodo natalizio.

La storia del Forno Roscioli all’Esquilino

La storia del Forno Roscioli all’Esquilino inizia a Rocca di Montemonaco, nelle Marche, dove Pietro Roscioli nasce nel 1954. Trasferitosi a Roma da adolescente, impara il mestiere della panificazione in un antico forno di via Chiavari, fino all’apertura del proprio forno in via Buonarroti nel 1982. Da oltre quarant’anni il Forno Roscioli Esquilino custodisce ricette e saperi legati a l’arte di fare bene le cose semplici, mantra che ancora oggi guida il lavoro quotidiano. Oggi è Andrea Roscioli a portare avanti la tradizione di famiglia, con uno sguardo aperto alla ricerca e alla sperimentazione, capace di trasformare il forno in uno spazio di incontro dove il profumo del pane si mescola ai segni della street art.

Foto: Ufficio Stampa