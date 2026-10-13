La curatrice Ilaria Miarelli Mariani racconta il rapporto tra l’artista americano e la Capitale, dall’arrivo dei graffiti newyorkesi nel 1984 alle opere scomparse. E ricorda il ruolo decisivo di Francesca Alinovi nella scoperta della street art.

Nel 1984 Keith Haring arriva a Roma per partecipare ad Arte di frontiera. New York Graffiti, una mostra destinata a segnare la storia dell’arte urbana in Italia. Sulla facciata del Palazzo delle Esposizioni dipinge un grande murale fucsia, mentre la città assiste all’arrivo di un linguaggio artistico che fino a quel momento aveva trovato soprattutto nelle strade e nelle metropolitane il proprio spazio. Quel murale, però, oggi non esiste più. Come non esiste più un altro intervento realizzato dall’artista sulle vetrate della metropolitana, all’altezza di Ponte Pietro Nenni.

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È proprio da questo rapporto tra Haring e Roma che prende avvio il racconto di Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei Civici di Roma e curatrice, insieme a Kaoru Yanase e Claudio Zambianchi, della mostra Keith Haring. Art Without Borders, ospitata al Museo di Roma a Palazzo Braschi fino all’11 aprile 2027.

Quando Roma scoprì i graffiti di New York

«Nel 1984 Roma ospita una mostra importantissima, Arte di frontiera. New York Graffiti. È una mostra che arriva in una città che, dopo gli anni di piombo, stava rinascendo, stava ritrovando il mondo giovanile. Era la città che aveva avuto anche la stagione dell’Estate Romana di Nicolini», racconta Ilaria Miarelli Mariani. La Capitale viveva, in effetti, un periodo di grande fermento culturale, tra concerti, mostre e iniziative pubbliche. In questo contesto arrivò una mostra che, secondo Miarelli Mariani, ebbe un ruolo fondamentale nel riconoscimento istituzionale dell’arte urbana.

«La mostra portò per la prima volta [i graffiti] in un museo. – continua la curatrice – Quindi non stiamo parlando della prima volta in Italia, ma della prima volta in assoluto. La scoperta dell’arte urbana è una scoperta, in qualche modo, italiana». Al centro di questa storia c’è Francesca Alinovi, la storica e critica d’arte che aveva ideato il progetto espositivo e che non riuscì a vederne l’inaugurazione, essendo stata uccisa nel 1983. «Noi la dobbiamo a una giovane storica dell’arte che purtroppo, quando inaugura questa mostra, è già stata uccisa, vittima di femminicidio: Francesca Alinovi. – dce Miarelli Mariani – È a lei che dobbiamo l’arrivo di questa ondata di novità, di graffiti, di musica, di hip-hop, di cultura underground. Una cultura che esce dai musei: lei la porta nei musei per la prima volta».

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La mostra, inaugurata a Bologna nel marzo 1984 e passata successivamente per Milano, approda a Roma in settembre. È proprio nella Capitale che Haring partecipa personalmente, trasformando la propria presenza in un evento pubblico.

Il murale fucsia e la motocicletta dipinta a Roma

«Haring, delle tre tappe, è presente soltanto a Roma e dà vita a quello che possiamo chiamare un vero happening. – racconta la curatrice – Dipinge sulla facciata candida del Palazzo delle Esposizioni con un colore magenta, un fucsia molto forte, una scena che ripercorre tutti i suoi temi». Tra le figure riconoscibili compaiono il cane, uno dei simboli più celebri dell’artista, e alcune variazioni del Bambino Radiante. «Il cane per lui rappresenta anche il minaccioso, il violento. Tant’è che in quel murale perduto c’era questo cane cavalcato da un uomo con un manganello che inseguiva una serie di varianti del Bambino Radiante, che era l’altra sua firma. Perché per lui il bambino era colui che aveva la purezza».

L’intervento romano, tuttavia, non si limita alla facciata del palazzo. Haring dipinge anche oggetti portati dalle persone che lo circondano. «Non solo fa questo murale, ma comincia a dipingere qualunque cosa gli venga presentata: una carrozzina, una motocicletta che abbiamo in mostra, tantissime magliette e degli stereo. – prosegue il racconto – Lui diceva: io voglio dipingere ovunque. Ogni spazio è degno di essere elevato al linguaggio artistico». La motocicletta Yamaha decorata durante quella visita è oggi tra gli oggetti esposti a Palazzo Braschi, insieme a oltre 140 opere e materiali che ripercorrono la carriera dell’artista.

Perché Roma ha cancellato i murales di Haring

La scelta di riportare Haring nella Capitale risponde anche alla volontà di ricostruire un legame interrotto. «Perché Roma? In primo luogo – spiega Ilaria Miarelli Mariani – perché vogliamo ricucire questo rapporto. Perché incredibilmente a questo momento, che ha segnato poi l’arrivo in Italia e in particolare a Roma della street art, diventando parte costitutiva anche della città e delle periferie, è seguita la cancellazione di queste opere».

Miarelli Mariani distingue però le vicende dei due interventi scomparsi. «Roma purtroppo ha cancellato questo murale e un altro che lui aveva fatto alla stazione della metro, al Ponte Pietro Nenni. – ricorda – Quello di Palazzo delle Esposizioni perché doveva essere cominciato subito dopo il restauro del palazzo, quindi è stato eliminato per motivi conservativi. Dell’altro non sappiamo i motivi che hanno portato a questa cancellazione». Eppure, sottolinea la curatrice, eliminare un’opera non significa necessariamente cancellarne l’impatto culturale.

«È solamente una cancellazione fisica – precisa infatti – perché la memoria di questo evento, che ha portato un’intera cultura a Roma ed è stata accolta in un momento in cui la capitale era veramente in grado di accoglierla, ha portato tantissimi frutti». A testimoniare quel momento ci sono anche gli oggetti conservati da chi aveva assistito all’happening del 1984: «Abbiamo avuto tantissime testimonianze di persone che hanno assistito a quell’evento, che ci hanno mostrato tutto quello che lui ha fatto: magliette, borse, di tutto. Veramente cambia il modo di fare arte».

Un linguaggio che parla ancora al presente

L’attualità di Haring, secondo Miarelli Mariani, risiede proprio nella capacità di utilizzare un linguaggio apparentemente semplice per affrontare questioni molto complesse: «I linguaggi e i messaggi che Haring utilizza e che vuole mandarci sono ancora attualissimi. È un artista che purtroppo muore a 31 anni, quindi ha una carriera brevissima, ma sono tutti temi di una grandissima attualità, che possiamo trovare ancora oggi».

La mostra di Palazzo Braschi restituisce anche questa dimensione, dall’arte di strada all’impegno politico e sociale, fino alle opere che affrontano la malattia, la morte e il rapporto con la spiritualità. «Lui pensa che si debbano utilizzare vari linguaggi, attraverso il suo modo apparentemente facile, pop, colorato, quasi fumettistico, che però ci fa entrare in temi che a lui stavano molto a cuore», dice la curatrice. E forse è proprio qui che Roma può ritrovare il proprio rapporto con Haring: non recuperando materialmente ciò che ormai è perso, ma tornando a interrogarsi sul significato di un’arte pensata per uscire dai musei e raggiungere tutti.