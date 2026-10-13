La designazione a Capitale italiana dell’arte contemporanea porta un milione di euro nella Tuscia. Per Simonetta Giordani, Segretario Generale di Associazione Civita, la sfida è costruire un’eredità fatta di opere permanenti, spazi rigenerati e nuove opportunità per il territorio.

Civita di Bagnoregio e Bolsena saranno insieme Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028. La proclamazione è arrivata il 12 ottobre dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha annunciato la vittoria del progetto Arte che viene, arte che va, scelto dalla giuria all’unanimità tra le quattro candidature finaliste. Ma che cosa significa concretamente questo riconoscimento per i due borghi della Tuscia? E soprattutto, che cosa resterà quando il 2028 sarà finito?

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«La designazione di Civita di Bagnoregio e Bolsena a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028, con il progetto Arte che viene, arte che va, rappresenta una grande opportunità per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della Tuscia, mettendo in rete le energie e le competenze già presenti sul territorio e aprendole a una dimensione nazionale e internazionale». A sottolinearlo è Simonetta Giordani, Segretario Generale di Associazione Civita e membro del comitato scientifico della candidatura, che individua nel riconoscimento un’occasione per ripensare il rapporto tra arte contemporanea, paesaggio e comunità.

Che cosa significa essere Capitale dell’arte contemporanea

Il titolo, promosso dal Ministero della Cultura, prevede un finanziamento complessivo di un milione di euro destinato alla realizzazione del programma culturale vincitore. Le risorse serviranno a sostenere il progetto condiviso dai due territori, attraverso attività artistiche e interventi di creazione o riqualificazione di spazi dedicati all’arte contemporanea.

Civita di Bagnoregio e Bolsena hanno superato Capri, Padova e Pozzuoli con una proposta che mette al centro la continuità degli interventi. La giuria ha infatti riconosciuto nel progetto una visione dell’arte contemporanea come infrastruttura culturale permanente, capace di produrre effetti anche dopo l’anno della designazione.

Che cosa resterà a Civita e Bolsena dopo il 2028

È proprio questo l’aspetto sul quale insiste Giordani: «La carica innovativa del progetto, che può essere d’ispirazione per tanti borghi in tutta Italia, risiede nella capacità di andare oltre il singolo evento, facendo dell’arte contemporanea uno strumento di rigenerazione, partecipazione e crescita delle comunità». Non soltanto mostre e appuntamenti temporanei, dunque, ma la possibilità di utilizzare l’arte per trasformare i luoghi e creare nuove relazioni tra chi li abita, li visita e vi lavora.

«La sfida adesso è costruire un’eredità duratura, fatta di opere permanenti, spazi rigenerati, percorsi nel paesaggio e nuove reti educative e culturali. – continua – Non un progetto destinato a esaurirsi nel 2028, ma un percorso capace di rafforzare l’identità del territorio e generare nuove opportunità per il futuro». L’ambizione è particolarmente significativa per Civita di Bagnoregio, borgo conosciuto per la fragilità del territorio su cui sorge, e per Bolsena, il cui paesaggio è profondamente legato al lago. Il progetto intende far dialogare queste identità con la produzione artistica contemporanea, senza ridurre i due luoghi a semplici scenografie.

Il 2028 come punto di arrivo

«È necessario fare della cultura una risorsa condivisa, capace di mettere in relazione patrimonio, paesaggio e comunità e di contribuire concretamente al loro sviluppo», aggiunge Giordani. Un impegno che per Associazione Civita ha anche un valore storico: l’organizzazione è nata quasi quarant’anni fa proprio con l’obiettivo di contribuire al salvataggio di Civita di Bagnoregio ed è stata parte attiva del comitato promotore della candidatura. «È questa la visione che sosteniamo come Associazione Civita, che è stata parte attiva del comitato promotore della candidatura a cavallo dei 40 anni dalla propria fondazione, avvenuta proprio per contribuire al salvataggio di Civita di Bagnoregio».

Il calendario degli interventi e le opere che saranno realizzate permetteranno di comprendere meglio come prenderà forma Arte che viene, arte che va. Per ora, la direzione indicata è chiara: fare del 2028 non un punto d’arrivo, ma l’inizio di un percorso che possa continuare negli anni successivi.

Foto: Wikimedia Commons.