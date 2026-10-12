Presentato al Cairo il restauro del Tondo dei due Fratelli, capolavoro della pittura funeraria dell’Egitto romano. A novembre arriverà per la prima volta a Roma.

Due giovani ci guardano da quasi duemila anni. Hanno capelli scuri, grandi occhi e volti così somiglianti da essere stati identificati come fratelli. Ma il tempo, gli insetti e alcuni vecchi interventi di restauro avevano compromesso uno dei più straordinari dipinti sopravvissuti dall’antichità. Ora il Tondo dei due Fratelli, conservato al Museo Egizio del Cairo, ha recuperato parte della sua leggibilità e si prepara a lasciare l’Egitto per arrivare a Roma. Il restauro, presentato al Cairo l’11 ottobre 2026, è stato realizzato in occasione della mostra Il potere del ritratto. Egitto e Roma. I volti del Fayum, in programma al Museo dell’Ara Pacis dal 5 novembre 2026 al 2 maggio 2027.

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Il volto danneggiato dagli insetti e recuperato dal restauro

Il dipinto proviene da Antinoopolis, nel Medio Egitto, e risale alla metà del II secolo d.C. È realizzato su legno con la tecnica dell’encausto, che utilizza pigmenti mescolati alla cera, e rappresenta due giovani a mezzo busto. A renderlo particolarmente raro è anche la sua composizione: anziché raffigurare un singolo individuo, come avviene generalmente nei ritratti del Fayum, presenta due figure affiancate, con una straordinaria attenzione alle differenze tra i loro lineamenti.

Il problema principale riguardava il supporto ligneo. Un antico attacco di insetti xilofagi, cioè insetti che si nutrono del legno, aveva scavato gallerie all’interno della tavola, provocando perdite di materiale e lasciando alcune porzioni di pittura praticamente sospese nel vuoto. In quei punti sarebbe bastata una pressione minima per far cadere altri frammenti.

Il restauro, condotto dalla cooperativa italiana Fabrica Conservazione e Restauro grazie al progetto espositivo, ha consentito di consolidare le parti più fragili, rimuovere i depositi superficiali e attenuare le alterazioni che rendevano meno leggibile la pittura. Uno degli interventi più delicati ha riguardato alcuni frammenti delle labbra e del mento di uno dei due giovani, che durante un precedente restauro erano stati ricollocati in posizioni non corrette. Il loro riposizionamento ha contribuito a restituire coerenza al volto senza cancellare le tracce lasciate dal tempo.

Che cosa sono i ritratti del Fayum?

I ritratti del Fayum sono tra le testimonianze più sorprendenti della pittura antica. Realizzati soprattutto durante i primi secoli dell’Impero romano in Egitto, erano generalmente destinati a essere applicati sulle mummie, in corrispondenza del volto del defunto. Queste immagini raccontano l’incontro tra tradizioni diverse: i riti funerari egizi, la pittura naturalistica di derivazione greca e l’attenzione romana per la rappresentazione individuale.

Non sappiamo con certezza chi fossero i due giovani del tondo di Antinoopolis. La loro identificazione come fratelli è tradizionale, suggerita anche dalla somiglianza dei lineamenti. Il dipinto resta però una testimonianza eccezionale della capacità degli artisti antichi di rappresentare le persone attraverso dettagli come lo sguardo, l’incarnato e le ombre del viso.

Il Tondo dei due Fratelli arriva a Roma per la prima volta

L’opera sarà uno dei capolavori della mostra Il potere del ritratto. Egitto e Roma. I volti del Fayum, curata da Claudio Parisi Presicce e Laura Petacco. L’esposizione riunirà quasi cinquanta ritratti del Fayum e oltre 110 opere complessive, tra tavole dipinte, sudari, maschere funerarie, sculture in marmo, calchi in gesso e gioielli antichi.

Il Tondo dei due Fratelli sarà presentato al pubblico italiano per la prima volta, grazie a un prestito eccezionale dall’Egitto. Accanto a lui arriveranno opere provenienti da importanti collezioni internazionali, in un percorso dedicato al rapporto tra identità, memoria e rappresentazione del volto nel mondo antico. Dopo quasi duemila anni, i due giovani di Antinoopolis continueranno così a fare ciò per cui furono dipinti: essere guardati e, in qualche modo, ricordati.