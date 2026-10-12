Da David Bowie a Kate Bush, fino all’ex Beatle: Sound & Vision torna con un’asta benefica per War Child.

Una frase scritta più di cinquant’anni fa da Paul McCartney si trasforma in un’opera d’arte. Anzi, in decine di opere diverse, tutte nate dalla stessa canzone. È l’idea alla base di Sound & Vision 2026, il progetto benefico che quest’anno ha coinvolto 61 artisti contemporanei invitati a reinterpretare un verso di Band on the Run, il brano pubblicato nel 1973 da Paul McCartney e Wings. Organizzata da War Child UK e AOAP Projects, l’iniziativa arriva alla terza edizione e mette in dialogo musica e arti visive per raccogliere fondi destinati ai bambini che vivono nelle aree colpite dai conflitti.

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Il verso di Band on the Run che ha ispirato 61 artisti

È stato lo stesso McCartney a scegliere il verso da affidare agli artisti, tratto dalla title track di uno degli album più celebri dei Wings. Una scena potente, in cui la pioggia esplode fragorosamente mentre i protagonisti precipitano verso il sole, diventa il punto di partenza per interpretazioni visive completamente differenti. Tra i protagonisti del progetto figurano Genieve Figgis, Alvaro Barrington, Joshua Donkor, Sanya Kantarovsky, Aleah Chapin, Anne Rothenstein e George Underwood.

Le loro ricerche attraversano linguaggi molto diversi. Figgis è conosciuta per le sue reinterpretazioni deformate e ironiche della pittura europea. Barrington lavora invece tra pittura, scultura, tessuti e performance, mentre Kantarovsky costruisce immagini attraversate da umorismo nero, tensioni psicologiche e atmosfere surreali. Particolarmente significativo è anche il coinvolgimento di George Underwood, amico d’infanzia di David Bowie e autore di alcune delle sue copertine più celebri, tra cui Hunky Dory e The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Gemma Peppé: l’arte per aiutare i bambini colpiti dalla guerra

A raccontare a Revenews il progetto è Gemma Peppé, curatrice di Sound & Vision e fondatrice di AOAP Projects, che sottolinea il valore artistico e sociale dell’iniziativa. «Sono davvero entusiasta che Sanya Kantarovsky e Alvaro Barrington abbiano interpretato quest’anno il verso di Paul McCartney. I dipinti di Sanya hanno un’intensità strana, teatrale, mentre la musica e il Carnevale attraversano gran parte del lavoro di Alvaro. Ogni artista di Sound & Vision realizza un’opera originale in risposta al verso di Paul McCartney e noi mettiamo ciascuna di queste opere all’asta online per raccogliere fondi destinati a War Child, che sostiene i bambini le cui vite sono state sconvolte dai conflitti».

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«Altrettanto importante è il fatto che esponiamo artisti emergenti accanto ai nomi più affermati – prosegue – in modo che i nuovi talenti possano farsi conoscere da collezionisti e pubblico che altrimenti potrebbero non incontrare mai il loro lavoro». La scelta di affiancare generazioni e percorsi artistici differenti è dunque parte integrante del progetto: un modo per utilizzare la notorietà della musica non soltanto come strumento di raccolta fondi, ma anche per ampliare il pubblico dell’arte contemporanea.

Da David Bowie a Kate Bush: la storia di Sound & Vision

Il legame tra musica e solidarietà è al centro di Sound & Vision fin dalla sua nascita. La prima edizione, nel 2024, era stata dedicata a un verso di David Bowie, mentre nel 2025 era stata Kate Bush a scegliere le parole da reinterpretare. Quell’edizione aveva raccolto oltre 140mila sterline per War Child. Il coinvolgimento di Paul McCartney prosegue una collaborazione con l’organizzazione che dura da oltre trent’anni.

Nel 1995 il musicista aveva partecipato, insieme a Paul Weller, Noel Gallagher e altri artisti riuniti sotto il nome di The Smokin’ Mojo Filters, alla registrazione di una nuova versione di Come Together per HELP, l’album benefico realizzato a sostegno dei bambini colpiti dalla guerra in Bosnia. Nel 2003 aveva poi contribuito all’album Hope con una versione alternativa di Calico Skies, destinata a sostenere i bambini coinvolti nel conflitto in Iraq.

Dove vedere le opere di Sound & Vision 2026

Le opere realizzate per Sound & Vision 2026 saranno esposte alla Iconic Images Gallery di Londra dal 6 all’8 novembre 2026, mentre l’asta online si svolgerà dal 27 ottobre al 12 novembre. Il ricavato contribuirà a finanziare le attività di War Child, organizzazione impegnata a garantire protezione, istruzione, assistenza psicologica e aiuti immediati ai bambini che vivono nelle zone di guerra, tra cui Sudan, Ucraina e Gaza.

Dopo David Bowie e Kate Bush, la musica di Paul McCartney diventa così un nuovo punto d’incontro tra creatività e solidarietà, dimostrando come una canzone possa continuare a generare immagini, significati e possibilità molto tempo dopo essere stata scritta.

Info: https://aoapprojects.indy.auction/soundandvision.

Foto Preview: Solo portrait – © 1973 MPL Communications Ltd PhotoClive Arrowsmitht.