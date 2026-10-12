Nel ghetto ebraico di Roma Laika affigge il poster “Gli Intoccabili”: Netanyahu e un soldato israeliano immersi nel sangue sotto una campana di vetro, denuncia contro il Ddl Antisemitismo.

All’alba del 12 ottobre, nel cuore del ghetto ebraico di Roma, in via Beatrice Cenci, è apparsa una nuova opera di Laika dal titolo Gli Intoccabili. Il poster ritrae il premier israeliano Benjamin Netanyahu e un soldato israeliano con le gambe affondate nel sangue, protetti sotto una campana di vetro. L’intervento arriva alla vigilia del voto sul Ddl Antisemitismo, che secondo l’artista rischia di colpire la libertà di critica verso lo Stato di Israele.

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La critica al Ddl Antisemitismo e alla definizione IHRA

Nelle dichiarazioni diffuse con l’opera, Laika parla apertamente di genocidio in corso da oltre tre anni e accusa il Governo italiano di difendere senza riserve quello israeliano, fino a sostenere un decreto che equiparerebbe anche la critica allo Stato di Israele all’antisemitismo. L’artista definisce il Ddl un insulto alla memoria delle persone ebree deportate e uccise nei lager nazisti, e un pericolo per la democrazia perché introduce, a suo avviso, una forma di censura dell’opinione politica.

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Antisemitismo, antisionismo e il rischio di una legge boomerang

Pur dichiarandosi antifascista e convinta che ogni episodio di antisemitismo, inteso come discriminazione delle persone di religione ebraica, debba essere punito severamente, Laika contesta la definizione dell’IHRA su cui si basa il Ddl. Secondo l’artista quella formula sfrutta le sofferenze del passato per permettere al governo Netanyahu, definito criminale, di proseguire il massacro di civili a Gaza sottraendosi alle critiche. Una legge del genere, sostiene, potrebbe persino alimentare il vero antisemitismo in Italia, confondendo la condanna dell’odio antiebraico con la legittima opposizione politica all’ideologia sionista.

Un riferimento agli Intoccabili tra cinema e politica

Nel titolo dell’opera Laika richiama esplicitamente il film Gli Intoccabili dedicato alla figura di Al Capone. Come il boss, che nel film godeva della protezione di giudici, polizia e politici per continuare i suoi affari, anche Netanyahu e il suo governo vengono rappresentati come leader che cercano di condizionare la politica di altri Paesi. La campana di vetro diventa così il simbolo di un sistema di potere che si sottrae alle conseguenze delle proprie azioni, mentre il sangue in cui affondano le gambe rimanda alle vittime civili del conflitto.

Nel suo messaggio conclusivo, l’artista rivendica il diritto di essere antisionista e di schierarsi dalla parte giusta della storia contro chi commette crimini di guerra. E avverte che, approvando il decreto, la politica italiana rischia di minare lo stato di diritto proprio mentre dice di voler combattere l’odio e la discriminazione.

Foto: Ufficio Stampa