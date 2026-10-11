Un anello-sigillo in bronzo recuperato tra i resti di un palazzo sommerso conserva l’immagine di una delle Sette Meraviglie del mondo antico. E potrebbe raccontare qualcosa di chi la amministrava.

Come sappiamo che aspetto avesse il Faro di Alessandria, se non esiste più? Anche attraverso immagini abbastanza piccole da stare su una moneta. O, come rivela una scoperta annunciata il 7 ottobre, su un anello.

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Gli archeologi dell’Istituto europeo di archeologia subacquea (IEASM), diretto da Franck Goddio, hanno recuperato un anello-sigillo in bronzo con la raffigurazione del monumento. Secondo l’istituto, è il primo esemplare conosciuto di questo tipo. Il ritrovamento è avvenuto tra i resti del palazzo sull’isola sommersa di Antirhodos, nel porto orientale di Alessandria d’Egitto. Un edificio perduto riappare così sulla superficie di un oggetto personale.

Una meraviglia sopravvissuta nelle immagini

Il faro era uno degli emblemi della città: la sua immagine comparve sulle monete alessandrine di epoca romana per quasi un secolo. Le prime emissioni risalgono al regno di Domiziano, nel 91–92 d.C., come documenta il Centre d’Études Alexandrines. Queste raffigurazioni sono testimonianze preziose: conservano il modo in cui un monumento veniva rappresentato e riconosciuto, anche quando la sua architettura non è più davanti ai nostri occhi.

Il rilievo sull’anello presenta un’iconografia simile a quella di alcune monete del II secolo d.C. Il confronto riguarda l’immagine: il comunicato non indica ancora una datazione precisa del reperto.

Che cosa racconta il palazzo sommerso

A rendere significativa la scoperta è anche il luogo. Antirhodos apparteneva ai quartieri reali dell’antico Portus Magnus, una parte di Alessandria finita sott’acqua in seguito a fenomeni naturali, tra cui terremoti e maremoti. Le ricerche subacquee dirette da Goddio sono iniziate nel 1992. Sul fondale, gli archeologi ricostruiscono la geografia di una città attraverso edifici, statue e oggetti quotidiani.

Goddio interpreta l’anello come un indizio della presenza, nel palazzo, di uffici amministrativi, anche legati alla gestione del faro. È una lettura proposta dagli studiosi: il comunicato non identifica il proprietario né chiarisce l’impiego concreto del sigillo. Resta quell’immagine in bronzo. Un monumento celebre in tutto il mondo antico, ridotto alle dimensioni di un dito e riemerso dal mare.

Foto: Wikimedia Commons