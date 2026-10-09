Apre a Roma il MAM – Media Art Museum, primo museo permanente interamente dedicato alla media art: 1.000 mq di mostre immersive, festival internazionali, AI art, Net Art e programmi educativi.

A Roma apre il MAM – Media Art Museum, il primo museo permanente della Capitale interamente dedicato alla Media Art. Dal 9 ottobre 2026, in Corso d’Italia 37/D, tecnologia e creatività digitale si incontrano in uno spazio di 1.000 metri quadrati tra mostre, installazioni, performance, ricerca e didattica.

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HyperMedia: 25 anni di creatività digitale

Cuore del museo è la sala immersiva di 300 mq, con palco e 27 proiettori che trasformano pareti, soffitto e pavimento in un unico ambiente visivo. Qui prende forma HyperMedia, mostra permanente curata dal direttore Gianluca Del Gobbo che raccoglie oltre 25 anni di creatività digitale, dall’archivio storico di Shockart.net alle produzioni degli artisti della rete AVnode. Net Art, NFT, live immersivi, AI art, installazioni interattive e opere partecipative ridisegnano il rapporto tra opera, spazio e pubblico. In mostra 35 collettivi per un totale di 48 artisti internazionali, provenienti da dieci Paesi, che lavorano con pixel, codice, immagini in movimento e ambienti generativi.

Live immersivi, AI art e Net Art

Tra le opere immersive spicca Continuum dell’ungherese Kati Katona, che avvolge lo spettatore in una bolla spazio-temporale, e l’installazione interattiva Pixel Orchestra vs FLxER dello studio italiano Ultravioletto, dove il pubblico può comporre e manipolare in tempo reale immagini generate dal dialogo tra due software.

La sezione dedicata all’Intelligenza Artificiale ospita le animazioni di Blood & Ink di Francesca Fini, i paesaggi sospesi di I Believe with All My Soul di David Szauder e Metamorphosis Insectorum di V3RBO, che trasforma lettere e graffiti in organismi ibridi. Un’area specifica è riservata alla Net Art, con progetti di GMUNK, Perfectl00p, Chris Maestas (0009), Ghassan Naji (g0naji), Joshua Davis, Jaromil, Ross Mawdsley e Deliriouniversale.com(a).

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Festival residenti e programmi educativi

Il programma del MAM si apre il 10 ottobre con Visual Sound Academy, dedicata alle nuove generazioni di digital artist, tra residenze e workshop fino al 21 ottobre. A seguire, il museo diventa casa di alcuni tra i festival più longevi della scena audiovisiva internazionale: la XXVI edizione di LPM – Live Performers Meeting (22–25 ottobre), Live Cinema Festival (5–7 novembre) e la X edizione di Fotonica Festival (20–28 novembre), dedicata alla Audio Visual Digital Art e alla luce.

Accanto agli eventi, il Media Art Museum sviluppa infine un’articolata attività formativa rivolta a scuole, bambini, famiglie e giovani artisti. Dal 2027 sono previsti inoltre corsi e laboratori per introdurre i più piccoli alla digital art attraverso installazioni interattive e percorsi educativi. Tutte le opere esposte sono raccolte in un catalogo edito da Art’Officina, disponibile su richiesta.

Orari, informazioni e calendario 2026

Il MAM – Media Art Museum è aperto tutti i giorni dalle 11 alle 19; l’area didattica è accessibile su prenotazione. Per informazioni aggiornate su biglietti, attività e calendario: mostre, live immersivi, residenze artistiche e workshop si alternano da ottobre a novembre con l’opening del 9 ottobre, Visual Sound Academy (10–21 ottobre), LPM (22–25 ottobre), Live Cinema Festival (5–7 novembre) e Fotonica Festival (20–28 novembre).

Foto: Ufficio Stampa