Nel Bronx, il memoriale Untermyer custodisce un gruppo scultoreo di Gertrude Vanderbilt Whitney. Il recente restauro riporta l’attenzione sull’artista dietro il nome del museo.

Una delle tre figure volge lo sguardo verso chi osserva dal basso. Un’altra è inginocchiata e tende le braccia verso la terza, che si slancia verso l’alto. Sono tre presenze di bronzo a grandezza naturale, raccolte dentro una struttura di granito nel Woodlawn Cemetery, nel Bronx. Le ha realizzate Gertrude Vanderbilt Whitney, la donna il cui nome è oggi associato soprattutto a uno dei musei più celebri di New York. Il gruppo appartiene al memoriale della famiglia Untermyer, progettato da Paul Chalfin. Il restauro, inaugurato il 3 ottobre 2026, offre l’occasione per guardare queste sculture e riscoprire una carriera artistica spesso oscurata dall’attività di collezionista e mecenate della loro autrice.

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Prima del museo, la scultrice

Nata nel 1875 nella famiglia Vanderbilt, Gertrude intraprese gli studi artistici e affittò uno studio nel Greenwich Village, lontano dagli ambienti mondani ai quali apparteneva. La scultura diventò una professione: ricevette importanti commissioni pubbliche, tra cui il monumento alle vittime del Titanic a Washington e un memoriale della Prima guerra mondiale a Saint-Nazaire, in Francia.

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Parallelamente, sosteneva gli artisti americani che faticavano a trovare spazio nelle istituzioni. Nel 1914 aprì il Whitney Studio, dove esponeva le loro opere. Quando il Metropolitan Museum rifiutò la collezione che aveva proposto in dono, decise di creare una propria istituzione. Il Whitney Museum of American Art, fondato nel 1930, aprì al pubblico nel 1931. Le figure di Woodlawn permettono di tornare all’altro versante di questa storia: le opere che Whitney realizzava personalmente.

Tre figure, un significato aperto

Samuel Untermyer commissionò il memoriale dopo la morte della moglie Minnie, nel 1924. Il gruppo scultoreo segna l’ingresso al terreno di famiglia: porte metalliche possono nasconderlo o rivelarlo. Il significato delle tre figure resta incerto. Sono state lette come immagini delle diverse fasi della vita femminile oppure come un passaggio tra esistenza e aldilà. Nessuna di queste interpretazioni va considerata definitiva. A suggerire una tensione tra separazione e ricongiungimento sono soprattutto i gesti: lo sguardo rivolto a terra, le braccia tese, il corpo che sembra sollevarsi.

Il restauro ha interessato anche il paesaggio e gli altri elementi del memoriale. Sono state rimosse le piante che nascondevano parte dell’accesso, introdotte nuove piantumazioni coerenti con il progetto originario e recuperate una panchina in pietra e una fontana di bronzo. In questo angolo del Bronx, il nome Whitney torna così a essere una firma. Per incontrarla bisogna fermarsi davanti a tre corpi di bronzo, seguire i loro gesti e lasciare aperta la domanda su dove stiano andando.

Foto Preview: Le figure di bronzo di Gertrude Vanderbilt Whitney nel memoriale Untermyer, al Woodlawn Cemetery, fotografate nel 2014, prima del restauro. Foto JamesPFisherIII / Wikimedia Commons, CC BY 3.0.