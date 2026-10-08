‘The Orange Plague’, la scultura di Jens Galschiøt esposta a Strasburgo, trasforma Donald Trump in un sovrano senza vestiti. Foglia d’oro, una bilancia e una mazza da golf compongono una satira del potere ispirata alla fiaba di Andersen.

Donald Trump è nudo e ricoperto d’oro. Siede sulle spalle di un uomo esile, che sembra piegarsi sotto il suo peso. In una mano tiene una bilancia, nell’altra una mazza da golf: ai piedi della figura che lo sostiene, il mondo è ridotto a una pallina. È The Orange Plague, la scultura dell’artista danese Jens Galschiøt esposta questa settimana nel Parlamento europeo a Strasburgo. Alta 2,6 metri, l’opera mette insieme oggetti immediatamente riconoscibili per costruire una critica politica dichiarata dal suo autore.

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Perché Trump è nudo e dorato

Il riferimento è I vestiti nuovi dell’imperatore, la fiaba di Hans Christian Andersen. Un sovrano si convince di indossare abiti meravigliosi che nessuno può vedere. Chi lo circonda asseconda l’inganno, finché un bambino dice che è nudo. Galschiøt riprende quel meccanismo e aggiunge la foglia d’oro a 23 carati. Nella spiegazione dell’artista, la superficie preziosa rappresenta ricchezza, privilegio e potere riservati al presidente e alla sua cerchia. L’oro rende la nudità ancora più vistosa. Anche gli oggetti hanno un significato preciso: la bilancia richiama il potere di stabilire che cosa sia giusto, mentre il globo trasformato in pallina da golf suggerisce un mondo trattato come uno strumento di gioco.

L’uomo che sostiene il peso del potere

La seconda figura sposta l’attenzione dalla brillantezza del protagonista alle conseguenze del suo peso. Il testo che accompagna la scultura descrive un uomo disposto ad aiutare chi lo sostiene in ogni modo, tranne scendere dalla sua schiena. La contraddizione è il centro dell’immagine: promettere soccorso continuando a gravare sulla persona che ne avrebbe bisogno. Per Galschiøt, l’opera è una protesta contro le politiche di Trump, in particolare sul clima e sull’ordine internazionale fondato sulle regole.

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La tappa a Strasburgo e le miniature

L’esposizione di tre giorni è ospitata su iniziativa dell’eurodeputato danese Per Clausen. La scultura era già stata presentata in altri contesti, tra cui le manifestazioni a sostegno della Groenlandia a Copenaghen e la COP30 di Belém: la novità è il suo arrivo nel Parlamento europeo. Ai visitatori sono state distribuite miniature stampate in 3D. Il progetto mette inoltre a disposizione i file per riprodurle: la satira può così lasciare il luogo dell’esposizione e continuare a circolare, nelle mani di chi la porta via.

Foto: The Orange Plague di Jens Galschiøt: Donald Trump, ricoperto di foglia d’oro, sulle spalle di un uomo fragile. Courtesy Jens Galschiøt.