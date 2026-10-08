Gap, Whitney Museum ed Estate of Roy Lichtenstein lanciano una collezione di 18 pezzi. Un nuovo passaggio per le immagini della Pop Art, mentre il museo prepara la mostra ‘Roy Lichtenstein: Like New’.

Il volto di Crying Girl, con la sua lacrima e i puntini che ricordano la stampa dei fumetti, finisce su una maglietta. È uno dei 18 pezzi della collezione Gap – Lichtenstein – Whitney, disponibile dal 7 ottobre 2026 e realizzata insieme al Whitney Museum of American Art e all’Estate di Roy Lichtenstein.

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L’artista aveva trasformato il linguaggio dei fumetti, della pubblicità e dei beni di consumo in arte. Ora quelle immagini tornano a circolare su oggetti quotidiani. Il percorso sembra chiudere un cerchio, ma apre anche la domanda che accompagna la collaborazione: che cosa significa oggi il lavoro di Lichtenstein nella cultura del consumo?

Le immagini di Lichtenstein cambiano supporto

La collezione attraversa quattro decenni del suo linguaggio visivo, traducendolo in felpe, camicie, magliette e accessori. Girl in Window (Study for World’s Fair Mural), del 1963, compare su una T-shirt. Standing Explosion (Black), del 1965, ispira applicazioni e dettagli su camicie, giacche e felpe. I puntini Ben-Day di Cathedral #2, del 1969, diventano invece motivi stampati sui tessuti.

Il passaggio coinvolge anche le tecniche: intarsi, ricami, stampe e lavorazioni jacquard reinterpretano le opere. Tre capi sono disponibili esclusivamente attraverso il Whitney, tra cui la maglietta dedicata a Crying Girl. Il museo lega esplicitamente l’operazione alla ricerca dell’artista sulla cultura popolare e sulla riproduzione. Portare quelle immagini oltre le sale significa anche mostrarle a un pubblico diverso, attraverso la diffusione di un marchio di abbigliamento.

Al Whitney, oltre 130 opere per Roy Lichtenstein: Like New

Questo movimento delle immagini è anche al centro di Roy Lichtenstein: Like New, che apre al Whitney l’11 ottobre 2026. Curata da Meg Onli e Alex Da Corte, la mostra riunisce oltre 130 opere, dai primi anni Quaranta agli anni Novanta, tra pittura, disegno, collage, stampe, scultura e film. Lichtenstein realizzava meticolosamente a mano opere che sembravano prodotte da una macchina. La mostra ripercorre questa tensione e la sua indagine sulla duplicazione, sulla percezione e sulle trasformazioni delle immagini.

In un presente in cui le fotografie vengono ritagliate, filtrate e ripubblicate continuamente, quella ricerca offre ancora strumenti per leggere ciò che vediamo. Anche una felpa diventa un ulteriore passaggio: l’immagine cambia supporto, pubblico e contesto.

Foto Preview: Crying Girl (1963) di Roy Lichtenstein, dalla collezione Gap – Lichtenstein – Whitney.