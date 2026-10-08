Bronzo, oro, pietre preziose e conchiglie: la copertina del Livre de l’Apocalypse è una scultura. Rubata a Issoire nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, custodiva un progetto che riunisce artisti e scrittori del Novecento.

Una copertina da 150 chili, scolpita in bronzo e ornata d’oro, pietre preziose, perle e conchiglie. Difficile immaginarla su un comodino, ancora più difficile pensare di portarla via. Eppure è proprio questa l’opera di Salvador Dalí rubata nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2026 dal centro d’arte contemporanea C. Karoutzos di Issoire, in Alvernia, nella Francia centrale.

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La copertina appartiene al Livre de l’Apocalypse, un volume monumentale ispirato all’Apocalisse di San Giovanni. Per comprenderne la particolarità bisogna partire da una distinzione: i 150 chili riguardano soltanto la copertura realizzata da Dalí. Il libro completo pesa circa 210 chili. I fogli interni non sono stati sottratti.

Il libro che diventa una scultura

Il progetto nasce dalla volontà dell’editore d’arte Joseph Forêt, che alla fine degli anni Cinquanta riunisce un gruppo di artisti e scrittori intorno al testo dell’Apocalisse. L’opera prende forma tra il 1958 e il 1961: un esemplare unico nel quale la lettura incontra pittura, scrittura e scultura. Tra i nomi coinvolti figurano Jean Cocteau, Jean Giono, Leonor Fini, Georges Mathieu, Bernard Buffet e Léonard Tsuguharu Foujita. Le loro presenze fanno del volume un lavoro collettivo, anche se oggi è soprattutto la firma di Dalí ad accompagnare la notizia del furto.

All’artista spetta l’involucro: una copertura ottenuta attraverso la fusione a cera persa, nella quale il bronzo si combina con materiali preziosi ed elementi naturali. La copertina acquista così un peso e una presenza propri. Prima ancora di aprire il libro, ci si trova davanti a un’opera da osservare.

Dalle esposizioni internazionali a Issoire

Il volume viene presentato in diversi Paesi, passando anche dalla Svizzera e dal Giappone. Nel 2003 lo acquista Christian Karoutzos, artista e restauratore, che successivamente apre il suo centro d’arte contemporanea a Issoire. È qui che la copertina viene esposta ed è qui che scompare. La procura di Clermont-Ferrand ha aperto un’indagine sul furto. Le notizie diffuse nei giorni successivi hanno riportato l’attenzione su un oggetto poco familiare anche a chi conosce Dalí: un libro la cui parte esterna richiede lo spazio, la protezione e la movimentazione di una scultura.

Il furto ha separato fisicamente le due parti del progetto di Forêt: i fogli sono rimasti al sicuro, mentre manca la monumentale copertura che Dalí aveva costruito per custodirli.

Foto: Salvador Dalí nel 1939. Foto: Carl Van Vechten / Library of Congress, via Wikimedia Commons. Pubblico dominio.