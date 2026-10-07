Destinate all’altare maggiore della basilica, le opere di Federico Zuccaro furono respinte dal sovrano. Oggi sono tra i punti d’interesse del Museo di Pittura di El Escorial, riaperto dopo dieci anni insieme al Museo di Architettura: entrambi visitabili gratuitamente fino alla fine del 2026.

L’Adorazione dei pastori e l’Adorazione dei magi di Federico Zuccaro erano destinate all’altare maggiore della basilica di El Escorial. Un incarico importante, nel complesso in cui Filippo II aveva concentrato le proprie ambizioni politiche, religiose e artistiche. Il sovrano, però, rifiutò i dipinti. Quelle opere sono ancora nel monastero e oggi tornano al centro di un percorso che permette di osservare anche le scelte, le aspettative e i ripensamenti di un committente reale.

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Dopo dieci anni di chiusura, Patrimonio Nacional ha riaperto i Musei di Pittura e Architettura del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Dal 2 ottobre il pubblico può visitarli nuovamente: fino al 31 dicembre 2026, l’ingresso ai due spazi è gratuito e indipendente dal biglietto generale del monastero.

Federico Zuccaro e i dipinti rifiutati da Filippo II

Le opere realizzate da Zuccaro per il grande altare della basilica sono tra i punti d’interesse segnalati da Patrimonio Nacional nel nuovo allestimento. Il loro rifiuto racconta un aspetto concreto del rapporto tra arte e potere: ricevere una commissione prestigiosa significava anche confrontarsi con le esigenze di chi avrebbe deciso la destinazione finale del lavoro. Per Filippo II, pittura e architettura erano interessi personali e strumenti della propria rappresentazione pubblica. A El Escorial il sovrano riunì alcune delle opere religiose più importanti della sua collezione, trasformando il monastero in un grande centro artistico europeo. I dipinti di Zuccaro permettono di guardare questa storia attraverso un episodio meno celebrativo: anche un’opera pensata per il cuore della basilica poteva essere respinta.

Che cosa torna visibile nel Museo di Pittura

Il percorso rinnovato riunisce circa cento opere delle scuole italiana, fiamminga e spagnola. Ventuno entrano per la prima volta nell’esposizione permanente, mentre quasi un terzo dei lavori presentati è stato restaurato appositamente per la riapertura. Accanto ai dipinti di Zuccaro, spiccano il Calvario di Rogier van der Weyden, per la maestria tecnica e l’originalità della composizione, e il dittico dell’Allegoria della Redenzione di Michiel Coxcie, conosciuto come il Raffaello fiammingo.

La visita segue anche la formazione delle Collezioni Reali: dopo Filippo II, altri sovrani ampliarono il patrimonio con dipinti delle principali scuole europee. Le opere raccontano così quattro secoli di collezionismo, insieme al ruolo dell’arte nella costruzione dell’immagine della monarchia.

Capire come fu costruito El Escorial

Il Museo di Architettura porta invece dentro il progetto dell’edificio. Disegni, incisioni, modelli, strumenti storici e nuovi contenuti audiovisivi accompagnano il visitatore dalle prime idee alla costruzione e alle trasformazioni successive. Il percorso dedica particolare attenzione a Juan Bautista de Toledo, autore dei primi disegni, e a Juan de Herrera, che sviluppò l’architettura diventata il segno distintivo di El Escorial. Nella Galleria degli Strumenti emergono anche le tecniche e il lavoro dei professionisti che resero possibile il cantiere.

Come visitare gratuitamente i due musei

Fino al 31 dicembre 2026, nei giorni di apertura, è possibile visitare gratuitamente i Musei di Pittura e Architettura senza acquistare l’ingresso generale al monastero. Il biglietto gratuito si ritira al Centro di accoglienza dei visitatori; l’accesso avviene dalla facciata nord, attraverso l’ingresso normalmente riservato ai gruppi. La gratuità riguarda questi due musei, non l’intero complesso. Dal 1° gennaio 2027, la visita sarà compresa nel biglietto generale e sarà disponibile anche un ingresso specifico per i soli musei.

Foto: Patrimonio Nacional