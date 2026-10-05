Nella sua prima personale italiana, a Galleria Continua, l’artista cubana riparte dagli affreschi di Memmo di Filippuccio: ne conserva i colori, scompone le architetture e trasforma le scene d’amore e di vita familiare in incontri tra forme. La nostra intervista su ‘Tempo Manifesto’.

L’arte medievale, per Laura Carralero, è in realtà contemporanea. L’artista ce lo spiega con un entusiasmo che attraversa tutta la conversazione: quando parla degli affreschi di San Gimignano, dei loro colori e delle architetture che contengono, sembra descrivere un linguaggio ancora disponibile, qualcosa con cui lavorare ora, nel presente. «Non è davvero così distante nel tempo», osserva. Nei suoi dipinti quella distanza si accorcia: le prospettive si moltiplicano, le tende diventano corpi, una stanza può piegarsi e mostrare contemporaneamente lati che, nella realtà, non potremmo vedere insieme.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Hank Willis Thomas: «Sono uno o sono molti?»

È da questo incontro tra la sua ricerca e le opere del borgo toscano che nasce Tempo Manifesto, la sua prima mostra personale in Italia, concepita per Galleria Continua a San Gimignano. Nata a Holguín, a Cuba, nel 1991, Carralero vive e lavora tra Madrid e L’Avana. Qui presenta dipinti inediti a olio su tavola realizzati tra il 2025 e il 2026, in dialogo con il patrimonio medievale della città: soprattutto gli affreschi di Memmo di Filippuccio nella Camera del Podestà del Palazzo Comunale, accanto a riferimenti a Bernardo Daddi e Ambrogio Lorenzetti.

Un’architettura che si comporta come un corpo

Guardando le opere, colpisce prima di tutto il colore. Rossi, verdi, arancioni e gialli conservano qualcosa delle immagini da cui provengono, mentre le forme sembrano liberarsi da un assetto prestabilito. Archi, cortine e baldacchini cambiano posizione e consistenza: possono diventare volumi autonomi, avvicinarsi, incastrarsi, suggerire una presenza. «Quando dipingo queste architetture, sento che l’architettura stessa sia come un corpo che si muove e cambia nel tempo. – racconta Carralero – Voglio catturare questo movimento, luoghi diversi e punti di vista, in un solo elemento fisso».

Laura Carralero – Tempo Manifesto — Galleria Continua / San Gimignano

Date : 26 settembre 2026 – 10 gennaio 2027 / Dates : 26 septembre 2026 – 10 january 2027

Il dipinto tiene insieme ciò che lo sguardo incontrerebbe in momenti successivi. La distorsione permette di far convivere quelle visioni sulla stessa superficie, senza dover scegliere un’unica posizione dalla quale osservare. Nel testo che accompagna la mostra, l’artista descrive così il principio di Tempo Manifesto: «Una singola immagine può contenere simultaneamente momenti diversi. Nel mio lavoro, lo spazio non rappresenta un unico istante, ma la coesistenza di tempi e punti di vista differenti all’interno della stessa composizione».

La libertà dentro gli affreschi di San Gimignano

Il ciclo profano dipinto da Memmo di Filippuccio tra il 1303 e il 1310 offre a Carralero un repertorio di forme, ma anche un modo di costruire il racconto. Durante la conversazione torna sulla possibilità di mostrare le diverse fasi di una storia attraverso scene successive: una sequenza che oggi possiamo avvicinare, per immediatezza, a quella delle vignette. A interessarla è soprattutto la libertà che riconosce dentro queste immagini. «La cosa che richiama davvero la mia attenzione è il colore», spiega. Anche la composizione le appare particolare, legata a vicende che escono dalla narrazione religiosa per entrare nelle relazioni familiari, nell’amore, nel matrimonio. «È un posto piccolo – precisa – ma si condensa in un’enorme espressione nell’arte».

Laura Carralero – Tempo Manifesto — Galleria Continua / San Gimignano

Date : 26 settembre 2026 – 10 gennaio 2027 / Dates : 26 septembre 2026 – 10 january 2027

Carralero isola da quelle scene tessuti, strutture e motivi ornamentali. Li porta fuori dal racconto originario e ne cerca altre possibilità. «Io non seguo la narrazione religiosa. – precisa – Quando penso a questi luoghi, a questa distorsione, a questa libertà nella composizione, li trovo estremamente contemporanei».

L’intimità mostrata a tutti

In The Encounter, del 2026, il punto di partenza è la scena degli sposi al bagno, appartenente alla Culla dell’amore. Le due figure nell’affresco diventano volumi tondeggianti e interconnessi. I colori del baldacchino si trasformano in fasce che ne avvolgono la superficie. Dell’immagine medievale l’artista sottolinea una tensione precisa: un momento privato viene reso completamente visibile. «Si tratta dell’intimità del primo incontro, ma in realtà vedi tutto. – racconta – Penso che sia un modo molto ambiguo per mostrare un momento intimo della vita, espresso però molto apertamente».

The Encounter – Laura Carralero – Tempo Manifesto — Galleria Continua / San Gimignano

Date : 26 settembre 2026 – 10 gennaio 2027 / Dates : 26 septembre 2026 – 10 january 2027

Nel suo dipinto, quella vicinanza passa attraverso l’incontro tra le forme. I corpi non sono più riconoscibili, ma la relazione rimane: nell’avvicinamento, nella sovrapposizione, nello spazio che condividono. Anche Midspace nasce dal ciclo della Culla dell’amore, dalla scena degli sposi che si coricano. Nel dittico, cortine e coperture si ricompongono in pilastri e piani sospesi. Tra le due tavole si apre uno spazio che appartiene al loro rapporto, allo scarto tra una parte e l’altra.

Una famiglia cambia, un’immagine si ricompone

Con The Glitch, Carralero lavora invece sul padiglione bianco della Storia del Figliuol prodigo. Il polittico può assumere configurazioni differenti: spostando i pannelli, l’immagine cambia, si interrompe oppure ritrova una continuità. «The Glitch riguarda qualcosa che si rompe e si distorce», spiega. Ma, pensando alla vicenda rappresentata, introduce una distinzione: «La storia riguarda una famiglia che cambia, non si rompe necessariamente. La dinamica della famiglia è davvero cambiata dopo che il figliol prodigo ha lasciato la casa».

The Glitch – Laura Carralero – Tempo Manifesto — Galleria Continua / San Gimignano

Date : 26 settembre 2026 – 10 gennaio 2027 / Dates : 26 septembre 2026 – 10 january 2027

La casa, la tenda, diventa allora il centro da scomporre. «Volevo tagliarla in pezzi diversi e metterla insieme in modi diversi. – dice l’artista – Puoi effettivamente giocare con la composizione perché, secondo la storia, è anche quello che succede: un cambiamento dei ruoli in famiglia». La trasformazione formale segue così quella delle relazioni. Cambia il posto delle parti, cambia l’equilibrio dell’insieme.

The Glitch – Laura Carralero – Tempo Manifesto — Galleria Continua / San Gimignano

Date : 26 settembre 2026 – 10 gennaio 2027 / Dates : 26 septembre 2026 – 10 january 2027

Per Carralero, arrivare a San Gimignano significa anche proseguire una conoscenza iniziata a Cuba, dove Galleria Continua è presente da dieci anni. «Li conosco da quel momento. – racconta – Non avevo mai immaginato di essere qui. Apprezzo molto questa opportunità, sono molto felice». È lo stesso slancio con cui guarda gli affreschi della città. Ne riconosce il rigore, ma continua a cercare il punto in cui una prospettiva devia, un colore prende spazio, una tenda smette di essere soltanto lo sfondo di una scena. Negli affreschi di San Gimignano, Carralero ritrova così una ricerca che attraversa anche la sua pittura: come riunire luoghi e punti di vista diversi in un’unica composizione.

Foto preview: Pablo Villalobos