A Palazzo Blu di Pisa arriva ‘Yellow&Blue’, la mostra di illustrazioni del collettivo ucraino Pictoric per il Pisa Book Festival 2026: un mosaico visivo di tradizioni, storia e natura dell’Ucraina contemporanea.

Apre oggi a Palazzo Blu di Pisa la mostra Yellow&Blue, un progetto di illustrazione che porta in città lo sguardo degli artisti ucraini riuniti nel collettivo Pictoric. L’esposizione, organizzata in collaborazione con il Pisa Book Festival 2026 e con il sostegno di Fondazione Pisa, sarà visitabile a ingresso libero fino al 1 novembre, anticipando le giornate del festival letterario dedicate quest’anno all’Ucraina come Paese ospite.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Notte di Kupala, di Anna Andreieva

Un mosaico di tradizioni, natura e memoria

Nella sala della biblioteca sono esposte sedici illustrazioni che compongono una sorta di mosaico visivo dell’identità ucraina, tra passato e presente. Feste tradizionali, piatti tipici e strumenti musicali dialogano con murali sovietici, stoffe colorate, canti cosacchi e audaci avanguardie, mentre la natura emerge con forza nelle vedute delle montagne dei Carpazi, dei parchi fluviali e delle steppe leggendarie.

LEGGI ANCHE: Tutankhamon a Bologna, la tomba del faraone rivive a Palazzo Belloni tra tesori e realtà virtuale

Le opere selezionate per Palazzo Blu ripercorrono le tappe principali del progetto Yellow&Blue, nato nel 2016 dall’iniziativa di oltre quaranta illustratori del gruppo Pictoric. L’obiettivo è raccontare al pubblico internazionale frammenti di Ucraina contemporanea e della sua storia, affidandosi alla forza narrativa delle immagini e alla sensibilità dei giovani artisti coinvolti.

Apicultura, di Sofia Runova

Il collettivo Pictoric e il dialogo con il mondo

Fondato nel 2014, Pictoric è una comunità di illustratori, designer e artisti impegnata a valorizzare il patrimonio culturale ucraino attraverso le tecniche contemporanee delle arti visive. In pochi anni il gruppo ha organizzato oltre 150 mostre in tutto il mondo e ha collaborato con istituzioni e manifestazioni di rilievo come Book Arsenal, la Fiera del Libro di Francoforte, l’Ukrainian Institute di New York, la conferenza Pictoplasma, la Bologna Children’s Book Fair, l’Erlangen Comic Salon e il Bilderbuchmuseum di Troisdorf.

Monti Carpazi, di Anna Sarvira

Una mostra tra festival e attualità

Le illustrazioni di Yellow&Blue hanno già viaggiato tra Germania, Portogallo, Polonia, Svezia, Finlandia, Canada, Francia, Georgia, Repubblica Ceca, Italia e naturalmente Ucraina, diventando un tramite per condividere con il mondo la storia e la resilienza del Paese. A Pisa la mostra si inserisce nel programma del Pisa Book Festival, che dal 2 al 4 ottobre animerà gli Arsenali Repubblicani e altri luoghi della città con incontri, presentazioni e ospiti internazionali.

L’inaugurazione a Palazzo Blu, il 1 ottobre alle 17.30, è stata accompagnata da un incontro in auditorium con l’illustratrice Anna Sarvira, una delle protagoniste del progetto, insieme ai rappresentanti delle istituzioni cittadine e della Fondazione Pisa. In un momento storico segnato dalla guerra, le immagini esposte assumono un valore ancora più intenso, restituendo la bellezza, la complessità e la fragilità di un Paese che continua a raccontarsi attraverso l’arte.

Foto: Ufficio Stampa