A Palazzo Blu di Pisa arriva ‘Yellow&Blue’, la mostra di illustrazioni del collettivo ucraino Pictoric per il Pisa Book Festival 2026: un mosaico visivo di tradizioni, storia e natura dell’Ucraina contemporanea.
Apre oggi a Palazzo Blu di Pisa la mostra Yellow&Blue, un progetto di illustrazione che porta in città lo sguardo degli artisti ucraini riuniti nel collettivo Pictoric. L’esposizione, organizzata in collaborazione con il Pisa Book Festival 2026 e con il sostegno di Fondazione Pisa, sarà visitabile a ingresso libero fino al 1 novembre, anticipando le giornate del festival letterario dedicate quest’anno all’Ucraina come Paese ospite.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
Un mosaico di tradizioni, natura e memoria
Nella sala della biblioteca sono esposte sedici illustrazioni che compongono una sorta di mosaico visivo dell’identità ucraina, tra passato e presente. Feste tradizionali, piatti tipici e strumenti musicali dialogano con murali sovietici, stoffe colorate, canti cosacchi e audaci avanguardie, mentre la natura emerge con forza nelle vedute delle montagne dei Carpazi, dei parchi fluviali e delle steppe leggendarie.
LEGGI ANCHE: Tutankhamon a Bologna, la tomba del faraone rivive a Palazzo Belloni tra tesori e realtà virtuale
Le opere selezionate per Palazzo Blu ripercorrono le tappe principali del progetto Yellow&Blue, nato nel 2016 dall’iniziativa di oltre quaranta illustratori del gruppo Pictoric. L’obiettivo è raccontare al pubblico internazionale frammenti di Ucraina contemporanea e della sua storia, affidandosi alla forza narrativa delle immagini e alla sensibilità dei giovani artisti coinvolti.
Il collettivo Pictoric e il dialogo con il mondo
Fondato nel 2014, Pictoric è una comunità di illustratori, designer e artisti impegnata a valorizzare il patrimonio culturale ucraino attraverso le tecniche contemporanee delle arti visive. In pochi anni il gruppo ha organizzato oltre 150 mostre in tutto il mondo e ha collaborato con istituzioni e manifestazioni di rilievo come Book Arsenal, la Fiera del Libro di Francoforte, l’Ukrainian Institute di New York, la conferenza Pictoplasma, la Bologna Children’s Book Fair, l’Erlangen Comic Salon e il Bilderbuchmuseum di Troisdorf.
Una mostra tra festival e attualità
Le illustrazioni di Yellow&Blue hanno già viaggiato tra Germania, Portogallo, Polonia, Svezia, Finlandia, Canada, Francia, Georgia, Repubblica Ceca, Italia e naturalmente Ucraina, diventando un tramite per condividere con il mondo la storia e la resilienza del Paese. A Pisa la mostra si inserisce nel programma del Pisa Book Festival, che dal 2 al 4 ottobre animerà gli Arsenali Repubblicani e altri luoghi della città con incontri, presentazioni e ospiti internazionali.
L’inaugurazione a Palazzo Blu, il 1 ottobre alle 17.30, è stata accompagnata da un incontro in auditorium con l’illustratrice Anna Sarvira, una delle protagoniste del progetto, insieme ai rappresentanti delle istituzioni cittadine e della Fondazione Pisa. In un momento storico segnato dalla guerra, le immagini esposte assumono un valore ancora più intenso, restituendo la bellezza, la complessità e la fragilità di un Paese che continua a raccontarsi attraverso l’arte.
Foto: Ufficio Stampa