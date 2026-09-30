Domenica 4 ottobre ingresso gratuito nei musei civici e in molti siti archeologici di Roma Capitale, con visite guidate a Palazzo Senatorio e numerose mostre temporanee aperte al pubblico.

Domenica 4 ottobre, in occasione della prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito per tutte e tutti nei musei civici e in alcune tra le più importanti aree archeologiche cittadine di Roma. L’iniziativa coinvolge i Musei di Roma Capitale e siti come il Museo della Forma Urbis, l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali, con orari estesi e ultimo ingresso previsto circa un’ora prima della chiusura.

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Sono confermate le visite guidate a Palazzo Senatorio, sul Campidoglio, oggi sede del Comune di Roma. I gruppi, accompagnati da guide specializzate, potranno scoprire le maestose sale del palazzo e approfondire la storia millenaria del colle capitolino. Le visite, promosse da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, sono gratuite con prenotazione obbligatoria e si svolgeranno in lingua italiana in quattro turni da massimo 30 partecipanti ciascuno, per una durata di circa 75 minuti.

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Mostre gratuite nei Musei Capitolini e nei musei civici

Ingresso gratuito anche per diverse esposizioni temporanee ospitate nelle sedi dei musei civici. Ai Musei Capitolini, in piazza del Campidoglio, la Pinacoteca presenta il progetto espositivo Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva, dedicato al processo creativo delle opere incompiute. Al piano terra di Palazzo dei Conservatori è allestita la mostra Angeli – Messaggeri, custodi e viandanti, le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo, mentre nelle sale di Palazzo Clementino è visitabile I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini, con una raffinata selezione di marmi colorati provenienti dalla Fondazione Santarelli.

Centrale Montemartini, Galleria d’Arte Moderna e Musei di Villa Torlonia

Ai Musei Capitolini – Centrale Montemartini, in via Ostiense, prosegue l’esposizione Moda in luce 1955-1975. Roma fra glamour e innovazione industriale, che racconta vent’anni di storia della moda nella Capitale attraverso filmati, fotografie, documenti d’archivio e una selezione di abiti realizzati tra gli anni Trenta e Settanta. Alla Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi è in corso la grande mostra GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025, con oltre 120 opere che ripercorrono le tappe fondamentali del museo nel centenario della sua fondazione.

Villa Torlonia, Trastevere e gli altri musei coinvolti

Ricca anche l’offerta dei Musei di Villa Torlonia, in via Nomentana: al Casino dei Principi è allestita la retrospettiva Elisa Montessori. Nel corso del tempo, che ripercorre l’intera produzione dell’artista dal secondo dopoguerra a oggi. Alla Serra Moresca è in programma la video installazione Agnieszka Mastalerz. The Props Assist the House, mentre alla Casina delle Civette è visitabile la mostra Sotto una buona stella – L’emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto, dedicata alla storia del simbolo nazionale.

Museo di Roma in Trastevere e gli altri spazi espositivi

Al Museo di Roma in Trastevere sono aperte tre esposizioni: Lungo le Strade Blu. Along the Blue Highways con le fotografie di Francesco Conversano, Fulco Pratesi. Acquerelli Pionieri dedicata al fondatore del WWF Italia e Las Grietas. Sulle tracce di una fantasia, personale della fotografa venezuelana Fabiola Ferrero, vincitrice del XVI Premio IILA-Fotografia. Tra gli altri spazi coinvolti figurano il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Napoleonico e il Museo delle Mura, con mostre e progetti site specific che dialogano con la storia dei luoghi.

Mostre a pagamento e MIC Card

Fanno eccezione alla gratuità alcune grandi mostre, per le quali è prevista la tariffazione ordinaria, con riduzione per i possessori della MIC Card. Tra queste, la retrospettiva Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli; la mostra Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza al Museo dell’Ara Pacis; il percorso Bunker e i rifugi antiaerei di Villa Torlonia al Casino Nobile e l’esperienza immersiva Circo Maximo Experience, che permette di visitare il Circo Massimo in realtà aumentata e virtuale.

Informazioni e aggiornamenti online

Tutte le informazioni aggiornate su orari, modalità di accesso, prenotazioni e mostre in corso sono disponibili sul sito ufficiale dei Musei in Comune, oltre che sui relativi canali social. I servizi museali sono curati da Zètema Progetto Cultura.

Foto: Ufficio Stampa