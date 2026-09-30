Il ponte di Rialto non è ancora quello monumentale in pietra che attraversano oggi veneziani e turisti: è un ponte di legno, con botteghe ai lati e una parte centrale mobile per consentire il passaggio delle imbarcazioni.

Chi cerca nel Miracolo della reliquia della Croce al ponte di Rialto di Vittore Carpaccio la Venezia che conosce oggi potrebbe impiegare qualche secondo a orientarsi. Il Canal Grande è lì, attraversato dalle imbarcazioni e affollato di figure, ma uno dei simboli più riconoscibili della città ha un aspetto completamente diverso. Il ponte di Rialto non è ancora quello monumentale in pietra che attraversano oggi veneziani e turisti: è un ponte di legno, con botteghe ai lati e una parte centrale mobile per consentire il passaggio delle imbarcazioni.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

È questa Venezia scomparsa a tornare particolarmente leggibile nel grande telero di Carpaccio conservato nella Sala XX delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, appena restituito al pubblico dopo un lungo intervento di restauro. L’opera è uno dei primi tre dipinti del ciclo dei Miracoli della Vera Croce interessati dal progetto di conservazione concluso nel settembre 2026.

LEGGI ANCHE: XXX Monumenti Aperti 2026, il viaggio d’autunno in Italia

Perché il Rialto di Carpaccio è diverso da quello attuale?

Quando Carpaccio dipinse la scena, l’attuale ponte di Rialto semplicemente non esisteva ancora. Quello rappresentato nel telero era la struttura lignea ricostruita dopo l’incendio del 1458: attraversava il Canal Grande nel punto nevralgico della vita commerciale veneziana e presentava botteghe laterali e una sezione mobile centrale.

Il ponte in pietra che oggi identifica immediatamente Rialto sarebbe arrivato soltanto alla fine del Cinquecento. Il dipinto diventa così qualcosa di più della rappresentazione di un episodio religioso: è una straordinaria testimonianza visiva dell’aspetto della città rinascimentale. Intorno al ponte compaiono edifici successivamente trasformati o scomparsi, mentre il Canal Grande è popolato da gondole, barche, mercanti e cittadini.

Lo stesso miracolo che dà il titolo all’opera sembra quasi defilato rispetto alla città. Sulla sinistra, all’interno di una loggia, il patriarca di Grado guarisce un uomo posseduto grazie alla reliquia della Vera Croce. Carpaccio allarga però lo sguardo fino a trasformare Venezia nella vera protagonista della composizione.

Cosa ha restituito il restauro del Carpaccio

Il ponte ligneo non è una scoperta emersa durante il recente intervento: la sua presenza nel dipinto era naturalmente già nota. Il restauro ha però permesso di recuperare la profondità e la leggibilità dello spazio urbano, compromesse dalle patine scure e dalle vernici alterate accumulate nel tempo.

Le indagini in riflettografia infrarossa hanno inoltre consentito di individuare la griglia prospettica e il punto di fuga utilizzati da Carpaccio per costruire la scena, offrendo nuovi elementi per comprenderne il processo creativo. La pulitura ha restituito maggiore profondità al percorso dello sguardo, che dalla loggia conduce verso il Canal Grande e il profilo della città.

L’intervento sul Carpaccio fa parte del più ampio progetto dedicato agli otto teleri dei Miracoli della Vera Croce, originariamente realizzati per la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Insieme all’opera di Carpaccio sono stati restaurati anche la Processione in piazza San Marco e il Miracolo della reliquia della Croce al ponte di San Lorenzo di Gentile Bellini. Dalla primavera del 2027 il lavoro proseguirà sugli altri cinque dipinti direttamente nella Sala XX, attraverso un cantiere aperto al pubblico.