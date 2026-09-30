Sabato 3 ottobre la Reggia di Caserta torna indietro nel tempo: nel Vestibolo superiore va in scena il Gran Ballo di corte con danze storiche, valzer e quadriglie aperti ai visitatori.

Sabato 3 ottobre la Reggia di Caserta tornerà idealmente indietro nel tempo, trasformando il meraviglioso Vestibolo superiore nella cornice perfetta per far riaffiorare i fasti del Gran Ballo di corte.

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Sulle melodie d’autunno, l’evento avrà luogo proprio nel Vestibolo superiore, a partire dalle ore 17. L’Associazione Culturale APS Società di Danza Napoli e Caserta, guidata dal Maestro Lucio Martino, metterà in scena uno spettacolo danzante pensato per coinvolgere il pubblico in un’atmosfera da salone ottocentesco.

Valzer, quadriglie e tradizioni di corte

I danzatori riproporranno accuratamente le coreografie dell’epoca, alternando valzer, quadriglie, marce e galop, eseguiti sulle note dei più celebri brani operistici europei. Non si tratterà soltanto di un raffinato intrattenimento musicale e visivo, ma di un vero e proprio viaggio nella storia del ballo di corte.

L’iniziativa accompagnerà i visitatori alla scoperta dei significati storici e delle tradizioni sociali legate ai momenti di svago delle antiche corti, quando la danza era anche occasione di incontro, rappresentanza e costruzione di relazioni tra famiglie e dignitari.

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Un evento incluso nel biglietto del museo

Il Gran Ballo di corte rientra nel Bando di Valorizzazione Partecipata ed è stato approvato dal Comitato Scientifico del Museo, a conferma della volontà di unire ricerca storica, divulgazione e partecipazione del pubblico.

Per assistere allo spettacolo non è previsto alcun supplemento: l’accesso al Vestibolo superiore per il ballo è compreso nel normale biglietto o abbonamento alla Reggia di Caserta, offrendo ai visitatori un’occasione in più per vivere gli ambienti reali in modo immersivo e suggestivo.

Foto: Ufficio Stampa