Dal 3 ottobre il Mitreo Barberini riapre al pubblico con visite guidate ogni sabato: un santuario mitraico unico per affreschi, tauroctonia e decorazioni cosmologiche nel cuore di Palazzo Barberini.

Da sabato 3 ottobre riapre al pubblico il Mitreo Barberini, straordinaria testimonianza del culto di Mitra nella Roma imperiale, situata all’interno del complesso di Palazzo Barberini. Ogni sabato sarà possibile scoprirlo attraverso tre visite guidate, alle ore 10.00, 11.00 e 12.00, per gruppi di massimo 20 persone e con una durata di 45 minuti.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Un luogo di culto unico tra affreschi e tauroctonia

Rinvenuto nel 1936 durante i lavori per la costruzione della Palazzina Savorgnan di Brazzà e collocato nei suoi ambienti seminterrati, il Mitreo Barberini è un importante monumento di epoca imperiale romana dedicato al culto di Mitra, divinità di origine iranica legata prima alla garanzia dei patti e poi al mondo militare. Il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Thomas Clement Salomon, sottolinea come la riapertura rappresenti un momento cruciale per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico di Roma, restituendo alla comunità uno straordinario luogo di culto e una preziosa testimonianza della complessità della società romana.

LEGGI ANCHE: Mostre e appuntamenti d’arte a Roma nel 2026

Decorazione pittorica e confronti con altri mitrei

Il santuario, ricavato da strutture del II secolo d.C., è un ambiente raccolto lungo poco meno di 12 metri e largo oltre 6, coperto da una volta a botte e dotato di banchine laterali destinate ai partecipanti ai rituali. A renderlo unico è la complessa decorazione ad affresco, con pochi confronti nel mondo romano: tra questi i mitrei di Marino e Capua e, a Roma, quello di Santa Prisca. La volta celeste con i segni zodiacali, le personificazioni del Sole e della Luna e i dieci pinakes laterali raccontano episodi della storia sacra di Mitra, culminando nella tauroctonia centrale, in cui il dio, affiancato da Cautes e Cautopates, uccide il toro, fulcro della simbologia mitraica.

La visita al Mitreo Barberini è possibile esclusivamente con accompagnamento guidato. Il biglietto per la visita al solo Mitreo costa 7 euro per l’intero, di cui 2 euro per l’ingresso e 5 euro per la visita guidata; per i visitatori fino ai 25 anni e per gli aventi diritto alla gratuità il costo è di 5 euro, corrispondente alla sola visita guidata. È disponibile anche un biglietto integrato che comprende la visita al Mitreo e l’accesso alle collezioni di Palazzo Barberini e della Galleria Corsini: 17 euro per l’intero, 7 euro per i giovani tra i 18 e i 25 anni e 5 euro per i minori di 18 anni e per le altre categorie aventi diritto alla gratuità. In tutti i casi, la quota di 5 euro per la visita guidata al Mitreo è compresa nel prezzo.

Foto: Ufficio Stampa