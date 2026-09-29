Maurizio Cattelan sostiene la ricerca del Mario Negri con ‘WINDOW, 2025’, acquerello ispirato alla celebre banana ‘Comedian’ che sarà battuto all’asta da Christie’s alla Charity Dinner Chiamiamola per nome.

Maurizio Cattelan mette ancora una volta l’arte al servizio del reale, donando all’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS l’opera unica WINDOW, 2025. Il lavoro, un acquerello su carta ispirato alla celebre banana Comedian, sarà al centro della Charity Dinner Chiamiamola per nome, in programma l’8 ottobre da Marièncò a Milano. Nel corso della serata il pezzo verrà battuto all’asta da Cristiano De Lorenzo di Christie’s e l’intero ricavato sosterrà la ricerca sulle malattie rare non diagnosticate.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Un dialogo tra Comedian e Caravaggio

WINDOW, 2025 – Watercolor on paper – 70 x 50 cm – Unique mette in scena un cortocircuito visivo e concettuale: la banana con nastro adesivo di Comedian (2019) si sovrappone alla Deposizione di Cristo di Caravaggio. Due mondi lontanissimi per epoca, linguaggio e visione – Michelangelo Merisi e Maurizio Cattelan – si incontrano in un’unica immagine, dove la leggerezza dissacrante dell’arte contemporanea attraversa una delle più intense rappresentazioni del dolore nella storia dell’arte. Dal contrasto tra tragedia e ironia nasce uno spazio simbolico di speranza, che rimanda direttamente al destino di chi vive una malattia rara in attesa di diagnosi.

LEGGI ANCHE: Tutankhamon a Bologna, la tomba del faraone rivive a Palazzo Belloni tra tesori e realtà virtuale

Charity Dinner e raccolta fondi per le malattie rare

La Charity Dinner Chiamiamola per nome, giunta alla terza edizione e fortemente voluta dalle ambasciatrici Francesca Milani, Anji Aron e Maria Bussolati, nasce per avvicinare istituzioni, privati e aziende al mondo della ricerca scientifica. Dopo aver finanziato strumentazioni per lo studio di malattie renali e neurologiche, l’edizione 2026 punta a offrire una possibilità di diagnosi a chi non può ancora dare un nome alla propria patologia. L’evento, sotto la direzione creativa di Paola Manfrin e con le musiche di Luca Baldini, si aprirà anche ai collezionisti di arte contemporanea, trasformando la cena in una performance collettiva.

Come partecipare all’asta e sostenere la ricerca

La partecipazione all’asta dedicata a WINDOW, 2025 non è riservata solo a chi sarà presente fisicamente alla serata. Attraverso il sito charitydinner.marionegri.it è possibile inviare la propria pre-offerta per l’opera e organizzare la partecipazione telefonica all’asta in diretta. Chi non potrà essere a Milano l’8 ottobre nel corso della vendita potrà rilanciare da remoto, contribuendo così in modo concreto al lavoro dei ricercatori del Mario Negri sulle malattie rare ancora prive di diagnosi.

Foto: Ufficio Stampa