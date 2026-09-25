Airbnb torna ad Art Basel Paris con workshop esclusivi, tour guidati fuori orario, un appartamento VIP vicino al Grand Palais e il programma da 1,2 milioni di dollari per sostenere i viaggi di artisti e gallerie emergenti.

In occasione dell’edizione autunnale di Art Basel Paris, Airbnb rinnova la collaborazione pluriennale con Art Basel e porta i viaggiatori al centro della scena dell’arte contemporanea parigina. Dopo il debutto del 2025, la partnership torna nella capitale francese con nuove Esperienze e un indirizzo esclusivo a pochi passi dal Grand Palais, accessibile solo su invito durante i giorni di fiera.

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Workshop con gli artisti e tour esclusivi tra gli stand

Sulla terrazza del Grand Palais gli ospiti potranno partecipare a un workshop di pittura con Szabolcs Bozó, artista ungherese noto per le sue figure giocose ispirate al mondo animale. Durante il workshop l’artista condividerà approccio creativo, rituali e tecniche, guidando i partecipanti nella realizzazione di un’opera originale con la fiera come fonte di ispirazione. Al termine dell’attività, i viaggiatori potranno visitare Art Basel Paris per il resto della giornata.

Un secondo percorso sarà affidato ad Arthur Hadade, esperto d’arte e CEO di CUR8, piattaforma digitale dedicata alla scoperta dell’arte contemporanea. Con un tour fuori dall’orario di apertura, Hadade accompagnerà gli ospiti tra alcune delle opere chiave della manifestazione mentre le gallerie riallestiscono gli stand, offrendo uno sguardo privilegiato sul dietro le quinte della fiera e avvicinando l’arte a un pubblico più ampio, dai collezionisti ai curiosi.

Entrambe le Esperienze saranno prenotabili sulla piattaforma a partire dal 24 settembre alle ore 16 (CEST), fino a esaurimento posti.

Un appartamento VIP a pochi passi dal Grand Palais

La scoperta continua oltre gli spazi della fiera con un elegante appartamento nel centro di Parigi, a breve distanza dal Grand Palais, che durante Art Basel Paris diventerà una casa temporanea per collezionisti, espositori e ospiti VIP. Qui gli invitati potranno allontanarsi dalla folla per riposare, lavorare o incontrare artisti, grazie a un palinsesto quotidiano di Esperienze e Servizi Airbnb.

Il programma prevede workshop – come quello dedicato alla preparazione dei croissant – momenti di benessere con massaggi gratuiti, degustazioni di vini e proposte gastronomiche curate dagli chef Valentin Raffali e Isabel Garcia. L’accesso allo spazio resterà esclusivamente su invito per tutta la durata della fiera.

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Artist Travel Grant Program: 1,2 milioni di dollari per i talenti emergenti

Accanto alle nuove Esperienze, prosegue l’Artist Travel Grant Program, il programma da 1,2 milioni di dollari sviluppato da Airbnb insieme ad Art Basel e annunciato nel 2025. L’iniziativa sostiene i viaggi di artisti e gallerie emergenti selezionati dai direttori delle fiere Art Basel, con particolare attenzione ai nuovi espositori, alle pratiche più ambiziose e alle voci capaci di contribuire al dibattito culturale dentro e fuori il mondo dell’arte.

Grazie alle Travel Grant, gli artisti possono raggiungere Parigi e le altre tappe del network Art Basel, partecipare alla fiera, incontrare curatori e collezionisti, e ampliare la propria rete professionale. Un tassello che conferma l’impegno della piattaforma nel rendere più accessibile la scena internazionale dell’arte contemporanea.