Dalle aperture serali a 1 euro ai concerti e ai laboratori per famiglie: tutti gli appuntamenti delle Giornate Europee del Patrimonio 2026 nei musei nazionali dell’Emilia-Romagna.

Sabato 26 e domenica 27 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio 2026, la più estesa manifestazione culturale d’Europa, che quest’anno ha come tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”. I Musei nazionali dell’Emilia-Romagna aderiscono con aperture straordinarie serali al costo simbolico di 1 euro e un ricco programma di visite guidate, concerti e attività per famiglie.

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Eventi alla Pinacoteca nazionale di Bologna

La Pinacoteca nazionale di Bologna propone sabato un’apertura serale straordinaria dalle 19 alle 23 al costo simbolico di 1 euro. Alle 20 è in programma una visita guidata del ciclo “Serate ad arte” dedicata al giovane Guercino, gratuita per gli iscritti e collegata al concerto che segue.

Alle 21 si svolgerà il penultimo concerto della rassegna “Membrane Culturali”, con l’ensemble barocco dell’Orchestra Senzaspine, Artemisia ensemble, impegnato in un programma dedicato alla scuola bolognese tra Sei e Settecento in dialogo con le opere dei Carracci, Guido Reni e Guercino.

Palazzo Milzetti – Museo dell’Età Neoclassica in Romagna

A Palazzo Milzetti – Museo dell’Età Neoclassica in Romagna, a Faenza, sabato 26 settembre alle 18 è previsto l’incontro “Dall’acquisizione al restauro: un progetto Art Bonus per la capanna di Palazzo Milzetti” con Luigi Gallo, Direttore Musei nazionali di Bologna – Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna, Elena Rossoni e Maria Lucia Masciopinto. L’ingresso è gratuito.

Alle ore 20:45 seguirà la visita guidata “I doni dell’Autunno: miti, rituali e frutti di stagione nelle decorazioni di Palazzo Milzetti”, a cura dei Servizi Educativi del Museo, dedicata alle decorazioni “minori” del palazzo e conclusa nel giardino. L’ingresso serale sarà possibile al costo simbolico di 1 euro fino alle 23 (ultimo accesso mezz’ora prima).

Per informazioni e prenotazioni è disponibile l’indirizzo e-mail del museo.

Abbazia di Pomposa e Museo Pomposiano

All’Abbazia di Pomposa e Museo Pomposiano, a Codigoro (FE), sabato 26 settembre alle 20:30, nella Sala del Refettorio, è in programma il recital flautistico “Il giardino di delizie del flauto” con Alberto Tecchiati, impegnato in un percorso musicale che attraversa secoli di repertorio per flauto e strumenti affini, da Bodin de Boismortier a Debussy, da Paganini a Piazzolla.

L’evento è inserito nell’apertura serale straordinaria del complesso, con ingresso a 1 euro fino alle 23 (ultimo accesso mezz’ora prima). La prenotazione al recital è obbligatoria tramite e-mail dedicata.

Museo Archeologico Nazionale di Sarsina

Al Museo Archeologico Nazionale di Sarsina (FC), sabato 26 settembre alle 20:15 è prevista una visita guidata a cura del personale del museo, seguita alle 21 dal concerto del Past1 Trio con “Hidden Dances”, un progetto jazz di brani inediti ispirati alle “Città invisibili” di Italo Calvino, accompagnati da immagini.

L’apertura serale straordinaria proseguirà fino alle 23 con biglietto a 1 euro. Domenica 27 settembre, alle 16 e alle 18, sono in programma visite guidate alla collezione museale con la restauratrice Chiara Carcano e l’archeologo Marco Brunetti. Informazioni e prenotazioni sono disponibili via e-mail.

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MNEMA – Museo Nazionale Etrusco e area archeologica di Kainua

Al MNEMA – Museo Nazionale Etrusco e area archeologica di Kainua, a Marzabotto (BO), domenica 27 settembre sono previste visite tematiche con accesso straordinario alla Necropoli Nord, condotte dallo staff del museo. L’accesso sarà possibile dalle 16:00, per gruppi fino a 30 persone e con una durata di circa un’ora e mezza.

Il costo è di 10 euro per gli adulti, comprensivi dell’ingresso al parco archeologico, mentre per i bambini da 0 a 10 anni l’ingresso è gratuito. La prenotazione è consigliata tramite e-mail, fino a esaurimento posti disponibili.

Laboratori e attività per famiglie alla Pinacoteca di Bologna

Domenica alle 17 la Pinacoteca nazionale di Bologna organizza inoltre l’attività per famiglie “Sotto il colore. I segreti dell’affresco”, un percorso-laboratorio nella sala che custodisce gli affreschi di Mezzaratta, uno degli ambienti più suggestivi del museo. L’iniziativa è rivolta a bambine e bambini tra 6 e 11 anni.

L’ingresso è gratuito per un bambino o una bambina e un adulto accompagnatore, con prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente via e-mail, indicando i nomi completi dei partecipanti.

Foto: Ufficio Stampa