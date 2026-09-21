A Trieste TrartHUB lancia una call per 4 residenze artistiche e di ricerca sul tema della “soglia”, aperta ad artisti, curatori e ricercatori delle arti visive. Candidature entro il 31 ottobre 2026.

A Trieste si apre una nuova opportunità per artisti, curatori e ricercatori delle arti visive: TrartHUB, centro e incubatore culturale dedicato all’arte contemporanea, lancia una call per 4 residenze di ricerca e produzione in programma tra il 9 gennaio e il 28 febbraio 2027. Il progetto, promosso con il contributo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e de Le Fondazioni Casali ETS, prevede un periodo di soggiorno nella Foresteria trartHUB, ospitata in un palazzo storico di Viale XX Settembre a Trieste.

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Il tema della “soglia” e il dialogo con la città

Il bando 2026 ruota attorno al tema della “soglia”, intesa come spazio di passaggio, confine poroso e luogo di contatto tra persone, comunità e idee. I progetti selezionati dovranno sviluppare una ricerca capace di dialogare con la città di Trieste e con il contesto creativo di TrartHUB, diventando una tappa fondamentale del programma triennale di residenze avviato nel 2026.

Durante il periodo di residenza, della durata minima di due settimane e massima di un mese, ai partecipanti sarà richiesto di proporre attività partecipative rivolte alla comunità locale, attraverso opere, performance, testi, talk o interventi relazionali che restituiscano al pubblico il percorso di ricerca.

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Mostra collettiva finale e Premio TRartHUB

I lavori prodotti durante le residenze confluiranno in una mostra collettiva finale, prevista per l’estate 2027 negli spazi di spaziotrart. In occasione dell’inaugurazione sarà assegnato un premio in denaro di 5.000 euro a uno degli artisti selezionati nell’ambito dei bandi aperti TrartHUB 2026. Ogni partecipante lascerà inoltre un’opera, o una sua traccia a propria discrezione, destinata ad arricchire l’Archivio delle Arti Visive del centro.

Condizioni, supporto offerto e scadenze per candidarsi

Il programma mette a disposizione dei 4 selezionati alloggio gratuito presso la Foresteria trartHUB, un contributo alle spese di viaggio fino a 150 euro e l’accesso ai laboratori, agli atelier e agli equipaggiamenti tecnici di trartHUB.CREO. La call è aperta sia a singoli che a collettivi, senza vincoli di età o nazionalità, purché operanti nel campo delle arti visive.

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura entro il 31 ottobre 2026, allegando application form compilato e firmato, curriculum e portfolio (massimo 10 pagine) e una lettera motivazionale con proposta progettuale legata al tema della soglia. L’esito della selezione, curata dal comitato scientifico di TrartHUB sulla base della qualità della ricerca e della capacità di interazione con il territorio, verrà comunicato entro il 16 novembre 2026.

Informazioni e riferimenti

Il progetto è promosso da Trart cooperativa, realtà attiva da oltre vent’anni nei servizi culturali, che con TrartHUB consolida a Trieste un nuovo polo dedicato alla ricerca e alla produzione nell’ambito delle arti visive contemporanee. Per approfondire il bando, conoscere le attività del centro e seguire gli sviluppi del programma di residenze è possibile consultare il sito ufficiale di Trart.

Foto: Ufficio Stampa