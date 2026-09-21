Al Centro Culturale Sant’Agostino di Crema torna Scripta 2026: due giorni di mostra mercato dedicata a libro di pregio, grafica, stampa d’arte, laboratori e incontri.

Scripta. Mostra mercato del libro di pregio, della grafica e della stampa, giunta alla trentunesima edizione, torna al Centro Culturale Sant’Agostino di Crema sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, dalle 10 alle 19. Realizzata e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Crema, la manifestazione continua a essere un punto di riferimento per chi ama l’arte del libro, la grafica, la tipografia e le stampe d’arte, tra tradizione e nuove sperimentazioni.

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Espositori tra librerie antiquarie, editoria di pregio e libri d’artista

Negli spazi affrescati della Sala Pietro da Cemmo e nei chiostri dell’ex convento, oggi Centro Culturale Sant’Agostino, trovano posto ventisei espositori tra librerie antiquarie, studi bibliografici, editori e artisti. Dalle rarità di Il Muro di Tessa e Libreria Cremasca alle proposte di Book Menders, acefalorarilibri e Biblion Edizioni Rare, il percorso espositivo attraversa secoli di storia del libro, dal volume antico al Novecento, fino alle edizioni contemporanee a tiratura limitata.

Accanto ai libri di pregio, Scripta dedica ampio spazio all’illustrazione, all’editoria d’arte e ai libri d’artista: dalle raffinate edizioni di Intransito Edizioni e delle Edizioni “Il ragazzo innocuo” di Luciano Ragozzino ai progetti di La porta nera, Maria Luisa Domeniconi, Ginevra Tarabusi, Massimo Spadari, Yuko Kato e Officina del Giorno Dopo di Matteo Totaro. Non mancano le ricerche legate alla stampa d’arte e al design, con la presenza del Museo della stampa e della stampa d’arte “Andrea Schiavi” di Lodi, di Animula Design, Tintamuda studio e dell’Atelier Ticonzero con le sue monografie e i quaderni Salvapensieri.

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Mostre, incontri e laboratori per adulti e bambini

La mostra mercato è affiancata da un programma di eventi che anima tutto il fine settimana. Sabato 17 ottobre, alle 11.30 nelle Sale Agello, inaugura la mostra La matrice è viva. Xilografie di Gianni Verna, dedicata all’arte della xilografia. Nel pomeriggio, alle 16 nell’Aula didattica del Museo, il laboratorio Aprimi! Il laboratorio dei libri impossibili invita bambine e bambini dai 6 anni a sperimentare i libri d’artista, mentre alle 17.30 il Museo Civico di Crema e del Cremasco ospita l’inaugurazione della mostra Xilografe.

Domenica 18 ottobre il programma prosegue in Sala Pietro da Cemmo con il dialogo La matrice è viva tra Gianni Verna ed Edoardo Fontana, seguito dall’incontro A Child’s Garden of Verses: Robert Louis Stevenson in forma di broadside con l’artista Tiziana Romanin. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, Winifred propone Diramarsi, laboratorio di cianotipia, serigrafia e rilegatura curato da Animula Design, Atelier Simona Galbiati e Tintamuda Studio. Alle 17.30, sempre in Sala Pietro da Cemmo, l’incontro corale I mestieri del libro riunisce editori, stampatori, rilegatori e artisti per raccontare al pubblico le professionalità che ruotano attorno al libro d’arte.

Un progetto per valorizzare il libro d’arte e la stampa

Prodotta e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Crema, in collaborazione con il Museo della Stampa e stampa d’arte a Lodi “Andrea Schiavi”, la trentunesima edizione di Scripta conferma la vocazione della città come centro di ricerca sul libro d’arte. Tra libri rari, mirabilia postali, cartoline d’epoca, monografie d’artista e quaderni realizzati con carta salvata dal macero, il pubblico può scoprire come la filiera del libro continui a innovarsi nel segno dell’artigianalità e della sostenibilità.

Il programma dettagliato e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito Cultura Crema, punto di riferimento digitale per le attività del Centro Culturale Sant’Agostino e del Museo Civico di Crema e del Cremasco.

Foto: Ufficio Stampa