Vintage selezionato, artigianato d’autore, vinili, workshop e incursioni swing: Rare Market torna all’Ippodromo del Visarno di Firenze il 26 e 27 settembre 2026.

Vintage, artigianato d’autore, vinili, gioielli, borse, riciclo creativo, brand emergenti e giovani creativi tornano protagonisti a Rare Market, la mostra mercato che sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 animerà l’Ippodromo del Visarno Cesare Meli, al piazzale delle Cascine di Firenze, dalle 11 alle 20.

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Pezzi unici tra vintage, design e sostenibilità

Rare Market è pensato come un viaggio tra epoche ed emozioni, dove lo stile rétro incontra le nuove tendenze. Negli spazi del Visarno si alterneranno alcuni dei migliori stand di vintage selezionato e artigianato d’autore, con capi e accessori esclusivi, borse, gioielli, oggettistica, locandine, accessori per la casa, vinili da collezione e pezzi di design.

Accanto alle proposte dei collezionisti, il pubblico potrà scoprire nuovi brand, opere di giovani artisti e prodotti realizzati a mano con tecniche e materiali di riciclo creativo, per vivere la stagione in modo originale e sostenibile, dando valore a capi e oggetti unici.

Workshop, laboratori e attività per tutte le età

La mostra mercato sarà affiancata da un ricco programma di attività, workshop e laboratori pensati per coinvolgere pubblici diversi. Tra le iniziative spicca il progetto “Giochi di Piazza” di Andrea Decuzzi, che raccoglie giocattoli donati e li ridistribuisce negli spazi pubblici perché i bambini possano scoprirli e giocarci liberamente.

Non mancheranno il workshop di armocromia a cura di Stefania Novelli, il laboratorio di cucito creativo con Babel Lab e il workshop “Riciclo Ricucio Ricreo”, per imparare a personalizzare i tessuti con decorazioni e pitture. Per chi vorrà fermarsi più a lungo, sarà attivo anche uno spazio ristoro con proposte di street food.

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Musica swing, podcast e informazioni pratiche

Special guest di questa edizione sarà la scuola di ballo Tuballoswing, che dalle 18 proporrà incursioni swing in perfetto stile vintage tra social dance e soft clubbing, con lezioni gratuite aperte a tutti: non è necessario saper ballare né presentarsi in coppia, basta la voglia di mettersi in gioco.

A raccontare in diretta Rare Market sarà Radio Tamarindo con le interviste e la musica di Giovanni Barbasso: tutte le voci raccolte diventeranno podcast disponibili su Spotify. L’evento nasce dalla collaborazione tra Pimp My Vintage e Le Nozze di Figaro, con un weekend pensato per chi ama la creatività autentica e i pezzi unici.

Il programma completo e le informazioni sulle iscrizioni ai laboratori sono disponibili sull’evento Facebook dedicato su Facebook. L’Ippodromo del Visarno Cesare Meli è facilmente raggiungibile con le linee T1 e T2 della tramvia, mentre l’area del piazzale delle Cascine offre un ampio parcheggio per auto e moto nelle immediate vicinanze dell’ingresso. L’ingresso alla mostra mercato è fissato in 3 euro.

Foto: Ufficio Stampa