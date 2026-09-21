Rievocazioni storiche, teatro, musica e visite guidate: il Museo Nazionale Romano celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2026 con aperture serali speciali e un ricco programma per tutte le età.

Il Museo Nazionale Romano, diretto da Federica Rinaldi, partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2026 con un programma diffuso tra Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo e Palazzo Altemps, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre.

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Teatro, musica e aperture serali a 1 euro

Il tema europeo “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare” fa da cornice a aperture straordinarie serali fino alle 22.30 nella serata di sabato, con biglietto speciale a 1 euro che consente di assistere a due momenti performativi di rilievo tra Palazzo Altemps e Terme di Diocleziano.

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Tra le proposte spiccano l’anteprima dello spettacolo filosofico “Saggezza – Figure antiche per il mondo futuro” nel cortile di Palazzo Altemps, il recital lirico del programma “Fabbrica” del Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di Diocleziano, rievocazioni storiche dedicate all’imperatore Massimiano, percorsi didattici, visite guidate alle mostre in corso e attività inclusive come la pratica Dance Well per persone con Parkinson.

Tutte le informazioni aggiornate su orari, modalità di prenotazione e programma dettagliato sono disponibili online nella sezione eventi del sito del Museo, dove è pubblicata anche la pagina dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio 2026.

Foto: Ufficio Stampa