La Bob Ross Gallery Collection approda su LG Gallery+, portando i paesaggi iconici del pittore sulle TV Smart LG. Un nuovo modo per trasformare lo schermo in quadro digitale tra arte, design e tecnologia.

La Bob Ross Gallery Collection sbarca su LG Electronics grazie alla partnership con Cineverse, portando sulle TV Smart LG i paesaggi rassicuranti del celebre pittore americano. Un modo nuovo per vivere le sue opere direttamente in salotto, trasformando lo schermo in un quadro digitale sempre acceso. Conosciuto in tutto il mondo per il suo tono pacato e le pennellate morbide, Bob Ross ha reso la pittura accessibile a chiunque, invitando generazioni di spettatori a sperimentare con colori e pennelli. Ora le sue vedute bucoliche entrano negli ambienti domestici come immagini d’arredo, pensate per creare atmosfera e dare personalità a ogni stanza.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

La Bob Ross Gallery Collection su LG Gallery+

LG Gallery+, integrata nella piattaforma webOS delle TV LG, mette a disposizione oltre 5.000 opere d’arte, dai grandi classici all’arte digitale contemporanea. Con l’arrivo della Bob Ross Gallery Collection, il catalogo si arricchisce di cieli sfumati, montagne innevate e foreste immerse nella quiete, che possono essere selezionati come sfondi dinamici per lo schermo.

I quadri più iconici del pittore diventano così parte integrante dell’arredamento: basta scegliere l’immagine preferita per adattare il TV allo stile della casa, passando da paesaggi invernali a tramonti caldi o a vedute lacustri rilassanti. L’obiettivo è quello di superare l’idea di schermo spento, sostituendolo con una galleria permanente in alta definizione.

LEGGI ANCHE: Mostre immersive Milano 2026: le esperienze da non perdere tra arte e tecnologia

Quando la TV diventa oggetto d’arredo

La proposta si inserisce in una linea di prodotti che punta a fondere tecnologia e interior design. Il profilo ultra-sottile del modello W6, la finitura a filo muro del G6 e le cornici intercambiabili della Gallery TV ridefiniscono l’idea stessa di televisore, pensato non più solo come dispositivo funzionale ma come elemento integrato nell’architettura domestica.

A valorizzare la Bob Ross Gallery Collection concorrono tecnologie di visione avanzate come Hyper Radiant Color Technology, Perfect Black, Perfect Color e Reflection Free Premium, che lavorano su contrasto, neri profondi e resa cromatica per offrire colori naturali e una luminosità equilibrata in qualsiasi condizione di luce. In questo modo i dettagli delle tele, dalle nuvole leggere agli alberi in controluce, risultano nitidi e leggibili anche in ambienti molto illuminati.

Arte digitale per personalizzare gli spazi

L’integrazione della Bob Ross Gallery Collection all’interno di LG Gallery+ conferma la crescita dell’arte digitale come strumento per personalizzare gli spazi domestici. La possibilità di alternare opere diverse nel corso della giornata, o di abbinarle a momenti specifici, avvicina il linguaggio della pittura tradizionale alle abitudini di chi vive circondato da schermi e contenuti in streaming.

Per i fan del pittore si tratta di un invito a riscoprire una produzione vastissima in una veste inedita, mentre per chi non lo conosce ancora l’ingresso avviene attraverso immagini immediate, pensate per trasmettere calma e familiarità. La casa diventa così il luogo in cui sperimentare nuove forme di fruizione dell’arte, tra comfort visivo, tecnologia e ricordi televisivi.

Foto: Ufficio Stampa