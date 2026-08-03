All’Orbetello Piano Festival torna il Concerto all’alba: martedì 4 agosto, alle 6.00, il pianoforte di Denise Lutgens risuona nel bosco di Patanella, Oasi WWF nella laguna toscana.

La natura che si risveglia insieme al pianoforte: martedì 4 agosto, alle ore 6.00, il Concerto all’alba torna a emozionare il bosco di Patanella, nel cuore dell’Oasi WWF Laguna di Orbetello. Un appuntamento suggestivo inserito nella XV edizione dell’Orbetello Piano Festival, la rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti che fino al 6 agosto porta il pianoforte negli angoli più insoliti della laguna toscana.

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Protagonista del concerto sarà la pianista Denise Lutgens, che guiderà il pubblico in un percorso musicale immersivo tra le luci dell’alba, i suoni del bosco e le atmosfere intime create dalle pagine di Satie, Chopin e Debussy.

Concerto all’alba tra bosco, laguna e pianoforte

Nel silenzio del mattino, quando il paesaggio della laguna inizia a prendere forma, il bosco di Patanella diventa un palcoscenico naturale per il pianoforte di Denise Lutgens. Il Concerto all’alba è descritto come un evento intimo e carico di magia, pensato per ascoltare la musica mentre il sole sorge sull’Oasi WWF Laguna di Orbetello.

La scelta di questo scenario naturale conferma la vocazione dell’Orbetello Piano Festival a uscire dagli spazi tradizionali, portando il repertorio pianistico in luoghi inusuali e fortemente identitari del territorio. L’alba, con i suoi colori e i suoi suoni, diventa così parte integrante dell’esperienza, amplificando l’ascolto dei brani eseguiti.

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Il talento internazionale di Denise Lutgens e il gran finale del festival

Nata nei Paesi Bassi, Denise Lutgens ha iniziato giovanissima il suo percorso musicale, studiando nei conservatori di Amsterdam, Tilburg e Hannover, fino ad approdare al Royal College of Music di Londra e al Conservatorio Reale dell’Aia. Pluripremiata in importanti concorsi internazionali, affianca all’attività concertistica una forte vocazione per la didattica e la direzione artistica.

È fondatrice e direttrice della Holland International Piano School dell’Aia e direttrice artistica del Globe International Piano Competition di Hilversum. I suoi allievi hanno conquistato numerosi primi premi in concorsi internazionali, tra cui l’Orbetello Piano Competition, confermando il suo ruolo di riferimento nella formazione dei giovani pianisti.

La XV edizione dell’Orbetello Piano Festival si chiuderà giovedì 6 agosto alle ore 19.30 sulla terrazza della Polveriera Guzman con il recital Gran finale, affidato alla pianista Yuki Mihara, vincitrice dell’Orbetello Piano Competition 2025, categoria Master. Il festival è promosso dall’associazione culturale Kaletra con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Orbetello, della Fondazione CR Firenze e della Camera di Commercio Maremma e Tirreno, oltre al supporto di numerosi sponsor privati.

Per informazioni e biglietteria è disponibile il numero +39 3892428801 e il sito ufficiale Orbetello Piano Festival.

Foto: Ufficio Stampa