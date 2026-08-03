La Galleria dell’Accademia di Firenze e il Museo delle Cappelle Medicee lanciano Notturno al Museo, contest fotografico aperto a tutti durante le aperture serali del 4 e 10 agosto 2026.

Le sere d’estate alla Galleria dell’Accademia di Firenze e al Museo delle Cappelle Medicee assumono una luce diversa: gli spazi si trasformano e le opere sembrano raccontare nuove storie. In questo scenario nasce Notturno al Museo, il contest fotografico promosso dal GAMB – Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello, pensato per coinvolgere il pubblico nelle aperture serali del mese di agosto.

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L’iniziativa invita i visitatori a trasformarsi in fotografi per una sera, catturando un dettaglio, un’emozione o un’atmosfera speciale vissuta tra le sale del museo. Un modo per scoprire un volto inedito dei capolavori esposti, lasciandosi guidare dalla luce della sera e dal proprio sguardo personale.

Come partecipare al contest fotografico

Partecipare a Notturno al Museo è semplice e aperto a tutti. Basterà recarsi nelle due sedi del GAMB durante le aperture serali, scattare una fotografia che racconti la magia della visita e inviarla via mail. Non sono ammessi flash o apparecchiature professionali: il contest punta su uno sguardo spontaneo, affidato alla luce disponibile e alla sensibilità dei partecipanti.

Gli scatti dovranno essere spediti all’indirizzo ga-afi-mn-bar.comunicazione@cultura.gov.it dal 4 al 31 agosto, indicando nome, cognome e il museo in cui è stata realizzata la fotografia. Ogni immagine diventerà così un piccolo racconto visivo dell’esperienza in Galleria dell’Accademia di Firenze o al Museo delle Cappelle Medicee.

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Il contest è legato in particolare alle aperture serali di martedì 4 agosto e lunedì 10 agosto 2026. Il 4 agosto sarà possibile visitare la Galleria dell’Accademia di Firenze fino alle 23.00 e il Museo delle Cappelle Medicee in orario serale, mentre il 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo, il Museo delle Cappelle Medicee sarà aperto dalle 19.15 alle 23.00.

Una giuria nominata dal GAMB selezionerà sette fotografie tra tutte quelle ricevute, valutandone qualità, originalità e capacità di restituire l’atmosfera unica delle visite in notturna. Le immagini scelte saranno poi pubblicate sui canali social del GAMB, accompagnate dal credito all’autore, trasformando i visitatori in protagonisti della comunicazione museale.

Un nuovo sguardo sui musei del Bargello

Con Notturno al Museo, il GAMB propone un dialogo diretto tra istituzione e pubblico, invitando a vivere gli ambienti espositivi oltre l’orario consueto e a raccontarli attraverso la fotografia. Le aperture serali diventano così occasione per scoprire prospettive insolite, giochi di luce sulle sculture e sulle architetture, dettagli che emergono solo quando la folla si dirada.

Il contest è anche un modo per avvicinare nuovi pubblici ai musei del Bargello, valorizzando la creatività dei visitatori e trasformando ogni scatto in una piccola narrazione collettiva. Lasciarsi ispirare dalla luce della sera significa, in questo caso, partecipare alla costruzione di un archivio condiviso di sguardi sul patrimonio.

Foto: Ufficio Stampa