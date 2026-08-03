Sabato 15 agosto 2026 Torino festeggia Ferragosto nei musei civici: ingresso ridotto a GAM, MAO e Palazzo Madama, collezioni aperte e un ricco programma di visite guidate a cura di CoopCulture.

Ferragosto diventa un’occasione per vivere l’arte a Torino: sabato 15 agosto 2026 la Fondazione Torino Musei invita turisti e cittadini a trascorrere la giornata nelle sale di GAM, MAO e Palazzo Madama. Per l’intera giornata l’ingresso alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee dei tre musei sarà proposto con biglietto ridotto, con orario continuato 10:00-18:00 (biglietterie aperte fino alle 17:00).

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Resta valida la gratuità per i titolari di Abbonamento Musei, per i possessori della Torino+ Piemonte Card e per gli aventi diritto secondo regolamento. A completare l’offerta, un calendario di visite guidate curate da CoopCulture, pensate per far scoprire i nuovi allestimenti e le esposizioni in corso.

Mostre e percorsi speciali tra GAM, MAO e Palazzo Madama

Alla GAM, oltre alle collezioni permanenti e al Deposito vivente, sono visitabili le mostre UN ALTRO NOVECENTO. Opere su carta dalle Collezioni GAM, VINCENZO AGNETTI. Oggi è un secolo e gli approfondimenti dedicati alle collezioni con LISETTA CARMI. Erotismo e autoritarismo a Staglieno, l’Omaggio a GIORGIO GRIFFA e l’intrigante presenza di PESCE KHETE, l’“intruso” della Quarta Risonanza.

Al MAO i visitatori possono esplorare le gallerie delle collezioni permanenti e la mostra PAESAGGI DA SOGNO / DREAMSCAPES. Le 53 stazioni della Tōkaidō, che porta al museo la celebre serie dedicata all’antica via di collegamento tra Edo e Kyōto. A Palazzo Madama, oltre al percorso sulle collezioni, sono aperte le mostre MonumenTO, Torino Capitale. La forma della memoria, GIARDINI. L’arte di vivere la natura nel Settecento e BIANCO AL FEMMINILE.

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La giornata di Ferragosto è anche l’occasione per scoprire i nuovi allestimenti della GAM attraverso percorsi guidati che mettono in dialogo opere, linguaggi e periodi diversi, e per rileggere il patrimonio di MAO e Palazzo Madama come parte di un grande museo diffuso cittadino.

Il programma delle visite guidate si apre alla GAM alle ore 11:00 con ALLA SCOPERTA DELLA GAM. Visita guidata alle collezioni, un itinerario che attraversa il nuovo allestimento per temi e suggestioni, tra corpo e movimento, luce e materia, geometrie, astrazioni, emozioni e memoria. Alle 16:00 è in calendario la visita alla mostra Un altro Novecento, dedicata alle opere su carta di maestri come Casorati, De Pisis, Morandi, Guttuso, Fontana e Melotti, fino alla Visual Autobiography di Rauschenberg e all’installazione Propagazione di Giuseppe Penone.

Al MAO, alle 11:30, la visita IL GIAPPONE TRA IMMAGINAZIONE E REALTÀ approfondisce la serie Le 53 stazioni della Tōkaidō di Utagawa Hiroshige, affiancata da una kura in legno laccato, dall’album fotografico Views of Japan di Felice Beato e da paraventi dipinti che evocano la cultura del viaggio e la memoria storica del Giappone tra XVIII e XIX secolo. Alle 16:00 l’itinerario SCOPRIRE IL MAO propone uno sguardo inusuale sulle produzioni artistiche asiatiche, mettendo in luce confini permeabili e dialoghi con linguaggi contemporanei.

A Palazzo Madama, alle 11:00, la visita MONUMENTO: MONUMENTI A PALAZZO intreccia la solennità dei monumenti storici con il racconto fotografico di Giorgio Boschetti, tra bozzetti e scatti che ripercorrono la nascita dei simboli cittadini. Alle 15:30 l’appuntamento UNICI E PREZIOSI. I CAPOLAVORI DI PALAZZO MADAMA conduce tra gli “imperdibili” del museo, dal cofano del Cardinale Guala Bicchieri alle sculture in avorio e legno di Simon Troger, in un percorso che attraversa epoche e temi diversi.

Info utili

Per tutte le visite è consigliata la prenotazione, con disponibilità fino a esaurimento posti. I costi variano dai 7 ai 10 euro a persona, sempre in aggiunta al biglietto di ingresso ridotto, mentre l’accesso resta gratuito per i possessori di Abbonamento Musei e Torino+ Piemonte Card. Le visite sono acquistabili esclusivamente online attraverso il sistema di biglietteria della Fondazione Torino Musei.

Foto: Ufficio Stampa