Domenica 2 agosto a Roma ingresso gratuito nei musei civici e in diverse aree archeologiche. Tornano le visite guidate a Palazzo Senatorio e molte mostre sono incluse, tra arte antica, fotografia e moda.

Domenica 2 agosto torna a Roma la prima domenica del mese nei musei civici, con ingresso gratuito per tutti nei Musei di Roma Capitale e in alcune delle principali aree archeologiche della città. Un’occasione per esplorare collezioni permanenti, mostre temporanee e siti storici all’aperto. L’accesso libero è previsto al Museo della Forma Urbis, all’interno del Parco Archeologico del Celio, all’Area Sacra di largo Argentina, all’area archeologica del Circo Massimo e ai Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana). Una mappa diffusa che invita a muoversi tra centro storico e quartieri limitrofi seguendo le tracce della città antica.

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Tornano anche le visite guidate a Palazzo Senatorio, sul Campidoglio, recentemente interessato da un importante restauro curato dalla Sovrintendenza Capitolina e finanziato con fondi PNRR, che ha riguardato le facciate dei tre palazzi e la pavimentazione della piazza. Il percorso consente di riscoprire il progetto architettonico originario e le maestose sale del palazzo, con un racconto dedicato alla sua storia millenaria. Le visite, promosse da Roma Capitale e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria al numero 060608 e si svolgono in quattro turni in lingua italiana, con partenze alle 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30, per gruppi di massimo 30 partecipanti e una durata di circa 75 minuti.

Nei Musei Capitolini (piazza del Campidoglio 1) l’ingresso gratuito include quattro mostre: a Palazzo Caffarelli Vasari e Roma, dedicata al rapporto tra Giorgio Vasari e la città; nella Pinacoteca il progetto Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva, che approfondisce il processo creativo di dipinti incompiuti; nelle sale al piano terra di Palazzo dei Conservatori Angeli – Messaggeri, custodi e viandanti, le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo, con opere dall’antico al contemporaneo. Infine a Palazzo Clementino I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini, dedicata all’uso dei marmi colorati.

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Mostre gratuite, eccezioni e percorsi immersivi

La giornata coinvolge anche altre sedi dei musei civici. Ai Musei Capitolini – Centrale Montemartini (via Ostiense 106) la mostra Moda in luce 1955-1975. Roma fra glamour e innovazione industriale racconta due decenni di trasformazioni attraverso materiali d’archivio dell’Istituto Luce e una selezione di abiti realizzati tra gli anni Trenta e Settanta.

Alla Galleria d’Arte Moderna (via Francesco Crispi 24) il percorso GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025 riunisce oltre 120 opere per ripercorrere le tappe fondamentali della storia dell’istituzione. Ai Musei di Villa Torlonia (via Nomentana 70) il Casino dei Principi ospita Pedro Cano. Siete e Roma, mentre la Casina delle Civette presenta Sotto una buona stella – L’emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto, dedicata alla storia del simbolo nazionale.

Fotografia, arte contemporanea e iniziative a pagamento

Al Museo di Roma in Trastevere (piazza di S. Egidio 1/b) sono previste tre mostre fotografiche: Lungo le Strade Blu. Along the Blue Highways – Fotografie di Francesco Conversano, con novanta scatti realizzati negli Stati Uniti; À Rome la nuit. Fotografie di Hervé Gloaguen, dedicata ai viaggi nella città eterna tra il 1974 e il 1995; e New York di Matilde Damele, un viaggio visivo e interiore nelle strade della metropoli americana.

Il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese propone invece Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis, con oltre cento immagini firmate da maestri internazionali come Cartier-Bresson, Araki, Cindy Sherman, Francesca Woodman, Man Ray e Letizia Battaglia. Infine, al Museo delle Mura (via di Porta San Sebastiano 18), il progetto Moto a luogo #2 riunisce interventi e installazioni site-specific delle Accademie di Belle Arti di Frosinone e Roma, in dialogo con la storia del monumento.

Le mostre a pagamento

Fanno eccezione alla gratuità alcune mostre: Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo ai Musei Capitolini, ETTORE SCOLA – Non ci siamo mai lasciati al Museo di Roma Palazzo Braschi e Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza al Museo dell’Ara Pacis, tutte a tariffazione ordinaria con riduzione per i possessori della MIC Card. A pagamento anche Bunker e i rifugi antiaerei di Villa Torlonia, nuovo percorso espositivo con esperienza multimediale immersiva, e la Circo Maximo Experience, visita in realtà aumentata e virtuale del Circo Massimo attiva dalle 9:30 alle 16:00.

Informazioni e aggiornamenti completi sono disponibili sul sito museiincomuneroma.it e sui canali social dei Musei in Comune e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. I servizi museali sono curati da Zètema Progetto Cultura.

Foto: Ufficio Stampa