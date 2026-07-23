Cambi Casa d’Aste chiude il primo semestre 2026 con 24,65 milioni di euro di fatturato, in crescita sul 2025. Trainano Design, Arte Moderna e Contemporanea e un forte impulso dai mercati internazionali.

Luglio 2026 segna un nuovo traguardo per Cambi Casa d’Aste, che archivia il primo semestre del 2026 con un fatturato di 24,65 milioni di euro, in aumento rispetto ai circa 21 milioni registrati nello stesso periodo del 2025. Un risultato che conferma il ruolo della maison tra i protagonisti del mercato italiano delle aste e la crescente fiducia di collezionisti e conferenti. Nei primi sei mesi dell’anno Cambi ha organizzato 68 aste, di cui 42 online, per oltre 22.400 lotti in catalogo. Un calendario fitto che ha saputo intercettare un mercato dinamico ma sempre più selettivo, dove si premiano opere di alta qualità, provenienze solide e valutazioni coerenti con l’andamento internazionale.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

I dipartimenti che trainano la crescita

A trainare il semestre sono soprattutto i dipartimenti di Design e Arte Moderna e Contemporanea, che si confermano i principali motori della crescita. Il Design guida la classifica interna con oltre 5,4 milioni di euro di fatturato, spinto dall’interesse internazionale per i maestri italiani del Novecento e per gli arredi di alta qualità. Il dipartimento di Design registra un 70% di lotti venduti, un eccezionale 160% di venduto per valore e il 50% del fatturato realizzato all’estero. Numeri che raccontano un settore in forte espansione, sostenuto anche dall’aumento del numero di aste dedicate.

Segue il comparto di Arte Moderna e Contemporanea, che supera i 3,9 milioni di euro di fatturato (4,2 milioni considerando la macro-categoria) e raggiunge un 115% di venduto per valore. Il mercato continua a mostrare un forte interesse per i protagonisti dell’arte italiana del XX secolo, premiando opere di grande rigore storico e qualitativo.

LEGGI ANCHE: Fontana Ferma unisce Messina e Reggio Calabria con l’arte

Arte Antica, luxury e il peso dei mercati esteri

Accanto ai comparti più dinamici, l’Arte Antica resta uno dei pilastri dell’attività di Cambi, con oltre 5,15 milioni di euro di fatturato e una clientela altamente qualificata. Positivo anche l’andamento del comparto Luxury, che raggiunge i 4 milioni di euro, e della Numismatica e Filatelia, che supera i 2,2 milioni di euro con il più alto tasso di lotti venduti del semestre.

Continua intanto a crescere il profilo internazionale della clientela: il 38% del valore complessivo delle aggiudicazioni è stato realizzato all’estero e il 28% dei lotti venduti è stato acquistato da collezionisti internazionali. Gli Stati Uniti guidano la graduatoria dei mercati esteri – a seguire Francia, Regno Unito, Svizzera e Germania – a conferma di una rete di acquirenti sempre più globale.

Digitale, aste Time e top lot del semestre

Un ruolo decisivo lo giocano anche le piattaforme digitali, che rappresentano ormai il 34% del fatturato delle aste live, integrando partecipazione in sala, offerte telefoniche e canali online. Le aste Time continuano a essere una componente centrale del modello Cambi, generando il 38% del fatturato complessivo del semestre. Tra le aggiudicazioni più significative spiccano il Senza titolo (Cornice) di Lucio Fontana e il Ritratto di dama con fiori di Rosalba Carriera, entrambi venduti a 436.100 euro. Seguono il raro Cartier Crash Paris in oro giallo, aggiudicato per 334.100 euro, e la scultura Anima gentile di Adolfo Wildt, venduta a 286.100 euro.

Nel semestre si segnalano anche risultati importanti per opere di Tancredi Parmeggiani, Vasilij Kandinskij, Antonio Donghi, Ettore Spalletti e Wifredo Lam, oltre alla vendita di un diamante taglio goccia da 7,01 carati per oltre 121 mila euro. Un insieme di aggiudicazioni che conferma la capacità della casa d’aste di operare su più segmenti, dall’arte antica al design, dall’arte moderna al luxury.

Cambi guarda ora alla seconda parte dell’anno con un calendario già ricco di appuntamenti e importanti acquisizioni in via di definizione, con particolare attenzione all’Arte Moderna e Contemporanea e al Design. L’obiettivo dichiarato è consolidare i risultati del primo semestre, puntare su eccellenza, competenza e affidabilità e rafforzare ulteriormente il ruolo della maison nel mercato italiano delle aste.

Foto: Ufficio Stampa