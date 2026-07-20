Samsung amplia Samsung Art Store con 34 nuove opere dal Louvre: 51 capolavori, dalla Monna Lisa a Delacroix e Caravaggio, diventano disponibili sui TV Art compatibili in oltre 115 Paesi.

Samsung Electronics amplia la collaborazione con il Louvre portando su Samsung Art Store una nuova selezione di capolavori del museo più visitato al mondo. Dal 20 luglio 2026, gli utenti degli Art TV Samsung compatibili possono accedere a 51 opere della collezione parigina, tra cui la celebre Monna Lisa di Leonardo da Vinci.

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La nuova collezione digitale rende disponibili in alta definizione 34 opere aggiuntive rispetto al catalogo già presente in piattaforma. I capolavori del Rinascimento, del Neoclassicismo e del Romanticismo entrano così nei salotti di casa, trasformando lo schermo in una finestra permanente sul museo francese.

Dal Rinascimento al Romanticismo, il Louvre in salotto

La selezione proposta da Samsung include alcuni dei dipinti più iconici custoditi al Louvre. Oltre alla Monna Lisa, spiccano La Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix, Le nozze di Cana di Paolo Veronese e La Grande Odalisca di Jean-Auguste-Dominique Ingres. A queste si affiancano opere di maestri europei come Caravaggio e Jacques-Louis David, insieme a importanti esempi di pittura neoclassica e accademica francese quali Donne greche alla fontana di Dominique Papety e Orfeo ed Euridice di Nicolas Poussin.

Si tratta di un ampliamento significativo della galleria digitale curata da Samsung, che arricchisce il dialogo tra tecnologia e storia dell’arte. Nei 70.000 metri quadrati di spazi espositivi del Louvre sono oggi presenti circa 30.000 opere, dalle icone come la Vittoria di Samotracia, lo Scriba seduto e la Venere di Milo fino alle grandi tele dell’Ottocento francese: una parte di questo patrimonio viene ora resa accessibile in forma digitale e fruibile quotidianamente negli ambienti domestici.

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Come ricorda la stessa istituzione, il Louvre è nato nel 1793 come primo museo pubblico di Francia, erede delle grandi collezioni reali e simbolo della Rivoluzione francese. Le sue raccolte coprono un arco temporale che va dall’antichità al XIX secolo e un patrimonio geografico che si estende dall’Asia alle Americhe, in un costante intreccio di scambi e connessioni tra culture.

Samsung Art Store, il museo digitale in oltre 115 Paesi

«Il Museo del Louvre rappresenta una delle massime espressioni del patrimonio artistico e culturale francese», ha dichiarato Guillaume Rault, Vice President Consumer Electronics di Samsung Electronics France, sottolineando come la collaborazione consenta di portare questi capolavori oltre le sale del museo e renderli accessibili a milioni di persone nel mondo tramite gli Art TV Samsung.

Samsung Art Store offre agli abbonati una selezione curata di oltre 5.000 opere realizzate da più di 800 artisti, grazie a partnership con istituzioni come il Metropolitan Museum of Art, il MoMA e il Musée d’Orsay. Il servizio, disponibile sui TV Samsung compatibili in oltre 115 Paesi, permette di esplorare le collezioni, scegliere i singoli lavori e trasformare lo schermo in una sorta di museo personale, modulando l’atmosfera degli spazi domestici.

La collezione del Louvre è ora disponibile globalmente su Samsung Art Store, con l’eccezione dei 18 Paesi dell’area MENA indicati nelle note ufficiali. I modelli compatibili includono, a seconda dell’anno di lancio e del mercato, linee come Neo QLED, OLED, Micro RGB, Mini LED, The Frame e The Frame Pro, con una distribuzione che può variare in base all’area geografica e al tipo di abbonamento sottoscritto.

Con questa nuova selezione, Samsung conferma l’impegno nel rendere l’arte più accessibile attraverso la tecnologia, offrendo nuove modalità di fruizione delle opere e una personalizzazione più consapevole degli ambienti domestici. Il Louvre, museo dalla vocazione universale e luogo di incontro tra culture, trova così un ulteriore canale per raccontare le aspirazioni e la creatività dell’umanità oltre i confini fisici delle sue sale.

Foto: Ufficio Stampa