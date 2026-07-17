Triennale Milano presenta le linee strategiche 2026-2030 e il nuovo comitato scientifico. Un progetto guidato da Vincenzo Trione e Michele De Lucchi per un’istituzione laboratorio di idee, ricerca e alta formazione.

Alla Triennale Milano, martedì 14 luglio 2026, il Presidente Vincenzo Trione e la Direttrice generale Carla Morogallo hanno presentato le nuove linee strategiche per il quadriennio 2026-2030 e il rinnovato comitato scientifico dell’istituzione. Nel nuovo assetto è stata introdotta la carica di Direttore creativo, affidata a Michele De Lucchi, che assume anche il ruolo di responsabile del Museo del Design Italiano di Triennale.

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Trione immagina una Triennale in dialogo costante con Milano e con il contesto internazionale, come un’opera-mondo capace di mettere in risonanza architettura, design, arte, fotografia, moda, cinema, teatro e musica. Un’istituzione stabile ma aperta al divenire dei linguaggi progettuali e visivi, intesa come «macchina del pensiero critico» che pone domande sui temi decisivi del nostro tempo e offre risposte problematiche, lontane da ogni ideologismo.

Un laboratorio di vitalità tra design, ricerca e alta formazione

Nel suo nuovo ruolo, De Lucchi dichiara di voler trasformare Triennale in un «laboratorio di vitalità», dove il progetto non sia un atto statico ma l’ideazione di uno scenario positivo, capace di guidare attraverso le grandi contraddizioni tra passato e futuro, concreto e virtuale, umano e digitale. Al centro di questo percorso, l’idea di una «sostenibilità dell’immaginario comune» che attraversi tutte le attività dell’istituzione.

Carla Morogallo sottolinea come Triennale sia un’istituzione in costante evoluzione, capace di rispondere alle sfide del mondo culturale e di intercettare le esigenze dei pubblici. Il nuovo capitolo punta a rafforzare il posizionamento internazionale, ampliando e diversificando le forme di sostegno e lavorando su sviluppo strategico e gestionale.

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Il nuovo comitato scientifico è composto da Michele De Lucchi, curatore design e Direttore del Museo del Design Italiano, Manuela Lucà-Dazio, curatrice architettura, e Andrea Viliani, curatore arte contemporanea. Accanto a loro operano consulenti scientifici per aree specifiche: Paolo Mereghetti per il cinema, Carlo Antonelli per la musica, Luca Stoppini per la moda. Chiara Spangaro coordinerà scientificamente l’Archivio di Triennale, Umberto Angelini è Direttore artistico del teatro, Damiano Gullì curerà il public program e le attività editoriali, Marco Sammicheli sarà Design Week Exhibition Program Lead, mentre Luca Cipelletti è Direttore architettonico del Palazzo dell’Arte.

Programmazione tematica, Centro studi e Advisory Board

Le linee strategiche 2026-2030 prevedono che ogni anno la programmazione culturale sia guidata da una domanda-chiave, a cui mostre, public program, pubblicazioni e ricerca offriranno possibili risposte. La programmazione espositiva alternerà mostre tematiche e monografiche su protagonisti di arte, architettura, design e moda, mentre nello spazio antistante Triennale torneranno interventi di arte pubblica affidati a designer, architetti e artisti internazionali.

La collezione permanente del Museo del Design Italiano verrà ampliata con nuove acquisizioni per coprire anche gli anni più recenti. Il museo non presenterà solo oggetti e prodotti, ma raccoglierà la storia delle idee che hanno reso grande il design italiano, indagando matrici generative, contesti culturali e metodologie progettuali.

Il public program si arricchirà con le Lezioni milanesi, ciclo di lectures affidato ogni anno a una figura centrale del dibattito culturale, e con la rassegna Work in progress di avvicinamento alla 25ª Esposizione Internazionale del 2028, che coinvolgerà protagonisti di arti visive, cinema e letteratura. Tra i nomi annunciati per questo ciclo figura Asma Mhalla, specialista di politica e geopolitica della tecnologia.

Il Centro Studi

Grande rilievo avrà il Centro studi di Triennale, presieduto da Trione, incaricato di individuare il tema dell’Esposizione Internazionale 2028, i temi interdisciplinari annuali e le linee di ricerca e pubblicazioni scientifiche. Il Centro coordinerà anche un hub di incubazione di idee per figure emergenti del design, dell’architettura e della creatività, e lavorerà con un Advisory Board che riunisce, tra gli altri, Melania Mazzucco, Franco Farinelli, Nathalie Heinich, Carlo Rovelli, Padre Benanti e Giuliano da Empoli.

Cuore – lo spazio di Triennale dedicato al Centro studi, agli archivi e alla ricerca – accoglierà anche le attività di alta formazione realizzate con università e centri di ricerca nazionali e internazionali. Si avvierà un percorso avanzato dedicato a curatela, allestimenti, comunicazione culturale e relazione con i pubblici. Saranno inoltre attivati il Triennale PhD Program per nuovi dottorati e programmi di Fellowship destinati a studiosi, curatori, architetti, artisti e designer, promossi attraverso bandi internazionali.

Triennale ripenserà inoltre l’ambito editoriale con tre collane per cataloghi, libri e album, la rivista Lotus (che rifletterà le linee di ricerca individuate dal Centro studi), un Magazine online rinnovato e una maggiore produzione di podcast e contenuti digital. Sul fronte del sostegno istituzionale, si valorizzerà il Patron Program e si studierà la creazione di un Board of Trustees sul modello dei musei internazionali. Mostre e progetti del 2027 saranno presentati in una conferenza stampa prevista per novembre 2026.

Foto: Ufficio Stampa