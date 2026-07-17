La Sala Presidenziale della stazione di Roma Ostiense apre eccezionalmente al pubblico con visite guidate il 18-19 luglio e il 14-15 novembre, tra marmi, mosaici e la monumentale Dea Roma.

La Fondazione FS Italiane apre eccezionalmente al pubblico la Sala Presidenziale della stazione di Roma Ostiense, uno degli ambienti più rappresentativi dell’architettura ferroviaria italiana del Novecento. Le visite straordinarie sono previste nei fine settimana del 18-19 luglio e del 14-15 novembre, con un percorso guidato dedicato alla storia e ai dettagli architettonici di questo spazio solitamente non accessibile.

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Dopo l’esperienza avviata a Torino Porta Nuova, il programma di aperture speciali prosegue nella capitale, offrendo l’occasione di conoscere da vicino un luogo pensato per accogliere autorità e personalità istituzionali, oggi restituito alla curiosità del pubblico.

Un gioiello dell’architettura ferroviaria del Novecento

La Sala Presidenziale fu progettata come parte integrante del nuovo polo ferroviario di Roma Ostiense dall’architetto delle Ferrovie dello Stato Roberto Narducci, in vista dell’Esposizione Universale del 1942. Nata per ospitare rappresentanti delle istituzioni e ospiti illustri, è oggi una preziosa testimonianza della cultura del viaggio e del linguaggio architettonico del secolo scorso.

Il percorso di visita consente di soffermarsi sulle opere d’arte e sui materiali di pregio che caratterizzano gli ambienti: raffinati rivestimenti marmorei, pavimenti realizzati con essenze selezionate e decorazioni musive che dialogano con l’intero complesso della stazione. Al centro dello spazio domina la monumentale statua della Dea Roma in marmo bianco di Carrara, affiancata da un grande arazzo storico che ne sottolinea la funzione rappresentativa.

Questi elementi contribuiscono a restituire l’atmosfera solenne per cui si concepì la sala, trasformando la visita in un viaggio nella storia delle infrastrutture ferroviarie italiane e nel loro immaginario simbolico.

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Come partecipare alle visite straordinarie

Per partecipare alle aperture della Sala Presidenziale è richiesta la prenotazione anticipata sul sito vivaticket.it, a partire da 15 giorni prima della data prescelta e fino a esaurimento dei posti disponibili. Le visite sono quindi a numero chiuso, per garantire un accesso regolato e una migliore fruizione degli spazi.

I bambini fino a 3 anni possono accedere gratuitamente, accompagnati da un genitore. Per informazioni e per conoscere le modalità di accesso dedicate alle persone con disabilità è possibile scrivere all’indirizzo salereali@fondazionefs.it, riferimento indicato dalla Fondazione per gestire le esigenze specifiche del pubblico.

Il calendario completo delle aperture straordinarie delle sale storiche e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali della Fondazione FS Italiane, che prosegue così il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale delle stazioni ferroviarie.

Foto: Ufficio Stampa